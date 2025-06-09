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Союз журналистов России осудил критику фестиваля RT.Doc в Италии - РИА Новости, 09.06.2025
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21:35 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/rtdoc-2021891530.html
Союз журналистов России осудил критику фестиваля RT.Doc в Италии
Союз журналистов России осудил критику фестиваля RT.Doc в Италии - РИА Новости, 09.06.2025
Союз журналистов России осудил критику фестиваля RT.Doc в Италии
Союз журналистов России (СЖР) выразил решительный протест против критики и призывов к запрету фестиваля документального кино "RT.Doc: Время наших героев",... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T21:35:00+03:00
2025-06-09T21:35:00+03:00
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Союз журналистов России (СЖР) выразил решительный протест против критики и призывов к запрету фестиваля документального кино "RT.Doc: Время наших героев", организованного телеканалом RT в итальянской Гориции, отметив, что подобные действия являются грубым нарушением свободы слова. В понедельник "RT на русском", приводя мнение автора статьи итальянской газеты La Stampa, сообщил, что в издании беспокоятся из-за прошедшего в итальянском городе Гориция фестиваля "RT.Док: Время наших героев", на котором, в частности, показали три фильма RTД о спецоперации, а также документальную ленту итальянского режиссера о событиях в Донбассе. "Союз журналистов России (СЖР) выражает решительный протест против нарастающих попыток ограничения свободы слова и прессы, направленных на российские СМИ, осуществляющие свою профессиональную деятельность. Особое возмущение вызывает ситуация, сложившаяся вокруг фестиваля документального кино "RT.Doc: Время наших героев", - говорится в сообщении СЖР в Telegram-канале. В СЖР отметили, что фестиваль был подвергнут необоснованной критике со стороны итальянского издания La Stampa, а также стал объектом обсуждения в Европарламенте, где звучали призывы запретить подобные мероприятия. "Считаем подобные действия, включая попытки запрета частных кинопоказов и культурных мероприятий, грубым нарушением фундаментальных принципов свободы слова, закрепленных в международных актах, в том числе Всеобщей декларации прав человека и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод", - говорится в сообщении СЖР в Telegram-канале. В сообщении подчеркивается, что фестиваль, целью которого является объективное освещение СВО, стал первым мероприятием такого рода, проведенным в стране-члене НАТО после введения "беспрецедентных и необоснованных ограничений на деятельность RT в Европейском союзе". "СЖР решительно осуждает любые формы давления на российских журналистов и документалистов, чья деятельность направлена на предоставление международному сообществу достоверной информации о происходящих событиях. Подобные акты цензуры не только подрывают основы журналистской профессии, но и препятствуют открытому диалогу, который особенно важен в условиях глобальных вызовов", - говорится в сообщении. СЖР также призывает международные журналистские организации, правозащитные структуры и мировое сообщество дать принципиальную оценку подобным проявлениям цензуры и поддержать право российских СМИ на осуществление профессиональной деятельности. Помимо этого, СЖР обращается к министерству иностранных дел Российской Федерации с просьбой обратить внимание на данную ситуацию и предпринять необходимые меры для защиты интересов российских журналистов на международной арене, подчеркивая, что СЖР подтверждает свою твердую позицию в защите свободы слова и прессы и будет последовательно отстаивать права журналистов на беспрепятственное выполнение их профессионального долга. Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев" прошел с 30 по 31 мая в итальянской Гориции. Как сообщали организаторы, информацию о фестивале распространяли местные жители через соцсети и личные контакты. Проведение мероприятия стало возможным благодаря усилиям итальянских активистов, так как ранее показы документальных картин RT сопровождались запретами со стороны местных властей. Зрителям фестиваля представили три фильма RTД об СВО, а также документальную ленту итальянского режиссера о событиях в Донбассе. Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители называли такие заявления голословными. За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры.
https://ria.ru/20240930/rt-1975602583.html
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донбасс, франция, сша, сергей лавров, союз журналистов россии, европарламент, евросоюз, россия
Донбасс, Франция, США, Сергей Лавров, Союз журналистов России, Европарламент, Евросоюз, Россия
Союз журналистов России осудил критику фестиваля RT.Doc в Италии

СЖР назвал попытки запрета фестиваля RT.Doc в Италии нарушением свободы слова

© RTМеждународный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев"
Международный фестиваль документального кино RT.Док: Время наших героев - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© RT
Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев". Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Союз журналистов России (СЖР) выразил решительный протест против критики и призывов к запрету фестиваля документального кино "RT.Doc: Время наших героев", организованного телеканалом RT в итальянской Гориции, отметив, что подобные действия являются грубым нарушением свободы слова.
В понедельник "RT на русском", приводя мнение автора статьи итальянской газеты La Stampa, сообщил, что в издании беспокоятся из-за прошедшего в итальянском городе Гориция фестиваля "RT.Док: Время наших героев", на котором, в частности, показали три фильма RTД о спецоперации, а также документальную ленту итальянского режиссера о событиях в Донбассе.
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"Союз журналистов России (СЖР) выражает решительный протест против нарастающих попыток ограничения свободы слова и прессы, направленных на российские СМИ, осуществляющие свою профессиональную деятельность. Особое возмущение вызывает ситуация, сложившаяся вокруг фестиваля документального кино "RT.Doc: Время наших героев", - говорится в сообщении СЖР в Telegram-канале.
В СЖР отметили, что фестиваль был подвергнут необоснованной критике со стороны итальянского издания La Stampa, а также стал объектом обсуждения в Европарламенте, где звучали призывы запретить подобные мероприятия.
«
"Считаем подобные действия, включая попытки запрета частных кинопоказов и культурных мероприятий, грубым нарушением фундаментальных принципов свободы слова, закрепленных в международных актах, в том числе Всеобщей декларации прав человека и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод", - говорится в сообщении СЖР в Telegram-канале.
В сообщении подчеркивается, что фестиваль, целью которого является объективное освещение СВО, стал первым мероприятием такого рода, проведенным в стране-члене НАТО после введения "беспрецедентных и необоснованных ограничений на деятельность RT в Европейском союзе".
"СЖР решительно осуждает любые формы давления на российских журналистов и документалистов, чья деятельность направлена на предоставление международному сообществу достоверной информации о происходящих событиях. Подобные акты цензуры не только подрывают основы журналистской профессии, но и препятствуют открытому диалогу, который особенно важен в условиях глобальных вызовов", - говорится в сообщении.
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СЖР также призывает международные журналистские организации, правозащитные структуры и мировое сообщество дать принципиальную оценку подобным проявлениям цензуры и поддержать право российских СМИ на осуществление профессиональной деятельности.
Помимо этого, СЖР обращается к министерству иностранных дел Российской Федерации с просьбой обратить внимание на данную ситуацию и предпринять необходимые меры для защиты интересов российских журналистов на международной арене, подчеркивая, что СЖР подтверждает свою твердую позицию в защите свободы слова и прессы и будет последовательно отстаивать права журналистов на беспрепятственное выполнение их профессионального долга.
Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев" прошел с 30 по 31 мая в итальянской Гориции. Как сообщали организаторы, информацию о фестивале распространяли местные жители через соцсети и личные контакты. Проведение мероприятия стало возможным благодаря усилиям итальянских активистов, так как ранее показы документальных картин RT сопровождались запретами со стороны местных властей. Зрителям фестиваля представили три фильма RTД об СВО, а также документальную ленту итальянского режиссера о событиях в Донбассе.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители называли такие заявления голословными.
За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры.
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