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В Рязанской области грузовой поезд совершил вынужденную остановку
В Рязанской области грузовой поезд совершил вынужденную остановку - РИА Новости, 10.06.2025
В Рязанской области грузовой поезд совершил вынужденную остановку
Грузовой поезд вынужденно встал по техническим причинам в Рязанской области вечером 9 июня, несколько пассажирских поездов следуют с опозданием, сообщила... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-09T22:07:00+03:00
2025-06-09T22:07:00+03:00
2025-06-10T00:20:00+03:00
москва
рязанская область
адлер
ржд
московская железная дорога
происшествия
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Грузовой поезд вынужденно встал по техническим причинам в Рязанской области вечером 9 июня, несколько пассажирских поездов следуют с опозданием, сообщила Московская железная дорога (МЖД) в своем Telegram-канале.Как уточняется, инцидент произошел в 17.15 на перегоне Старожилово — Денежниково. Шесть поездов, направлявшихся в Москву, а также в Воронеж, Адлер, Санкт-Петербург и Орск, отстают от графика на 48 минут — 3 часа 44 минуты.МЖД принесла извинения пассажирам за доставленные неудобства и заверила, что делает все для устранения задержек.
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москва, рязанская область, адлер, ржд, московская железная дорога, происшествия
Москва, Рязанская область, Адлер, РЖД, Московская железная дорога, Происшествия
В Рязанской области грузовой поезд совершил вынужденную остановку
В Рязанской области грузовой поезд остановился из-за технических причин