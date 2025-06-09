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Генсек НАТО сделал пугающее заявление о России - РИА Новости, 09.06.2025
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21:10 09.06.2025 (обновлено: 21:49 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/rossija-2021888714.html
Генсек НАТО сделал пугающее заявление о России
Генсек НАТО сделал пугающее заявление о России - РИА Новости, 09.06.2025
Генсек НАТО сделал пугающее заявление о России
Генсек НАТО Марк Рютте, призывающий в разы увеличить оборонные расходы, утверждает, что Россия может быть готова к военному противостоянию с альянсом в течение... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T21:10:00+03:00
2025-06-09T21:49:00+03:00
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте, призывающий в разы увеличить оборонные расходы, утверждает, что Россия может быть готова к военному противостоянию с альянсом в течение ближайших пяти лет. "Россия может быть готова применить военную силу против НАТО в течение пяти лет", - сказал Рютте, выступая на конференции в Лондоне, которую транслировал сайт альянса. Он также предупредил, что угроза якобы касается не только "восточного фланга", но всех стран альянса из-за российского ракетного потенциала. "Сейчас мы все находимся на восточном фланге. Новое поколение российских ракет движется со скоростью, во много раз превышающей скорость звука", - сказал Рютте. Другой угрозой генсек НАТО назвал Китай, который, по его словам, наращивает военный потенциал "с головокружительной скоростью". Он отметил, что Китай активно развивает военно-морской флот, а также наращивает свой ядерный потенциал. Рютте в последние месяцы в своих выступлениях постоянно указывает на так называемые угрозы со стороны России и Китая, призывая государства альянса в разы нарастить расходы на милитаризацию за счет социальных расходов. В частности, он призвал "увеличить потенциал противовоздушной и противоракетной обороны на 400%". Ранее в июне Рютте предложил повысить расходы на оборону с нынешних 2% до 3,5% ВВП, и еще 1,5% ВВП тратить на развитие инфраструктуры, военной промышленности и другие инвестиции, связанные с безопасностью. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250326/nato-2007459974.html
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в мире, россия, китай, москва, марк рютте, нато
В мире, Россия, Китай, Москва, Марк Рютте, НАТО
Генсек НАТО сделал пугающее заявление о России

Рютте: Россия может быть готова к военному противостоянию с НАТО в течение 5 лет

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМарк Рютте
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Марк Рютте. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте, призывающий в разы увеличить оборонные расходы, утверждает, что Россия может быть готова к военному противостоянию с альянсом в течение ближайших пяти лет.
"Россия может быть готова применить военную силу против НАТО в течение пяти лет", - сказал Рютте, выступая на конференции в Лондоне, которую транслировал сайт альянса.
Он также предупредил, что угроза якобы касается не только "восточного фланга", но всех стран альянса из-за российского ракетного потенциала. "Сейчас мы все находимся на восточном фланге. Новое поколение российских ракет движется со скоростью, во много раз превышающей скорость звука", - сказал Рютте.
Другой угрозой генсек НАТО назвал Китай, который, по его словам, наращивает военный потенциал "с головокружительной скоростью". Он отметил, что Китай активно развивает военно-морской флот, а также наращивает свой ядерный потенциал.
Рютте в последние месяцы в своих выступлениях постоянно указывает на так называемые угрозы со стороны России и Китая, призывая государства альянса в разы нарастить расходы на милитаризацию за счет социальных расходов.
В частности, он призвал "увеличить потенциал противовоздушной и противоракетной обороны на 400%". Ранее в июне Рютте предложил повысить расходы на оборону с нынешних 2% до 3,5% ВВП, и еще 1,5% ВВП тратить на развитие инфраструктуры, военной промышленности и другие инвестиции, связанные с безопасностью.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Россия остается наиболее серьезной угрозой для НАТО, заявил Рютте
26 марта, 14:59
 
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