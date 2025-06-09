https://ria.ru/20250609/rossija-2021804218.html

"Россия сегодня" проведет сессию по развитию ИИ на ПМЭФ

"Россия сегодня" проведет сессию по развитию ИИ на ПМЭФ - РИА Новости, 09.06.2025

"Россия сегодня" проведет сессию по развитию ИИ на ПМЭФ

Международная медиагруппа "Россия сегодня" проведет сессию, посвященную развитию искусственного интеллекта в РФ, в рамках XXVIII Петербургского международного... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T15:00:00+03:00

2025-06-09T15:00:00+03:00

2025-06-09T15:00:00+03:00

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Международная медиагруппа "Россия сегодня" проведет сессию, посвященную развитию искусственного интеллекта в РФ, в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора медиагруппы, член научного совета при Совбезе РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. "В России приоритетом становится развитие передовых технологий, прежде всего искусственного интеллекта (ИИ)... Эта тема станет ключевой на специальной сессии, которая будет организована МИА "Россия сегодня" на ПМЭФ-2025", - сказал Яковенко. По его словам, перед Россией сейчас стоит важная задача - не допустить значительного отрыва от США и Китая в создании ИИ и, в перспективе, общего искусственного интеллекта (AGI), так как "технологическое лидерство обеспечит этим странам долгосрочное доминирование в глобальном информационном пространстве". "Поскольку обучение ИИ требует масштабных массивов данных, в которых уже могут присутствовать политические и культурные предвзятости, необходимо увеличивать сотрудничество отечественных разработчиков с российскими информационными компаниями, обладающими проверенными и репрезентативными датасетами", - отметил заместитель гендиректора медиагруппы "Россия сегодня". Яковенко считает, что основным направлением развития отечественной отрасти ИИ должна стать глубокая интеграция передовых российских генеративных решений в процессы автоматизации различных секторов экономики. "Одновременно целесообразно расширить программы дополнительного образования для специалистов гуманитарного профиля в части использования ИИ. Это позволит внедрять российские ИИ-платформы более эффективно, обеспечит высокотехнологичным компаниям качественную обратную связь от конечных пользователей и будет способствовать формированию отечественных наборов данных для обучения нейросетей, повышая тем самым конкурентоспособность российской экономики", - добавил он. Ранее Яковенко на сайте ria.ru представил доклад по ИИ "Влияние искусственного интеллекта на медийное пространство". Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250609/vklad-2021754386.html

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