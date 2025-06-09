https://ria.ru/20250609/rossija-2021781397.html

Россия делает все для защиты граждан от террористов, заявил Лавров

Россия делает все для защиты граждан от террористов, заявил Лавров - РИА Новости, 09.06.2025

Россия делает все для защиты граждан от террористов, заявил Лавров

Россия сделает все для подавления риска роста террористической угрозы от Украины и защиты граждан РФ, но перед лицом террористической деятельности Киева важно... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T13:43:00+03:00

2025-06-09T13:43:00+03:00

2025-06-09T13:49:00+03:00

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россия сделает все для подавления риска роста террористической угрозы от Украины и защиты граждан РФ, но перед лицом террористической деятельности Киева важно повысить бдительность населения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Эти (террористические - ред.) методы в том или ином виде, не в таком обнаженном, как это было сделано в Брянской и Курской областях, эти методы у киевского режима присутствовали в самого начала... Конечно, очень важно и то, что мы раньше называли повышение бдительности населения. Этим занимаются", - заявил Лавров, выступая на Форуме будущего 2050.По его словам, риски нарастания террористической угрозы существуют."Мы их видим. И будем делать все, чтобы они были подавлены и не принесли вреда нашим гражданам", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20240910/kiev-1971871082.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, сергей лавров, в мире