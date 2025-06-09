https://ria.ru/20250609/ru-us-2021302652.html

Зачем многодетный американец перевез семью в Россию и ушел на СВО

Зачем многодетный американец перевез семью в Россию и ушел на СВО - РИА Новости, 09.06.2025

Зачем многодетный американец перевез семью в Россию и ушел на СВО

Граждане западных стран продолжают переезжать в Россию. Помогает специальная виза — для тех, кто разделяет традиционные ценности. Один из переселенцев —... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T08:00:00+03:00

2025-06-09T08:00:00+03:00

2025-06-09T08:10:00+03:00

россия

сша

переселенцы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021318440_0:228:624:579_1920x0_80_0_0_665d57b79f76414c2ce902a691a4ee3d.jpg

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости, Захар Андреев. Граждане западных стран продолжают переезжать в Россию. Помогает специальная виза — для тех, кто разделяет традиционные ценности. Один из переселенцев — многодетный отец из США — спустя несколько месяцев после прилета в Москву отправился на СВО. О его мотивах и о том, как живется в новой стране его семье, — в материале РИА Новости.Американская деревня"Привет, друзья, это Дерек Хаффман. У меня новости: я вступил в российскую армию и ухожу на специальную военную операцию. Сегодня я прошел все медицинские обследования и подписал контракт" — так уроженец Техаса обратился к подписчикам семейного YouTube-канала из нижегородской гостиницы. Именно из волжского города он отправится в войска. А в поселке под Истрой остались жена ДеАнна и три дочери с собакой хаски.Семья перебралась в Россию минувшей весной. Поселились в частном современном доме. По соседству в таком же живут другие выходцы из США. По задумке Тима Кирби — московского журналиста и предпринимателя — здесь должна вырасти целая американская деревня. Но это не анклав: сообщество переселенцев органично вплетается в русскую жизнь, уточняет он.Дома вполне пригодны для жизни, а вот территория вокруг пока не обустроена — даже заборов нет. Здания выглядят метафорой эмигрантской судьбы. Нужно приложить много усилий, чтобы обжиться в другой стране.Несмотря на все сложности, связанные с переездом, Дерек Хаффман решился на еще один серьезный поступок — вступил в ряды воюющей армии. Чтобы понять его мотивы, мы побеседовали с супругой бойца, ДеАнной.Дети и родителиИ он, и она — стопроцентные американцы: никаких связей с Россией. ДеАнна родилась в семье военного — отец служил в ВВС США. Поэтому детство провела в разных частях света: в Корее, на Гавайях и в штате Северная Дакота. Когда пришла пора идти в школу, глава семейства уволился из армии, чтобы оставить кочевой образ жизни. Осели в маленьком городке Ломпок в Калифорнии — отец устроился офицером службы безопасности в местной тюрьме. В Ломпоке ДеАнна и ее старший брат окончили школу.Дерек из Техаса. У него девять братьев и сестер. По возрасту он где-то посередине. Компания шумная. Мать — домохозяйка, отец — стоматолог. В общем, конфигурация вполне в духе семейных ценностей.В Аризоне Дерека и ДеАнна оказались независимо друг от друга. К моменту знакомства их предыдущие браки распались. У нее было двое сыновей, у него — один."Однажды я встретила бывшую жену Дерека на фотосессии, посвященной классическим автомобилям. Разговорились о наших детях, решили, что им полезно встретиться и поиграть вместе. На следующий день Дерек приехал ко мне домой, чтобы забрать сына. Так и познакомились", — рассказывает ДеАнна.Мужское и женскоеПо словам Дерека, для него это была любовь с первого взгляда."Он говорит, что искренне молился, прося Бога даровать ему это единственное благословение — меня", — добавляет супруга бойца.Дружба мальчиков, которым было от шести до восьми лет, послужила естественной причиной для частых встреч. Сдружились и Дерек с ДеАнной, а затем это переросло в нечто большее."Внимательная натура Дерека и его искренний интерес заставили меня почувствовать себя ценной и особенной. С тех пор мы были благословлены тремя дочерьми, что еще больше обогатило нашу смешанную семью", — продолжает миссис Хаффман.Совпали взгляды на жизнь по важнейшим вопросам. По словам ДеАнны, они идентифицируют себя как "неконфессиональные христиане". В духе приверженности традиционным ценностям супруга сосредоточилась на домашнем хозяйстве и воспитании детей: учила их на дому. Позже увлеклась флористикой. У Дерека занятие "мужское": он сварщик "по профессии и призванию". Есть и лидерские качества — "руководил собственной командой, контролируя проекты от начала до конца", подчеркивает жена.Медовый месяц в МосквеСимпатии к России, вылившиеся в преданную любовь, — это от Дерека. Мейнстримным американским СМИ не поверил, искал информацию в соцсетях — в частности, в Х (бывшем Twitter). В результате, насколько можно судить по высказываниям Дерека, его взгляды на политическую ситуацию в мире сегодня полностью совпадают с "кремлевским нарративом". В какой-то момент семья задумалась о переезде в Россию. Но смотреть издалека — это одно, а увидеть своими глазами — совсем другое."Медовый месяц мы провели в Москве. Город очаровал богатой историей, яркой культурой и гостеприимной атмосферой. Перед этим мы выясняли, соответствует ли переезд в Россию потребностям и ценностям нашей семьи. Однако, только увидев Москву воочию, действительно почувствовали связь", — признается ДеАнна.Чтобы не обманываться "парадным" центром города, специально заглянули на окраины — и нашли их вполне пригодными для жизни: всюду супермаркеты с обилием продуктов, рынки, доступный транспорт. Москва не просто оправдала ожидания — превзошла их.Началась тщательная подготовка: копили деньги, разбирались с нюансами — например, оформлением всех необходимых документов, в том числе на собаку."Хотя процесс был сложным, мы с решимостью принимали каждый шаг, осознавая, что столь существенное изменение жизни требует стойкости и скрупулезного планирования", — говорит ДеАнна.Все получилось — весной 2025-го Тим Кирби встречал уставшее после долгой дороги семейство в аэропорту. Сыновья от прежних браков — уже взрослые молодые люди — остались в США.Главный приоритетНовый дом понравился, хотя и обошелся чуть дороже, чем рассчитывали."Мы в полном восторге — все идеально для первого этапа. Как только позволит время и бюджет, расширимся, добавив дополнительное жилое пространство. Также надеемся разбить сад, установить забор и построить гараж для будущей машины. Это наш постоянный дом, и мы с нетерпением ждем того дня, когда передадим его по наследству дочерям", — объясняет ДеАнна.Местные приняли радушно: "Мы встретили так много замечательных людей! Две семьи стали для нас особенно близкими. Считаем их настоящими друзьями — они добрые, щедрые и даже помогали нам в изучении языка. Их поддержка была огромным благом".Русский пока дается непросто, но и эти сложности переселенцы принимают с присущей им стойкостью."Мы действительно хотим ассимилироваться и стать гражданами России, поэтому изучение языка для нас — главный приоритет", — уточняет ДеАнна."Страсть поступать правильно"Ускорение интеграции в российское общество и стало одним из мотивов решения Дерека вступить в российскую армию."Это не было для меня сюрпризом. Он всегда так высоко отзывался о стране, ее президенте и народе, и у него сильная страсть к тому, чтобы поступать правильно. У меня было предчувствие, что он может стремиться к чему-то подобному. Мы хотим стать гражданами России и по-настоящему быть частью народа. Для него вступление в армию — это способ отстаивать то, во что он верит, и бороться за дело, которое он поддерживает", — говорит супруга.Сам Дерек в своем видеобращении раскрывает эту мысль: иначе гражданства пришлось бы долго ждать. Служба сократит процесс до года. Деньги, которые платят по контракту, а также льготы для семей военных тоже важны, но не это главное. Прежде всего хочется доказать: переселенцы имеют полное право жить в новой стране и считаться ее гражданами."Смысл этого поступка для меня в том, чтобы заслужить место здесь, в России. Если я буду рисковать собой ради нашей новой страны, никто не скажет, что я не являюсь ее частью. В отличие от мигрантов в Америке, которые приезжают туда просто так, не ассимилируются и при этом хотят бесплатных подачек", — отмечает Дерек.Мечты и молитвыОписывая свой образ будущего в России, ДеАнна рисует исключительно мирную картину:"Наша идеальная жизнь через пять лет? Ничего экстравагантного. Мы надеемся, что у нас появятся забор вокруг дома, пристройка, а наши дочери устроятся в школу, где найдут много друзей, будут заниматься в клубах, поступят в колледж. Мы станем ухаживать за садом, питаться здоровой пищей и наслаждаться ежедневным бытом. Самое главное, мы мечтаем о том, чтобы мой муж вернулся с войны, чтобы конфликт закончился и наступил мир. Может быть, он оборудует небольшую мастерскую, чтобы творить из металла — заниматься любимым делом. Никакого стресса, никаких забот — просто жить той жизнью, которую мы любим, свободно путешествовать и наслаждаться каждым днем ​​вместе".В планах и более тесное знакомство с православием: Хаффманы хотят присоединиться к местной церковной общине, чтобы, как выражается русская американка, "продолжить свое духовное путешествие". Религия крайне важна для семьи. Даже девочки, по словам матери, сами настойчиво просили крестить их. И на вопрос о том, что ей помогает справиться с обрушившимися на семью сложностями, ДеАнна отвечает так: "Молитва. Много молитв".

https://ria.ru/20250409/ru-us-2010012967.html

https://ria.ru/20250325/ru-us-2006992677.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, переселенцы