Рейтинг@Mail.ru
Россиян ждет короткая рабочая неделя - РИА Новости, 09.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:11 09.06.2025 (обновлено: 07:52 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/rossiya-2021685648.html
Россиян ждет короткая рабочая неделя
Россиян ждет короткая рабочая неделя - РИА Новости, 09.06.2025
Россиян ждет короткая рабочая неделя
Короткая трехдневная рабочая неделя начинается в России, она продлится с 9 по 11 июня, напомнила РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T00:11:00+03:00
2025-06-09T07:52:00+03:00
общество
россия
татьяна подольская
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938228231_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c5df406752e27807787ddb1eeb95a821.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Короткая трехдневная рабочая неделя начинается в России, она продлится с 9 по 11 июня, напомнила РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская. "Длинным выходным с 12 июня будет предшествовать короткая трехдневная рабочая неделя", — сказала Подольская. Предпраздничный рабочий день в среду, 11 июня, будет сокращен на один час.Национальный праздник День России был установлен 11 июня 1992 года постановлением Верховного Совета Российской Федерации № 2981-I "О праздничном дне 12 июня". В 1994 году он получил статус государственного и название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. В 1998 году президент в обращении к россиянам предложил называть этот праздник День России. Официальная смена названия праздника на привычный сегодня вариант произошла в 2002 году после вступления в силу Трудового кодекса России.
https://ria.ru/20250608/iyun-1866411376.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938228231_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e2747674640fd3689d82bebd02274bfe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, татьяна подольская
Общество, Россия, Татьяна Подольская
Россиян ждет короткая рабочая неделя

Россиян ждет трехдневная рабочая неделя

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВид на Москву
Вид на Москву - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Вид на Москву. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Короткая трехдневная рабочая неделя начинается в России, она продлится с 9 по 11 июня, напомнила РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.
«
"Длинным выходным с 12 июня будет предшествовать короткая трехдневная рабочая неделя", — сказала Подольская.
Предпраздничный рабочий день в среду, 11 июня, будет сокращен на один час.
Национальный праздник День России был установлен 11 июня 1992 года постановлением Верховного Совета Российской Федерации № 2981-I "О праздничном дне 12 июня". В 1994 году он получил статус государственного и название День принятия Декларации о государственном суверенитете России.
В 1998 году президент в обращении к россиянам предложил называть этот праздник День России. Официальная смена названия праздника на привычный сегодня вариант произошла в 2002 году после вступления в силу Трудового кодекса России.
Календарь праздников — 2025. Июнь
Как отдыхаем в июне 2025 — праздники и выходные дни в России
Вчера, 18:42
 
ОбществоРоссияТатьяна Подольская
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала