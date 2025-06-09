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Россия делает все для защиты граждан от террористов, заявил Лавров - РИА Новости, 09.06.2025
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13:43 09.06.2025 (обновлено: 13:49 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/rossija-2021781397.html
Россия делает все для защиты граждан от террористов, заявил Лавров
Россия делает все для защиты граждан от террористов, заявил Лавров - РИА Новости, 09.06.2025
Россия делает все для защиты граждан от террористов, заявил Лавров
Россия сделает все для подавления риска роста террористической угрозы от Украины и защиты граждан РФ, но перед лицом террористической деятельности Киева важно... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T13:43:00+03:00
2025-06-09T13:49:00+03:00
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россия сделает все для подавления риска роста террористической угрозы от Украины и защиты граждан РФ, но перед лицом террористической деятельности Киева важно повысить бдительность населения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Эти (террористические - ред.) методы в том или ином виде, не в таком обнаженном, как это было сделано в Брянской и Курской областях, эти методы у киевского режима присутствовали в самого начала... Конечно, очень важно и то, что мы раньше называли повышение бдительности населения. Этим занимаются", - заявил Лавров, выступая на Форуме будущего 2050.По его словам, риски нарастания террористической угрозы существуют."Мы их видим. И будем делать все, чтобы они были подавлены и не принесли вреда нашим гражданам", - подчеркнул он.
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россия, украина, сергей лавров, в мире
Россия, Украина, Сергей Лавров, В мире
Россия делает все для защиты граждан от террористов, заявил Лавров

Лавров: РФ делает все для подавления роста террористической угрозы от Украины

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россия сделает все для подавления риска роста террористической угрозы от Украины и защиты граждан РФ, но перед лицом террористической деятельности Киева важно повысить бдительность населения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Эти (террористические - ред.) методы в том или ином виде, не в таком обнаженном, как это было сделано в Брянской и Курской областях, эти методы у киевского режима присутствовали в самого начала... Конечно, очень важно и то, что мы раньше называли повышение бдительности населения. Этим занимаются", - заявил Лавров, выступая на Форуме будущего 2050.
По его словам, риски нарастания террористической угрозы существуют.
"Мы их видим. И будем делать все, чтобы они были подавлены и не принесли вреда нашим гражданам", - подчеркнул он.
Председатель Комиссии ОП России по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
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