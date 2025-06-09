Рейтинг@Mail.ru
РЖД возобновят беспересадочное сообщение между Москвой и Пхеньяном - РИА Новости, 10.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:23 09.06.2025 (обновлено: 02:23 10.06.2025)
https://ria.ru/20250609/rzhd-2021842654.html
РЖД возобновят беспересадочное сообщение между Москвой и Пхеньяном
РЖД возобновят беспересадочное сообщение между Москвой и Пхеньяном - РИА Новости, 10.06.2025
РЖД возобновят беспересадочное сообщение между Москвой и Пхеньяном
РЖД с 17 июня возобновят курсирование беспересадочных вагонов между Пхеньяном и Москвой, спустя два дня также возобновится сообщение между столицей КНДР и... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-09T17:23:00+03:00
2025-06-10T02:23:00+03:00
пхеньян
москва
ржд
кндр (северная корея)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021858910_0:0:3381:1903_1920x0_80_0_0_18a7230276c83576c98c342f9193960f.jpg
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. РЖД с 17 июня возобновят курсирование беспересадочных вагонов между Пхеньяном и Москвой, спустя два дня также возобновится сообщение между столицей КНДР и Хабаровском, сообщила компания.Как пояснили в РЖД, вагоны будут отправлять дважды в месяц: 3 и 17 числа они будут выезжать из Пхеньяна, из российской столицы в обратную сторону они будут отправляться 12 и 26 числа. Дорога будет занимать восемь суток.В компании напомнили, что маршрут Пхеньян — Москва является самым длинным беспересадочным железнодорожным маршрутом в мире, его длина превышает десять тысяч километров. Среди станций, на которых будут остановки — Хабаровск, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Омск, Екатеринбург.Из Хабаровска в северокорейскую столицу вагоны будут отправляться раз в месяц 21 числа, из Пхеньяна они будут отправляться 19-го числа. На дорогу будет уходить немногим более суток.Перевозить пассажиров будут в северокорейских купейных вагонах, купить билеты можно в железнодорожных суток не ранее чем за два месяца до поездки.
https://ria.ru/20250529/kndr-2019693383.html
https://ria.ru/20250602/kndr-2020370956.html
пхеньян
москва
кндр (северная корея)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021858910_329:0:3058:2047_1920x0_80_0_0_effc0f22b3c41577abc14fd85dd6b94f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пхеньян, москва, ржд, кндр (северная корея), россия
Пхеньян, Москва, РЖД, КНДР (Северная Корея), Россия
РЖД возобновят беспересадочное сообщение между Москвой и Пхеньяном

РЖД с 17 июня возобновляют беспересадочное сообщение между Пхеньяном и Москвой

© РИА Новости / Мария Смитюк | Перейти в медиабанкПроводники у поезда на станции Хасан в Приморском крае
Проводники у поезда на станции Хасан в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Мария Смитюк
Перейти в медиабанк
Проводники у поезда на станции Хасан в Приморском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. РЖД с 17 июня возобновят курсирование беспересадочных вагонов между Пхеньяном и Москвой, спустя два дня также возобновится сообщение между столицей КНДР и Хабаровском, сообщила компания.
Как пояснили в РЖД, вагоны будут отправлять дважды в месяц: 3 и 17 числа они будут выезжать из Пхеньяна, из российской столицы в обратную сторону они будут отправляться 12 и 26 числа. Дорога будет занимать восемь суток.
Пхеньян - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
КНДР завершила реконструкцию железнодорожной станции Туманган
29 мая, 05:40
В компании напомнили, что маршрут Пхеньян — Москва является самым длинным беспересадочным железнодорожным маршрутом в мире, его длина превышает десять тысяч километров. Среди станций, на которых будут остановки — Хабаровск, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Омск, Екатеринбург.
Из Хабаровска в северокорейскую столицу вагоны будут отправляться раз в месяц 21 числа, из Пхеньяна они будут отправляться 19-го числа. На дорогу будет уходить немногим более суток.
Перевозить пассажиров будут в северокорейских купейных вагонах, купить билеты можно в железнодорожных суток не ранее чем за два месяца до поездки.
Флаг КНДР - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
МИД КНДР раскритиковал доклад MSMT о сотрудничестве Москвы и Пхеньяна
2 июня, 06:20
 
ПхеньянМоскваРЖДКНДР (Северная Корея)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала