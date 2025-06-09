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CNN: все пассажиры самолета, упавшего в Теннесси, выжили - РИА Новости, 09.06.2025
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10:34 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/samolet-2021728458.html
CNN: все пассажиры самолета, упавшего в Теннесси, выжили
CNN: все пассажиры самолета, упавшего в Теннесси, выжили - РИА Новости, 09.06.2025
CNN: все пассажиры самолета, упавшего в Теннесси, выжили
Все люди, которые находились на борту самолета, упавшего 8 июня в американском штате Теннесси, выжили, сообщает телеканал CNN со ссылкой на власти города... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T10:34:00+03:00
2025-06-09T10:34:00+03:00
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Все люди, которые находились на борту самолета, упавшего 8 июня в американском штате Теннесси, выжили, сообщает телеканал CNN со ссылкой на власти города Туллахома. Ранее местные власти сообщали, что в американском штате Теннесси упал пассажирский самолет, на его борту было от 16 до 20 человек, некоторых пострадавших доставили в больницы. По данным CNN, на борту самолета находились порядка 20 человек. "Никто не погиб в результате аварии рядом с Региональным аэропортом Туллахомы", - говорится в сообщении. По словам представителя городских властей Лайла Рассела, госпитализировали в общей сложности четырех человек. Другим пострадавшим помощь была оказана на месте. Как добавил чиновник, в результате крушения никто на земле не пострадал. В управлении гражданской авиации США (FAA) начали расследование инцидента.
https://ria.ru/20250427/boing-2013651332.html
https://ria.ru/20250417/samolet-2011714045.html
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в мире, теннесси, сша
В мире, Теннесси, США
CNN: все пассажиры самолета, упавшего в Теннесси, выжили

CNN: все люди, находившиеся на борту упавшего в Теннесси самолета, выжили

© Фото : соцсетиПассажирский самолет упал в американском штате Теннесси
Пассажирский самолет упал в американском штате Теннесси - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© Фото : соцсети
Пассажирский самолет упал в американском штате Теннесси
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Все люди, которые находились на борту самолета, упавшего 8 июня в американском штате Теннесси, выжили, сообщает телеканал CNN со ссылкой на власти города Туллахома.
Ранее местные власти сообщали, что в американском штате Теннесси упал пассажирский самолет, на его борту было от 16 до 20 человек, некоторых пострадавших доставили в больницы.
Самолет - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
В США экстренно сел самолет из-за возможного столкновения с птицей
27 апреля, 06:34
По данным CNN, на борту самолета находились порядка 20 человек.
"Никто не погиб в результате аварии рядом с Региональным аэропортом Туллахомы", - говорится в сообщении.
По словам представителя городских властей Лайла Рассела, госпитализировали в общей сложности четырех человек. Другим пострадавшим помощь была оказана на месте. Как добавил чиновник, в результате крушения никто на земле не пострадал.
В управлении гражданской авиации США (FAA) начали расследование инцидента.
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