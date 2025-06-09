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В парке развлечений "Остров мечты" 12 июня пройдут концерт и мастер-классы - РИА Новости, 09.06.2025
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15:23 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/rossiya-2021810940.html
В парке развлечений "Остров мечты" 12 июня пройдут концерт и мастер-классы
В парке развлечений "Остров мечты" 12 июня пройдут концерт и мастер-классы - РИА Новости, 09.06.2025
В парке развлечений "Остров мечты" 12 июня пройдут концерт и мастер-классы
Концерт и творческие мастер-классы ждут гостей парка развлечений "Остров мечты" в День России 12 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе площадки. РИА Новости, 09.06.2025
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россия
москва
день россии
общество
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Концерт и творческие мастер-классы ждут гостей парка развлечений "Остров мечты" в День России 12 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе площадки. Национальный праздник День России отмечается ежегодно 12 июня. "Праздничные мероприятия, посвященные Дню России, пройдут 12 июня с 13.00 до 17.00 в городском променаде "Острова мечты" на площади "Москва". В программе - концерт с участием лучших вокальных и танцевальных коллективов. На сцене выступят яркие артисты, любимцы публики и победители престижных конкурсов", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что также гостей ждут творческие мастер-классы для всей семьи. Профессиональные художники и мастера помогут создать картины из цветного песка, расписные керамические изделия и авторские принты на сумках-шопперах.
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россия, москва, день россии, общество
Россия, Москва, День России, Общество
В парке развлечений "Остров мечты" 12 июня пройдут концерт и мастер-классы

В парке развлечений "Остров мечты" в День России пройдут концерт и мастер-классы

© Пресс-служба парка "Остров Мечты"Аттракционы в парке "Остров Мечты"
Аттракционы в парке Остров Мечты - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© Пресс-служба парка "Остров Мечты"
Аттракционы в парке "Остров Мечты". Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Концерт и творческие мастер-классы ждут гостей парка развлечений "Остров мечты" в День России 12 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе площадки.
Национальный праздник День России отмечается ежегодно 12 июня.
"Праздничные мероприятия, посвященные Дню России, пройдут 12 июня с 13.00 до 17.00 в городском променаде "Острова мечты" на площади "Москва". В программе - концерт с участием лучших вокальных и танцевальных коллективов. На сцене выступят яркие артисты, любимцы публики и победители престижных конкурсов", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что также гостей ждут творческие мастер-классы для всей семьи. Профессиональные художники и мастера помогут создать картины из цветного песка, расписные керамические изделия и авторские принты на сумках-шопперах.
Празднование Дня России - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
На праздновании Дня России россиян ждут длинные выходные
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