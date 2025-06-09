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Россия делает все для защиты граждан от террористов, заявил Лавров
Россия делает все для защиты граждан от террористов, заявил Лавров - РИА Новости, 09.06.2025
Россия делает все для защиты граждан от террористов, заявил Лавров
Россия сделает все для подавления риска роста террористической угрозы от Украины и защиты граждан РФ, но перед лицом террористической деятельности Киева важно... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T13:43:00+03:00
2025-06-09T13:43:00+03:00
2025-06-09T13:49:00+03:00
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россия сделает все для подавления риска роста террористической угрозы от Украины и защиты граждан РФ, но перед лицом террористической деятельности Киева важно повысить бдительность населения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Эти (террористические - ред.) методы в том или ином виде, не в таком обнаженном, как это было сделано в Брянской и Курской областях, эти методы у киевского режима присутствовали в самого начала... Конечно, очень важно и то, что мы раньше называли повышение бдительности населения. Этим занимаются", - заявил Лавров, выступая на Форуме будущего 2050.По его словам, риски нарастания террористической угрозы существуют."Мы их видим. И будем делать все, чтобы они были подавлены и не принесли вреда нашим гражданам", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20240910/kiev-1971871082.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, сергей лавров, в мире
Россия, Украина, Сергей Лавров, В мире
Россия делает все для защиты граждан от террористов, заявил Лавров
Лавров: РФ делает все для подавления роста террористической угрозы от Украины