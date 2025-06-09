РЖД возобновят беспересадочное сообщение между Москвой и Пхеньяном
РЖД с 17 июня возобновляют беспересадочное сообщение между Пхеньяном и Москвой
© РИА Новости / Мария Смитюк | Перейти в медиабанкПроводники у поезда на станции Хасан в Приморском крае
Проводники у поезда на станции Хасан в Приморском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. РЖД с 17 июня возобновят курсирование беспересадочных вагонов между Пхеньяном и Москвой, спустя два дня также возобновится сообщение между столицей КНДР и Хабаровском, сообщила компания.
Как пояснили в РЖД, вагоны будут отправлять дважды в месяц: 3 и 17 числа они будут выезжать из Пхеньяна, из российской столицы в обратную сторону они будут отправляться 12 и 26 числа. Дорога будет занимать восемь суток.
В компании напомнили, что маршрут Пхеньян — Москва является самым длинным беспересадочным железнодорожным маршрутом в мире, его длина превышает десять тысяч километров. Среди станций, на которых будут остановки — Хабаровск, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Омск, Екатеринбург.
Из Хабаровска в северокорейскую столицу вагоны будут отправляться раз в месяц 21 числа, из Пхеньяна они будут отправляться 19-го числа. На дорогу будет уходить немногим более суток.
Перевозить пассажиров будут в северокорейских купейных вагонах, купить билеты можно в железнодорожных суток не ранее чем за два месяца до поездки.