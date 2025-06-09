https://ria.ru/20250609/rossija-2021888714.html

Генсек НАТО сделал пугающее заявление о России

Генсек НАТО сделал пугающее заявление о России - РИА Новости, 09.06.2025

Генсек НАТО сделал пугающее заявление о России

Генсек НАТО Марк Рютте, призывающий в разы увеличить оборонные расходы, утверждает, что Россия может быть готова к военному противостоянию с альянсом в течение... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T21:10:00+03:00

2025-06-09T21:10:00+03:00

2025-06-09T21:49:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте, призывающий в разы увеличить оборонные расходы, утверждает, что Россия может быть готова к военному противостоянию с альянсом в течение ближайших пяти лет. "Россия может быть готова применить военную силу против НАТО в течение пяти лет", - сказал Рютте, выступая на конференции в Лондоне, которую транслировал сайт альянса. Он также предупредил, что угроза якобы касается не только "восточного фланга", но всех стран альянса из-за российского ракетного потенциала. "Сейчас мы все находимся на восточном фланге. Новое поколение российских ракет движется со скоростью, во много раз превышающей скорость звука", - сказал Рютте. Другой угрозой генсек НАТО назвал Китай, который, по его словам, наращивает военный потенциал "с головокружительной скоростью". Он отметил, что Китай активно развивает военно-морской флот, а также наращивает свой ядерный потенциал. Рютте в последние месяцы в своих выступлениях постоянно указывает на так называемые угрозы со стороны России и Китая, призывая государства альянса в разы нарастить расходы на милитаризацию за счет социальных расходов. В частности, он призвал "увеличить потенциал противовоздушной и противоракетной обороны на 400%". Ранее в июне Рютте предложил повысить расходы на оборону с нынешних 2% до 3,5% ВВП, и еще 1,5% ВВП тратить на развитие инфраструктуры, военной промышленности и другие инвестиции, связанные с безопасностью. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20250326/nato-2007459974.html

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