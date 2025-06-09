https://ria.ru/20250609/rossiya-2021721166.html

В России создадут Национальный исследовательский центр судостроения

В России создадут Национальный исследовательский центр судостроения - РИА Новости, 09.06.2025

В России создадут Национальный исследовательский центр судостроения

Готовится указ президента России о создании Национального исследовательского центра судостроения имени академика Крылова, сообщил помощник главы государства,... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T10:07:00+03:00

2025-06-09T10:07:00+03:00

2025-06-09T10:07:00+03:00

наука

россия

николай патрушев

владимир путин

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Готовится указ президента России о создании Национального исследовательского центра судостроения имени академика Крылова, сообщил помощник главы государства, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию развития ВМФ РФ на период до 2050 года, сказал Патрушев в интервью aif.ru. "Отдельная часть Стратегии посвящена созданию научно-технологического задела. Сейчас идет подготовка указа президента об образовании Национального исследовательского центра судостроения имени академика А.Н.Крылова", - отметил Патрушев. "Кроме того, по поручению главы государства завершается подготовка проекта федерального закона "О судостроении в Российской Федерации". По мнению членов Морской коллегии, участвующих в этой работе, он позволит создать условия для обновления и долгосрочного развития судостроительной отрасли", - добавил помощник главы государства. Национальный исследовательский центр судостроения создадут в России на базе Крыловского государственного научного центра (КГНЦ), с появлением этой структуры вырастет координация и эффективность управления научными исследованиями в сфере отечественного кораблестроения и гражданского судостроения, говорил ранее Патрушев. Как пояснял Патрушев, новый НИЦ судостроения станет аналогом Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и НИЦ "Институт имени Н.Е.Жуковского", которые представляют собой особую форму организации и управления исследованиями для получения прорывных результатов в приоритетных областях науки и технологий. Под их эгидой объединены крупные российские научные организации. ФГУП "Крыловский государственный научный центр" - ведущий научно-производственный кластер, обеспечивающий создание кораблей, подводных лодок, подводных станций и аппаратов новейшего поколения для ВМФ РФ, принимающий активное участие в выполнении госпрограммы развития гражданской морской техники, в обеспечении создания судов и морской техники для освоения Северного морского пути. Крыловский центр ведет разработку новейших систем электродвижения и водородной энергетики.

https://ria.ru/20250609/patrushev-2021706934.html

https://ria.ru/20250531/rossiya-2020166696.html

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россия, николай патрушев, владимир путин