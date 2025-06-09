https://ria.ru/20250609/samolet-2021728458.html
CNN: все пассажиры самолета, упавшего в Теннесси, выжили
CNN: все пассажиры самолета, упавшего в Теннесси, выжили - РИА Новости, 09.06.2025
CNN: все пассажиры самолета, упавшего в Теннесси, выжили
Все люди, которые находились на борту самолета, упавшего 8 июня в американском штате Теннесси, выжили, сообщает телеканал CNN со ссылкой на власти города... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T10:34:00+03:00
2025-06-09T10:34:00+03:00
2025-06-09T10:34:00+03:00
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Все люди, которые находились на борту самолета, упавшего 8 июня в американском штате Теннесси, выжили, сообщает телеканал CNN со ссылкой на власти города Туллахома. Ранее местные власти сообщали, что в американском штате Теннесси упал пассажирский самолет, на его борту было от 16 до 20 человек, некоторых пострадавших доставили в больницы. По данным CNN, на борту самолета находились порядка 20 человек. "Никто не погиб в результате аварии рядом с Региональным аэропортом Туллахомы", - говорится в сообщении. По словам представителя городских властей Лайла Рассела, госпитализировали в общей сложности четырех человек. Другим пострадавшим помощь была оказана на месте. Как добавил чиновник, в результате крушения никто на земле не пострадал. В управлении гражданской авиации США (FAA) начали расследование инцидента.
https://ria.ru/20250427/boing-2013651332.html
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в мире, теннесси, сша
CNN: все пассажиры самолета, упавшего в Теннесси, выжили
CNN: все люди, находившиеся на борту упавшего в Теннесси самолета, выжили