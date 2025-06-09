https://ria.ru/20250609/sdelka-2021858736.html

Мединский высказался о сделке Украины и США о редкоземельных минералах

Мединский высказался о сделке Украины и США о редкоземельных минералах - РИА Новости, 09.06.2025

Мединский высказался о сделке Украины и США о редкоземельных минералах

Американский бизнес при партнерских отношениях с РФ мог бы заработать значительно больше, чем от договора о редкоземельных металлах между США и Украиной, заявил РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T18:31:00+03:00

2025-06-09T18:31:00+03:00

2025-06-09T18:56:00+03:00

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Американский бизнес при партнерских отношениях с РФ мог бы заработать значительно больше, чем от договора о редкоземельных металлах между США и Украиной, заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной в Стамбуле Владимир Мединский."В случае наступления мира Америка не только перестает тратить деньги на войну, на уничтожение, она получает и огромные экономические преимущества. Вы подписали какой-то договор о редкоземельных металлах. Так вот, все эти редкоземельные металлы - это вот столько (крайне мало - ред.) на фоне неисчислимых богатств, которые есть в России. И сколько мог бы заработать американский бизнес, американские граждане, имея выгодные инвестиционные проекты в России, имея выгодные партнерские отношения с Россией, выгодную торговлю с Россией", - сказал Мединский в интервью американскому журналисту RT Рику Санчесу в рамках шоу "Эффект Санчеса".

https://ria.ru/20250604/sdelka-2020861041.html

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