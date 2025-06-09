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В Бухаресте затопило район резиденции президента Румынии
В Бухаресте затопило район резиденции президента Румынии - РИА Новости, 09.06.2025
В Бухаресте затопило район резиденции президента Румынии
Район Котрочень в Бухаресте, где расположена резиденция президента Румынии, затопило в результате сильного ливня в понедельник, сообщают румынские СМИ, ссылаясь РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T22:26:00+03:00
2025-06-09T22:26:00+03:00
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КИШИНЕВ, 9 июн - РИА Новости. Район Котрочень в Бухаресте, где расположена резиденция президента Румынии, затопило в результате сильного ливня в понедельник, сообщают румынские СМИ, ссылаясь на опубликованные в соцсетях фото и видео очевидцев. Мощная буря обрушилась на столицу Румынии в понедельник после полудня, что привело к локальным наводнениям, перенаправлению пяти авиарейсов, нарушению работы общественного транспорта и экстренным вызовам пожарных служб. На улицах Бухареста зафиксировано подтопление, остановки трамваев и троллейбусов, а также падение деревьев и кабелей. Вода проникла в дома и гаражи местных жителей, создав серьезные неудобства для горожан. Дорожное движение затруднено, особенно на крупных шоссе. "Это кошмар каждый раз, мы уже не спрашиваем себя "если", а "сколько нам на этот раз придется вычерпывать", - рассказал один из жителей района, видеозапись с участием которого распространяют румынские СМИ, в том числе канал B1. На видео, снятых очевидцами и показанных телеканалами, запечатлено, как вода подступает к ограде президентской резиденции. Котрочень является одним из престижных районов румынской столицы, помимо президентской резиденции, там расположены государственные учреждения и дипломатические представительства. Помимо жилого района, пострадала станция метро "Площадь Объединения-2 " в центре Бухареста, куда также проникла вода. Изображения затопленной станции метро быстро распространились в социальных сетях.
https://ria.ru/20250320/nauka-2006037253.html
https://ria.ru/20250528/temperatura-2019474233.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, бухарест, румыния
В мире, Бухарест, Румыния
В Бухаресте затопило район резиденции президента Румынии
Район резиденции президента Румынии в Бухаресте затопило из-за сильного ливня
КИШИНЕВ, 9 июн - РИА Новости. Район Котрочень в Бухаресте, где расположена резиденция президента Румынии, затопило в результате сильного ливня в понедельник, сообщают румынские СМИ, ссылаясь на опубликованные в соцсетях фото и видео очевидцев.
Мощная буря обрушилась на столицу Румынии
в понедельник после полудня, что привело к локальным наводнениям, перенаправлению пяти авиарейсов, нарушению работы общественного транспорта и экстренным вызовам пожарных служб. На улицах Бухареста
зафиксировано подтопление, остановки трамваев и троллейбусов, а также падение деревьев и кабелей. Вода проникла в дома и гаражи местных жителей, создав серьезные неудобства для горожан. Дорожное движение затруднено, особенно на крупных шоссе.
«
"Это кошмар каждый раз, мы уже не спрашиваем себя "если", а "сколько нам на этот раз придется вычерпывать", - рассказал один из жителей района, видеозапись с участием которого распространяют румынские СМИ, в том числе канал B1.
На видео, снятых очевидцами и показанных телеканалами, запечатлено, как вода подступает к ограде президентской резиденции.
Котрочень является одним из престижных районов румынской столицы, помимо президентской резиденции, там расположены государственные учреждения и дипломатические представительства.
Помимо жилого района, пострадала станция метро "Площадь Объединения-2 " в центре Бухареста, куда также проникла вода. Изображения затопленной станции метро быстро распространились в социальных сетях.