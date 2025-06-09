https://ria.ru/20250609/sakhalin-2021695367.html

Более 40 тысяч школьников Сахалина поучаствуют в проекте детского туризма

Более 40 тысяч школьников Сахалина поучаствуют в проекте детского туризма - РИА Новости, 09.06.2025

Более 40 тысяч школьников Сахалина поучаствуют в проекте детского туризма

Свыше 40 тысяч школьников из всех районов Сахалина и Курил станут участниками региональной программы детского социального туризма в 2025 году, сообщает... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T04:28:00+03:00

2025-06-09T04:28:00+03:00

2025-06-09T04:28:00+03:00

общество

сахалин

южно-сахалинск

дальний восток

валерий лимаренко

театральный институт имени бориса щукина

патриот

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 июн – РИА Новости. Свыше 40 тысяч школьников из всех районов Сахалина и Курил станут участниками региональной программы детского социального туризма в 2025 году, сообщает правительство области. Проект, запущенный по инициативе губернатора Валерия Лимаренко, охватывает учащихся 4-11-х классов. В его рамках дети посещают Южно-Сахалинск, а также ключевые предприятия региона, социальные, спортивные и образовательные центры. "В этом году участие в проекте примут более 40 тысяч учащихся. Программа детского социального туризма направлена на то, чтобы дать школьникам возможность узнать свой край, его историю и культуру, познакомиться с его потенциалом. Помимо музеев, аквапарка, экофермы, мы добавили специальные направления, такие как новый кампус СахГУ, центр водных видов спорта "Волна", а также филиал Театрального института имени Бориса Щукина", - говорится в сообщении. По информации властей, с началом летних каникул к проекту присоединятся школьники, отдыхающие в детских лагерях. Неизменным в программе останутся посещение самого большого аквапарка на Дальнем Востоке "АкваСити" и командная игра "Патриот". Затем к ним планируют добавить поездку на места военно-исторических реконструкций в Смирныховском и Холмском районах, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, а также мероприятия, посвященные истории первооткрывателей Сахалина. Неотъемлемой составляющей школьных путешествий являются комфорт и безопасность детей на протяжении всего периода программы, а также полноценное разнообразное питание. "Во время летних каникул спортивные и культурные учреждения не так загружены. Используйте эту возможность, чтобы показать юным жителям области, какие возможности для образования, самореализации в профессии, науке, творчестве, спорте есть у них в родном регионе. Наши дети должны понимать, что на островах есть все возможности для комфортной жизни и успешного построения карьеры", - цитирует пресс-служба главу региона. Региональная программа детского социального туризма запущена в 2021 году. Тогда участие в ней приняли 2,5 тысячи школьников, в 2022-м - 20 тысяч; в 2023-м - 36,5 тысячи; в 2024-м - почти 46,7 тысячи детей.

https://ria.ru/20250603/primore-2020755381.html

https://ria.ru/20250514/lgoty-2016840486.html

сахалин

южно-сахалинск

дальний восток

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общество, сахалин, южно-сахалинск, дальний восток, валерий лимаренко, театральный институт имени бориса щукина, патриот