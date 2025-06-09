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Мединский высказался о сделке Украины и США о редкоземельных минералах - РИА Новости, 09.06.2025
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18:31 09.06.2025 (обновлено: 18:56 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/sdelka-2021858736.html
Мединский высказался о сделке Украины и США о редкоземельных минералах
Мединский высказался о сделке Украины и США о редкоземельных минералах - РИА Новости, 09.06.2025
Мединский высказался о сделке Украины и США о редкоземельных минералах
Американский бизнес при партнерских отношениях с РФ мог бы заработать значительно больше, чем от договора о редкоземельных металлах между США и Украиной, заявил РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T18:31:00+03:00
2025-06-09T18:56:00+03:00
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экономика
сша
владимир мединский
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Американский бизнес при партнерских отношениях с РФ мог бы заработать значительно больше, чем от договора о редкоземельных металлах между США и Украиной, заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной в Стамбуле Владимир Мединский."В случае наступления мира Америка не только перестает тратить деньги на войну, на уничтожение, она получает и огромные экономические преимущества. Вы подписали какой-то договор о редкоземельных металлах. Так вот, все эти редкоземельные металлы - это вот столько (крайне мало - ред.) на фоне неисчислимых богатств, которые есть в России. И сколько мог бы заработать американский бизнес, американские граждане, имея выгодные инвестиционные проекты в России, имея выгодные партнерские отношения с Россией, выгодную торговлю с Россией", - сказал Мединский в интервью американскому журналисту RT Рику Санчесу в рамках шоу "Эффект Санчеса".
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украина, россия, экономика, сша, владимир мединский, в мире
Украина, Россия, Экономика, США, Владимир Мединский, В мире
Мединский высказался о сделке Украины и США о редкоземельных минералах

Мединский: сделка о минералах с Украиной не сравнится с сотрудничеством РФ и США

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров
Помощник президента РФ Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Помощник президента РФ Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Американский бизнес при партнерских отношениях с РФ мог бы заработать значительно больше, чем от договора о редкоземельных металлах между США и Украиной, заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной в Стамбуле Владимир Мединский.
"В случае наступления мира Америка не только перестает тратить деньги на войну, на уничтожение, она получает и огромные экономические преимущества. Вы подписали какой-то договор о редкоземельных металлах. Так вот, все эти редкоземельные металлы - это вот столько (крайне мало - ред.) на фоне неисчислимых богатств, которые есть в России. И сколько мог бы заработать американский бизнес, американские граждане, имея выгодные инвестиционные проекты в России, имея выгодные партнерские отношения с Россией, выгодную торговлю с Россией", - сказал Мединский в интервью американскому журналисту RT Рику Санчесу в рамках шоу "Эффект Санчеса".
Американский сенатор Линдси Грэм* в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Guardian: сенатор Грэм* рекламировал Трампу сделку по минералам с Украиной
4 июня, 14:31
 
УкраинаРоссияЭкономикаСШАВладимир МединскийВ мире
 
 
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