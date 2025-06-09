https://ria.ru/20250609/rzhd-2021894278.html

В Рязанской области грузовой поезд совершил вынужденную остановку

В Рязанской области грузовой поезд совершил вынужденную остановку - РИА Новости, 10.06.2025

В Рязанской области грузовой поезд совершил вынужденную остановку

Грузовой поезд вынужденно встал по техническим причинам в Рязанской области вечером 9 июня, несколько пассажирских поездов следуют с опозданием, сообщила... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-09T22:07:00+03:00

2025-06-09T22:07:00+03:00

2025-06-10T00:20:00+03:00

москва

рязанская область

адлер

ржд

московская железная дорога

происшествия

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Грузовой поезд вынужденно встал по техническим причинам в Рязанской области вечером 9 июня, несколько пассажирских поездов следуют с опозданием, сообщила Московская железная дорога (МЖД) в своем Telegram-канале.Как уточняется, инцидент произошел в 17.15 на перегоне Старожилово — Денежниково. Шесть поездов, направлявшихся в Москву, а также в Воронеж, Адлер, Санкт-Петербург и Орск, отстают от графика на 48 минут — 3 часа 44 минуты.МЖД принесла извинения пассажирам за доставленные неудобства и заверила, что делает все для устранения задержек.

https://ria.ru/20250606/rzhd-2021291507.html

москва

рязанская область

адлер

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москва, рязанская область, адлер, ржд, московская железная дорога, происшествия