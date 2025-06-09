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Песков допустил размещение ракет средней дальности в ответ на действия НАТО - РИА Новости, 09.06.2025
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12:58 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/rossija-2021768276.html
Песков допустил размещение ракет средней дальности в ответ на действия НАТО
Песков допустил размещение ракет средней дальности в ответ на действия НАТО - РИА Новости, 09.06.2025
Песков допустил размещение ракет средней дальности в ответ на действия НАТО
В какой-то момент РФ оставит за собой свободу действия в вопросе размещения ракет средней и меньшей дальности, в ответ на действия НАТО, сказал пресс-секретарь... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T12:58:00+03:00
2025-06-09T12:58:00+03:00
россия
дмитрий песков
нато
безопасность
в мире
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В какой-то момент РФ оставит за собой свободу действия в вопросе размещения ракет средней и меньшей дальности, в ответ на действия НАТО, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Так или иначе, России придется реагировать на такие экспансионистские и агрессивные действия со стороны НАТО и стран-членов НАТО, новых членов НАТО, хорошо известных нам, которые находятся в непосредственной близости от наших границ. И, конечно, в какой-то момент, когда уже ничто не будет ограничивать наши действия, мы эту свободу действия за собой оставим", - сказал Песков, отвечая на вопрос, разместит ли Россия свои ракеты в наиболее уязвимых с точки зрения безопасности регионах мира после окончания действия моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности.
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россия, дмитрий песков, нато, безопасность, в мире
Россия, Дмитрий Песков, НАТО, Безопасность, В мире
Песков допустил размещение ракет средней дальности в ответ на действия НАТО

Песков: РФ может оставить за собой свободу действий в вопросе размещения РСМД

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В какой-то момент РФ оставит за собой свободу действия в вопросе размещения ракет средней и меньшей дальности, в ответ на действия НАТО, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Так или иначе, России придется реагировать на такие экспансионистские и агрессивные действия со стороны НАТО и стран-членов НАТО, новых членов НАТО, хорошо известных нам, которые находятся в непосредственной близости от наших границ. И, конечно, в какой-то момент, когда уже ничто не будет ограничивать наши действия, мы эту свободу действия за собой оставим", - сказал Песков, отвечая на вопрос, разместит ли Россия свои ракеты в наиболее уязвимых с точки зрения безопасности регионах мира после окончания действия моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности.
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