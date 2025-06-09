https://ria.ru/20250609/sandu-2021845638.html

Санду не руководит Молдавией самостоятельно, заявил Филат

Санду не руководит Молдавией самостоятельно, заявил Филат - РИА Новости, 09.06.2025

Санду не руководит Молдавией самостоятельно, заявил Филат

Президент Молдавии Майя Санду не управляет страной самостоятельно, считает бывший премьер-министр, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии (ЛДПМ)... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T17:41:00+03:00

2025-06-09T17:41:00+03:00

2025-06-09T17:41:00+03:00

в мире

молдавия

сша

россия

владимир филат

майя санду

джо байден

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981779885_0:0:3210:1807_1920x0_80_0_0_e4dc89971c4259ffe2e52a24e1605578.jpg

КИШИНЕВ, 9 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду не управляет страной самостоятельно, считает бывший премьер-министр, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат. "Однажды и мы узнаем, кто в действительности руководил страной в период правления Майи Санду, кто нарушал конституцию… Другими словами, кто готовил страну к вступлению в ЕС. У всех причастных есть имена, и все они — поздние, а потому желанные, дети глубинного государства", — написал Филат в статье, опубликованной в его Telegram-канале. Экс-премьер перечислил ряд направлений, где, по его мнению, решения принимались не президентом и не правительством Молдавии, это покупка газа и электроэнергии, судебная реформа, подготовка к вступлению в ЕС. В подтверждение своей позиции о "глубинном государстве", и о том, что власти Молдавии являются марионетками, Филат привел ситуацию с экс-президентом США Джо Байденом, назвав его "заложником системы", напомнив, что Санду и правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" тесно сотрудничала с администрацией бывшего американского лидера. "Президент США Дональд Трамп дал указание начать официальное расследование по двум делам: о состоянии здоровья Байдена во время его президентства, чтобы установить, насколько он в действительности управлял страной, и о фальшивых указах, которые неизвестные лица издавали от его имени", — добавил Филат. Филат возглавлял правительство республики с 2009 по 2013 год в составе проевропейского Альянса за европейскую интеграцию. Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.

https://ria.ru/20250513/moldaviya-2016666475.html

https://ria.ru/20250608/sandu-2021665042.html

https://ria.ru/20250607/moldaviya-2021567564.html

молдавия

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, сша, россия, владимир филат, майя санду, джо байден, евросоюз, либерально-демократическая партия молдавии, задержание главы гагаузии гуцул