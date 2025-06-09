https://ria.ru/20250609/rzhd-2021842654.html

РЖД возобновят беспересадочное сообщение между Москвой и Пхеньяном

РЖД возобновят беспересадочное сообщение между Москвой и Пхеньяном - РИА Новости, 10.06.2025

РЖД возобновят беспересадочное сообщение между Москвой и Пхеньяном

РЖД с 17 июня возобновят курсирование беспересадочных вагонов между Пхеньяном и Москвой, спустя два дня также возобновится сообщение между столицей КНДР и... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-09T17:23:00+03:00

2025-06-09T17:23:00+03:00

2025-06-10T02:23:00+03:00

пхеньян

москва

ржд

кндр (северная корея)

россия

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. РЖД с 17 июня возобновят курсирование беспересадочных вагонов между Пхеньяном и Москвой, спустя два дня также возобновится сообщение между столицей КНДР и Хабаровском, сообщила компания.Как пояснили в РЖД, вагоны будут отправлять дважды в месяц: 3 и 17 числа они будут выезжать из Пхеньяна, из российской столицы в обратную сторону они будут отправляться 12 и 26 числа. Дорога будет занимать восемь суток.В компании напомнили, что маршрут Пхеньян — Москва является самым длинным беспересадочным железнодорожным маршрутом в мире, его длина превышает десять тысяч километров. Среди станций, на которых будут остановки — Хабаровск, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Омск, Екатеринбург.Из Хабаровска в северокорейскую столицу вагоны будут отправляться раз в месяц 21 числа, из Пхеньяна они будут отправляться 19-го числа. На дорогу будет уходить немногим более суток.Перевозить пассажиров будут в северокорейских купейных вагонах, купить билеты можно в железнодорожных суток не ранее чем за два месяца до поездки.

https://ria.ru/20250529/kndr-2019693383.html

https://ria.ru/20250602/kndr-2020370956.html

пхеньян

москва

кндр (северная корея)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

пхеньян, москва, ржд, кндр (северная корея), россия