https://ria.ru/20250609/rossiya-2021810940.html

В парке развлечений "Остров мечты" 12 июня пройдут концерт и мастер-классы

В парке развлечений "Остров мечты" 12 июня пройдут концерт и мастер-классы - РИА Новости, 09.06.2025

В парке развлечений "Остров мечты" 12 июня пройдут концерт и мастер-классы

Концерт и творческие мастер-классы ждут гостей парка развлечений "Остров мечты" в День России 12 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе площадки. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T15:23:00+03:00

2025-06-09T15:23:00+03:00

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Концерт и творческие мастер-классы ждут гостей парка развлечений "Остров мечты" в День России 12 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе площадки. Национальный праздник День России отмечается ежегодно 12 июня. "Праздничные мероприятия, посвященные Дню России, пройдут 12 июня с 13.00 до 17.00 в городском променаде "Острова мечты" на площади "Москва". В программе - концерт с участием лучших вокальных и танцевальных коллективов. На сцене выступят яркие артисты, любимцы публики и победители престижных конкурсов", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что также гостей ждут творческие мастер-классы для всей семьи. Профессиональные художники и мастера помогут создать картины из цветного песка, расписные керамические изделия и авторские принты на сумках-шопперах.

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