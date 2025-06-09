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Санду не руководит Молдавией самостоятельно, заявил Филат - РИА Новости, 09.06.2025
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17:41 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/sandu-2021845638.html
Санду не руководит Молдавией самостоятельно, заявил Филат
Санду не руководит Молдавией самостоятельно, заявил Филат - РИА Новости, 09.06.2025
Санду не руководит Молдавией самостоятельно, заявил Филат
Президент Молдавии Майя Санду не управляет страной самостоятельно, считает бывший премьер-министр, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии (ЛДПМ)... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T17:41:00+03:00
2025-06-09T17:41:00+03:00
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КИШИНЕВ, 9 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду не управляет страной самостоятельно, считает бывший премьер-министр, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат. "Однажды и мы узнаем, кто в действительности руководил страной в период правления Майи Санду, кто нарушал конституцию… Другими словами, кто готовил страну к вступлению в ЕС. У всех причастных есть имена, и все они — поздние, а потому желанные, дети глубинного государства", — написал Филат в статье, опубликованной в его Telegram-канале. Экс-премьер перечислил ряд направлений, где, по его мнению, решения принимались не президентом и не правительством Молдавии, это покупка газа и электроэнергии, судебная реформа, подготовка к вступлению в ЕС. В подтверждение своей позиции о "глубинном государстве", и о том, что власти Молдавии являются марионетками, Филат привел ситуацию с экс-президентом США Джо Байденом, назвав его "заложником системы", напомнив, что Санду и правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" тесно сотрудничала с администрацией бывшего американского лидера. "Президент США Дональд Трамп дал указание начать официальное расследование по двум делам: о состоянии здоровья Байдена во время его президентства, чтобы установить, насколько он в действительности управлял страной, и о фальшивых указах, которые неизвестные лица издавали от его имени", — добавил Филат. Филат возглавлял правительство республики с 2009 по 2013 год в составе проевропейского Альянса за европейскую интеграцию. Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
https://ria.ru/20250513/moldaviya-2016666475.html
https://ria.ru/20250608/sandu-2021665042.html
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в мире, молдавия, сша, россия, владимир филат, майя санду, джо байден, евросоюз, либерально-демократическая партия молдавии, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Молдавия, США, Россия, Владимир Филат, Майя Санду, Джо Байден, Евросоюз, Либерально-демократическая партия Молдавии, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Санду не руководит Молдавией самостоятельно, заявил Филат

Филат: однажды мы узнаем, кто руководил Молдавией в период правления Майи Санду

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Молдавии Майя Санду . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 9 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду не управляет страной самостоятельно, считает бывший премьер-министр, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат.
«
"Однажды и мы узнаем, кто в действительности руководил страной в период правления Майи Санду, кто нарушал конституцию… Другими словами, кто готовил страну к вступлению в ЕС. У всех причастных есть имена, и все они — поздние, а потому желанные, дети глубинного государства", — написал Филат в статье, опубликованной в его Telegram-канале.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Экс-премьер Молдавии обвинил Санду во вмешательстве в румынские выборы
13 мая, 13:25
Экс-премьер перечислил ряд направлений, где, по его мнению, решения принимались не президентом и не правительством Молдавии, это покупка газа и электроэнергии, судебная реформа, подготовка к вступлению в ЕС.
В подтверждение своей позиции о "глубинном государстве", и о том, что власти Молдавии являются марионетками, Филат привел ситуацию с экс-президентом США Джо Байденом, назвав его "заложником системы", напомнив, что Санду и правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" тесно сотрудничала с администрацией бывшего американского лидера.
«
"Президент США Дональд Трамп дал указание начать официальное расследование по двум делам: о состоянии здоровья Байдена во время его президентства, чтобы установить, насколько он в действительности управлял страной, и о фальшивых указах, которые неизвестные лица издавали от его имени", — добавил Филат.
Филат возглавлял правительство республики с 2009 по 2013 год в составе проевропейского Альянса за европейскую интеграцию.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Депутат Госдумы сравнила Санду с Остапом Бендером
8 июня, 20:11
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
Влад Филат - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Филат обвинил правящую партию Молдавии в разрушении страны
7 июня, 21:56
 
В миреМолдавияСШАРоссияВладимир ФилатМайя СандуДжо БайденЕвросоюзЛиберально-демократическая партия МолдавииЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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