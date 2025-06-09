https://ria.ru/20250609/sdelka-2021858736.html
Мединский высказался о сделке Украины и США о редкоземельных минералах
Мединский высказался о сделке Украины и США о редкоземельных минералах - РИА Новости, 09.06.2025
Мединский высказался о сделке Украины и США о редкоземельных минералах
Американский бизнес при партнерских отношениях с РФ мог бы заработать значительно больше, чем от договора о редкоземельных металлах между США и Украиной, заявил РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T18:31:00+03:00
2025-06-09T18:31:00+03:00
2025-06-09T18:56:00+03:00
украина
россия
экономика
сша
владимир мединский
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021852008_0:0:2878:1620_1920x0_80_0_0_e132781555ee8a03dc0b5ca6e0e36ac7.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Американский бизнес при партнерских отношениях с РФ мог бы заработать значительно больше, чем от договора о редкоземельных металлах между США и Украиной, заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной в Стамбуле Владимир Мединский."В случае наступления мира Америка не только перестает тратить деньги на войну, на уничтожение, она получает и огромные экономические преимущества. Вы подписали какой-то договор о редкоземельных металлах. Так вот, все эти редкоземельные металлы - это вот столько (крайне мало - ред.) на фоне неисчислимых богатств, которые есть в России. И сколько мог бы заработать американский бизнес, американские граждане, имея выгодные инвестиционные проекты в России, имея выгодные партнерские отношения с Россией, выгодную торговлю с Россией", - сказал Мединский в интервью американскому журналисту RT Рику Санчесу в рамках шоу "Эффект Санчеса".
https://ria.ru/20250604/sdelka-2020861041.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021852008_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_9c4e66d602147e3010a2e04dc576dd99.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, экономика, сша, владимир мединский, в мире
Украина, Россия, Экономика, США, Владимир Мединский, В мире
Мединский высказался о сделке Украины и США о редкоземельных минералах
Мединский: сделка о минералах с Украиной не сравнится с сотрудничеством РФ и США