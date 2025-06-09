https://ria.ru/20250609/rumynija-2021895969.html

В Бухаресте затопило район резиденции президента Румынии

В Бухаресте затопило район резиденции президента Румынии - РИА Новости, 09.06.2025

В Бухаресте затопило район резиденции президента Румынии

Район Котрочень в Бухаресте, где расположена резиденция президента Румынии, затопило в результате сильного ливня в понедельник, сообщают румынские СМИ, ссылаясь РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T22:26:00+03:00

2025-06-09T22:26:00+03:00

2025-06-09T22:26:00+03:00

в мире

бухарест

румыния

https://cdnn21.img.ria.ru/images/17646/45/176464584_0:130:2496:1534_1920x0_80_0_0_6aac247ffd81d834d1bb00e7c55a8004.jpg

КИШИНЕВ, 9 июн - РИА Новости. Район Котрочень в Бухаресте, где расположена резиденция президента Румынии, затопило в результате сильного ливня в понедельник, сообщают румынские СМИ, ссылаясь на опубликованные в соцсетях фото и видео очевидцев. Мощная буря обрушилась на столицу Румынии в понедельник после полудня, что привело к локальным наводнениям, перенаправлению пяти авиарейсов, нарушению работы общественного транспорта и экстренным вызовам пожарных служб. На улицах Бухареста зафиксировано подтопление, остановки трамваев и троллейбусов, а также падение деревьев и кабелей. Вода проникла в дома и гаражи местных жителей, создав серьезные неудобства для горожан. Дорожное движение затруднено, особенно на крупных шоссе. "Это кошмар каждый раз, мы уже не спрашиваем себя "если", а "сколько нам на этот раз придется вычерпывать", - рассказал один из жителей района, видеозапись с участием которого распространяют румынские СМИ, в том числе канал B1. На видео, снятых очевидцами и показанных телеканалами, запечатлено, как вода подступает к ограде президентской резиденции. Котрочень является одним из престижных районов румынской столицы, помимо президентской резиденции, там расположены государственные учреждения и дипломатические представительства. Помимо жилого района, пострадала станция метро "Площадь Объединения-2 " в центре Бухареста, куда также проникла вода. Изображения затопленной станции метро быстро распространились в социальных сетях.

https://ria.ru/20250320/nauka-2006037253.html

https://ria.ru/20250528/temperatura-2019474233.html

бухарест

румыния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, бухарест, румыния