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Журналист из США Рик Санчес запускает на RT новое шоу - РИА Новости, 09.06.2025
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11:21 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/sanches-2021741920.html
Журналист из США Рик Санчес запускает на RT новое шоу
Журналист из США Рик Санчес запускает на RT новое шоу - РИА Новости, 09.06.2025
Журналист из США Рик Санчес запускает на RT новое шоу
Известный журналист из США Рик Санчес, ушедший из-за цензуры с американского телевидения, запускает на телеканале RT новое шоу - программу "Эффект Санчеса",... РИА Новости, 09.06.2025
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Известный журналист из США Рик Санчес, ушедший из-за цензуры с американского телевидения, запускает на телеканале RT новое шоу - программу "Эффект Санчеса", которая будет выходить на английском и испанском, первым гостем станет помощник президента России Владимир Мединский, сообщается на сайте телеканала. "Знаменитый американский журналист, лауреат премий "Эмми" и Peabody Рик Санчес запускает на телеканале RT новое шоу. Программа "Эффект Санчеса" будет выходить на двух языках - английском и испанском. В эфире - с понедельника по четверг. Первым гостем ведущего станет помощник президента России Владимир Мединский.. Премьера программы - сегодня в эфире RT в 17.30 мск", - говорится в сообщении. Отмечается, что из-за цензуры в американских медиа Санчес перешёл работать на RT, до этого он был сотрудником телеканалов Fox, MSNBC и CNN, в частности, брал интервью у четырёх президентов США. Подчеркивается, что в 2024 году ему пришлось уволиться из RT из-за санкций против телеканала, но теперь он переехал в Москву, "чтобы продолжить работу с нами и бороться против западной пропаганды".
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россия, москва, владимир мединский
Россия, Москва, Владимир Мединский
Журналист из США Рик Санчес запускает на RT новое шоу

Ушедший из-за цензуры журналист из США Рик Санчес запускает на RT новое шоу

© RTРик Санчес
Рик Санчес - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© RT
Рик Санчес. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Известный журналист из США Рик Санчес, ушедший из-за цензуры с американского телевидения, запускает на телеканале RT новое шоу - программу "Эффект Санчеса", которая будет выходить на английском и испанском, первым гостем станет помощник президента России Владимир Мединский, сообщается на сайте телеканала.
"Знаменитый американский журналист, лауреат премий "Эмми" и Peabody Рик Санчес запускает на телеканале RT новое шоу. Программа "Эффект Санчеса" будет выходить на двух языках - английском и испанском. В эфире - с понедельника по четверг. Первым гостем ведущего станет помощник президента России Владимир Мединский.. Премьера программы - сегодня в эфире RT в 17.30 мск", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за цензуры в американских медиа Санчес перешёл работать на RT, до этого он был сотрудником телеканалов Fox, MSNBC и CNN, в частности, брал интервью у четырёх президентов США. Подчеркивается, что в 2024 году ему пришлось уволиться из RT из-за санкций против телеканала, но теперь он переехал в Москву, "чтобы продолжить работу с нами и бороться против западной пропаганды".
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