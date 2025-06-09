https://ria.ru/20250609/rossiya-2021685648.html

Россиян ждет короткая рабочая неделя

Россиян ждет короткая рабочая неделя - РИА Новости, 09.06.2025

Россиян ждет короткая рабочая неделя

Короткая трехдневная рабочая неделя начинается в России, она продлится с 9 по 11 июня, напомнила РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская. РИА Новости, 09.06.2025

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общество

россия

татьяна подольская

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Короткая трехдневная рабочая неделя начинается в России, она продлится с 9 по 11 июня, напомнила РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская. "Длинным выходным с 12 июня будет предшествовать короткая трехдневная рабочая неделя", — сказала Подольская. Предпраздничный рабочий день в среду, 11 июня, будет сокращен на один час.Национальный праздник День России был установлен 11 июня 1992 года постановлением Верховного Совета Российской Федерации № 2981-I "О праздничном дне 12 июня". В 1994 году он получил статус государственного и название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. В 1998 году президент в обращении к россиянам предложил называть этот праздник День России. Официальная смена названия праздника на привычный сегодня вариант произошла в 2002 году после вступления в силу Трудового кодекса России.

https://ria.ru/20250608/iyun-1866411376.html

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2025

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общество, россия, татьяна подольская