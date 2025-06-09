https://ria.ru/20250609/serbiya-2021899974.html
Мэр Сремски-Карловцы заявил об общем будущем России и Сербии
Мэр Сремски-Карловцы заявил об общем будущем России и Сербии - РИА Новости, 09.06.2025
Мэр Сремски-Карловцы заявил об общем будущем России и Сербии
Мэр сербского города Сремски-Карловцы Дражен Джурджич на открытии первого сезона в обновленном культурном центре "Видиковац" заявил об общем будущем России и... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T23:07:00+03:00
2025-06-09T23:07:00+03:00
2025-06-09T23:07:00+03:00
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БЕЛГРАД, 9 июн - РИА Новости. Мэр сербского города Сремски-Карловцы Дражен Джурджич на открытии первого сезона в обновленном культурном центре "Видиковац" заявил об общем будущем России и Сербии в контексте политической ситуации в мире, передает корреспондент РИА Новости. Русский научный институт (РНИ) в Белграде в понедельник открыл первый сезон в обновленном культурном центре "Видиковац" (смотровая площадка) в городе Сремски-Карловцы в Сербии, связанном с российским императором Петром I, эмиграцией ХХ века и историей двух государств. "Наша задача в этот исторический момент - с этой смотровой площадки хорошо видеть будущее. А это будущее - в связи двух наших народов. Когда их связь была хорошей, а так было чаще всего, они, несмотря на большие трудности и тяжелые времена, всегда выходили победителями. Нет воскресения без страданий и нет победы без жертв. Поэтому важно понимать, что сейчас, когда открываем этот центр, в мире происходят тяжелые вещи, но времена требуют сильных людей", - заявил собравшимся Джурджич. Мероприятие приурочили ко дню рождения Петра I, реформатора и друга сербского народа – 9 июня, оно началось с возложения венка к бюсту российского императора в центре Сремски-Карловцев делегацией Россотрудничества и РНИ. Организаторы представили экспозицию "Петр Великий" из комиксов российских эмигрантов Константина Кузнецова и Павла Полякова, репродукций картин Ильи Репина, Бориса Кустодиева и сербских живописцев Бобана Савича, Саше и Сане Арсенич. В мероприятии участвовали представители городских властей, посольства РФ в Сербии, Российского центра науки и культуры "Русский Дом в Белграде" во главе с его директором Евгением Барановым, представители епархии Сремской, научных и творческих кругов. В мероприятии участвовали представители городских властей, посольства РФ в Сербии, Российского центра науки и культуры "Русский Дом в Белграде" во главе с его директором Евгением Барановым, представители епархии Сремской, научных и творческих кругов. Площадка центра "Видиковац" ранее несколько лет простаивала без мероприятий. В 2024 году Русский научный институт при поддержке городских властей Сремски-Карловцев начал масштабную реставрацию здания и прилегающей территории. Презентация возрожденного Русского научного института (РНИ) состоялась в Белграде в феврале 2022 года. Группа учёных под руководством филолога, профессора Белградского университета Ирины Антанасиевич и ее коллеги - профессора, историка Алексея Тимофеева решила возобновить деятельность РНИ, закрытого немецкими оккупантами в 1941 году. РНИ был основан в Белграде в июне 1928 года на съезде русских академических организаций за границей. В период между Первой и Второй мировыми войнами в институте трудился целый ряд выдающихся деятелей русской эмиграции в сфере культуры и науки. Теперь РНИ ставит перед собой задачи изучения русского наследия в Сербии, знакомства русского и сербского общества с их прошлым, помощи сербским и русским учёным в изучении истории, языка и культуры двух народов. Особое значение придаётся изучению русской эмиграции в Королевстве Югославии. Бюст российского императора Петра I был торжественно открыт в центре Сремски-Карловцев в июне 2022 года. Город, расположенный в 60 километрах к северу от Белграда, веками были важным политическим и просветительским центром сербского народа, там расположена первая сербская гимназия, выросшая из школы, основанной указом Петра I, историческое здание Сербской патриархии, в начале ХХ века в городе обосновались представители русской эмиграции во главе с митрополитом Антонием Храповицким и генералом Петром Врангелем.
https://ria.ru/20250509/putin-2016118452.html
https://ria.ru/20250608/serbiya-2021661346.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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справки, белград (город), сербия, россия, петр i, илья репин, борис кустодиев, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), белградский университет
Справки, Белград (город), Сербия, Россия, Петр I, Илья Репин, Борис Кустодиев, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Белградский университет
Мэр Сремски-Карловцы заявил об общем будущем России и Сербии
Мэр Сремски-Карловцы Джурджич заявил об общем будущем России и Сербии
БЕЛГРАД, 9 июн - РИА Новости. Мэр сербского города Сремски-Карловцы Дражен Джурджич на открытии первого сезона в обновленном культурном центре "Видиковац" заявил об общем будущем России и Сербии в контексте политической ситуации в мире, передает корреспондент РИА Новости.
Русский научный институт (РНИ) в Белграде
в понедельник открыл первый сезон в обновленном культурном центре "Видиковац" (смотровая площадка) в городе Сремски-Карловцы в Сербии
, связанном с российским императором Петром I
, эмиграцией ХХ века и историей двух государств.
"Наша задача в этот исторический момент - с этой смотровой площадки хорошо видеть будущее. А это будущее - в связи двух наших народов. Когда их связь была хорошей, а так было чаще всего, они, несмотря на большие трудности и тяжелые времена, всегда выходили победителями. Нет воскресения без страданий и нет победы без жертв. Поэтому важно понимать, что сейчас, когда открываем этот центр, в мире происходят тяжелые вещи, но времена требуют сильных людей", - заявил собравшимся Джурджич.
Мероприятие приурочили ко дню рождения Петра I, реформатора и друга сербского народа – 9 июня, оно началось с возложения венка к бюсту российского императора в центре Сремски-Карловцев делегацией Россотрудничества
и РНИ.
Организаторы представили экспозицию "Петр Великий" из комиксов российских эмигрантов Константина Кузнецова и Павла Полякова, репродукций картин Ильи Репина
, Бориса Кустодиева
и сербских живописцев Бобана Савича, Саше и Сане Арсенич.
В мероприятии участвовали представители городских властей, посольства РФ
в Сербии, Российского центра науки и культуры "Русский Дом в Белграде" во главе с его директором Евгением Барановым, представители епархии Сремской, научных и творческих кругов.
В мероприятии участвовали представители городских властей, посольства РФ в Сербии, Российского центра науки и культуры "Русский Дом в Белграде" во главе с его директором Евгением Барановым, представители епархии Сремской, научных и творческих кругов.
Площадка центра "Видиковац" ранее несколько лет простаивала без мероприятий. В 2024 году Русский научный институт при поддержке городских властей Сремски-Карловцев начал масштабную реставрацию здания и прилегающей территории.
Презентация возрожденного Русского научного института (РНИ) состоялась в Белграде в феврале 2022 года. Группа учёных под руководством филолога, профессора Белградского университета
Ирины Антанасиевич и ее коллеги - профессора, историка Алексея Тимофеева
решила возобновить деятельность РНИ, закрытого немецкими оккупантами в 1941 году.
РНИ был основан в Белграде в июне 1928 года на съезде русских академических организаций за границей. В период между Первой и Второй мировыми войнами в институте трудился целый ряд выдающихся деятелей русской эмиграции в сфере культуры и науки. Теперь РНИ ставит перед собой задачи изучения русского наследия в Сербии, знакомства русского и сербского общества с их прошлым, помощи сербским и русским учёным в изучении истории, языка и культуры двух народов. Особое значение придаётся изучению русской эмиграции в Королевстве Югославии.
Бюст российского императора Петра I был торжественно открыт в центре Сремски-Карловцев в июне 2022 года. Город, расположенный в 60 километрах к северу от Белграда, веками были важным политическим и просветительским центром сербского народа, там расположена первая сербская гимназия, выросшая из школы, основанной указом Петра I, историческое здание Сербской патриархии, в начале ХХ века в городе обосновались представители русской эмиграции во главе с митрополитом Антонием Храповицким и генералом Петром Врангелем.