Санду не руководит Молдавией самостоятельно, заявил Филат
Филат: однажды мы узнаем, кто руководил Молдавией в период правления Майи Санду
Президент Молдавии Майя Санду . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 9 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду не управляет страной самостоятельно, считает бывший премьер-министр, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат.
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"Однажды и мы узнаем, кто в действительности руководил страной в период правления Майи Санду, кто нарушал конституцию… Другими словами, кто готовил страну к вступлению в ЕС. У всех причастных есть имена, и все они — поздние, а потому желанные, дети глубинного государства", — написал Филат в статье, опубликованной в его Telegram-канале.
Экс-премьер перечислил ряд направлений, где, по его мнению, решения принимались не президентом и не правительством Молдавии, это покупка газа и электроэнергии, судебная реформа, подготовка к вступлению в ЕС.
В подтверждение своей позиции о "глубинном государстве", и о том, что власти Молдавии являются марионетками, Филат привел ситуацию с экс-президентом США Джо Байденом, назвав его "заложником системы", напомнив, что Санду и правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" тесно сотрудничала с администрацией бывшего американского лидера.
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"Президент США Дональд Трамп дал указание начать официальное расследование по двум делам: о состоянии здоровья Байдена во время его президентства, чтобы установить, насколько он в действительности управлял страной, и о фальшивых указах, которые неизвестные лица издавали от его имени", — добавил Филат.
Филат возглавлял правительство республики с 2009 по 2013 год в составе проевропейского Альянса за европейскую интеграцию.
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Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.