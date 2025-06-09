https://ria.ru/20250609/rubl-2021766812.html
В Кремле прокомментировали укрепление рубля
В Кремле прокомментировали укрепление рубля - РИА Новости, 09.06.2025
В Кремле прокомментировали укрепление рубля
Укрепление рубля приносит определенные издержки экспортерам, но в то же время означает, что макроэкономическая стабильность и запас прочности экономики России... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T12:51:00+03:00
2025-06-09T12:51:00+03:00
2025-06-09T12:53:00+03:00
экономика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Укрепление рубля приносит определенные издержки экспортерам, но в то же время означает, что макроэкономическая стабильность и запас прочности экономики России сейчас налицо, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Говоря об укреплении рубля, Песков отметил: "Для определенных сегментов экономики это хорошо. Для каких-то сегментов экономики - экспортоориентированных - есть определенные издержки в этой связи. Но налицо одно: это макроэкономическая стабильность и запас прочности российской экономики".Произошедшее в этом году укрепление рубля видно невооруженным глазом даже без Bank of America, подчеркнул Песков."Вы знаете, даже без Bank of America мы видим это невооруженным глазом сами. Особым экспертом для этого быть не нужно", - сказал Песков журналистам, комментируя признание Bank of America рубля "самой успешной" валютой в мире - в 2025 году он укрепился к доллару более чем на 40%.
https://ria.ru/20250608/rossija-2021591642.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, дмитрий песков
Экономика, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали укрепление рубля
Песков заявил, что укрепление рубля означает запас прочности экономики России
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Укрепление рубля приносит определенные издержки экспортерам, но в то же время означает, что макроэкономическая стабильность и запас прочности экономики России сейчас налицо, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Говоря об укреплении рубля, Песков
отметил: "Для определенных сегментов экономики это хорошо. Для каких-то сегментов экономики - экспортоориентированных - есть определенные издержки в этой связи. Но налицо одно: это макроэкономическая стабильность и запас прочности российской экономики".
Произошедшее в этом году укрепление рубля видно невооруженным глазом даже без Bank of America, подчеркнул Песков.
"Вы знаете, даже без Bank of America мы видим это невооруженным глазом сами. Особым экспертом для этого быть не нужно", - сказал Песков журналистам, комментируя признание Bank of America рубля "самой успешной" валютой в мире - в 2025 году он укрепился к доллару более чем на 40%.