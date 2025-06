В Кремле прокомментировали укрепление рубля

https://ria.ru/20250609/rubl-2021766812.html

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Укрепление рубля приносит определенные издержки экспортерам, но в то же время означает, что макроэкономическая стабильность и запас прочности экономики России сейчас налицо, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Говоря об укреплении рубля, Песков отметил: "Для определенных сегментов экономики это хорошо. Для каких-то сегментов экономики - экспортоориентированных - есть определенные издержки в этой связи. Но налицо одно: это макроэкономическая стабильность и запас прочности российской экономики".Произошедшее в этом году укрепление рубля видно невооруженным глазом даже без Bank of America, подчеркнул Песков."Вы знаете, даже без Bank of America мы видим это невооруженным глазом сами. Особым экспертом для этого быть не нужно", - сказал Песков журналистам, комментируя признание Bank of America рубля "самой успешной" валютой в мире - в 2025 году он укрепился к доллару более чем на 40%.

