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Львова-Белова допустила повышение планки многодетности
Львова-Белова допустила повышение планки многодетности - РИА Новости, 09.06.2025
Львова-Белова допустила повышение планки многодетности
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова допустила, что к 2050 году повысится планка многодетности и многодетными будут считаться... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T22:57:00+03:00
2025-06-09T22:57:00+03:00
2025-06-09T22:57:00+03:00
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова допустила, что к 2050 году повысится планка многодетности и многодетными будут считаться семьи не с тремя, а четырьмя или даже пятью детьми. "К 2050 году было бы хорошо поднять планку и сделать многодетную семью - не семью с тремя детьми, а семью с четырьмя или даже пятью детьми", - сказала детский омбудсмен на Форуме будущего 2050. По словам Львовой-Беловой, в бытовом плане иметь семью с тремя детьми - нормально: все члены семьи помещаются в машину и за обеденный стол. А с четырьмя и последующими детьми - это уже вызов. Уполномоченный также вспомнила анекдот про воспитание каждого последующего ребенка. "Помните анекдот про то, что с первым ребенком мы все стираем, гладим. Со вторым ребенком - стираем, иногда гладим, следим, чтобы он не ел из миски кота. С третьи ребенком - уже не стираем, не гладим, если ребенок ест из миски кота, то это проблема кота. Конечно, это очень утрировано, но на самом деле так оно и есть, потому что с каждым последующим ребенком ты спокойнее относишься к материнству", - отметила она. Львова-Белова добавила, что в меры по поддержке многодетных семей стоит включить разные налоговые преференции, которые поддержали бы семейную экономику.
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общество, россия, мария львова-белова
Общество, Россия, Мария Львова-Белова
Львова-Белова допустила повышение планки многодетности
Львова-Белова: к 2050 году многодетными будут семьи с четырьмя или пятью детьми
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова допустила, что к 2050 году повысится планка многодетности и многодетными будут считаться семьи не с тремя, а четырьмя или даже пятью детьми.
"К 2050 году было бы хорошо поднять планку и сделать многодетную семью - не семью с тремя детьми, а семью с четырьмя или даже пятью детьми", - сказала детский омбудсмен на Форуме будущего 2050.
По словам Львовой-Беловой
, в бытовом плане иметь семью с тремя детьми - нормально: все члены семьи помещаются в машину и за обеденный стол. А с четырьмя и последующими детьми - это уже вызов.
Уполномоченный также вспомнила анекдот про воспитание каждого последующего ребенка.
"Помните анекдот про то, что с первым ребенком мы все стираем, гладим. Со вторым ребенком - стираем, иногда гладим, следим, чтобы он не ел из миски кота. С третьи ребенком - уже не стираем, не гладим, если ребенок ест из миски кота, то это проблема кота. Конечно, это очень утрировано, но на самом деле так оно и есть, потому что с каждым последующим ребенком ты спокойнее относишься к материнству", - отметила она.
Львова-Белова добавила, что в меры по поддержке многодетных семей стоит включить разные налоговые преференции, которые поддержали бы семейную экономику.