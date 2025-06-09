https://ria.ru/20250609/rossija-2021768276.html
Песков допустил размещение ракет средней дальности в ответ на действия НАТО
Песков допустил размещение ракет средней дальности в ответ на действия НАТО - РИА Новости, 09.06.2025
Песков допустил размещение ракет средней дальности в ответ на действия НАТО
В какой-то момент РФ оставит за собой свободу действия в вопросе размещения ракет средней и меньшей дальности, в ответ на действия НАТО, сказал пресс-секретарь... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T12:58:00+03:00
2025-06-09T12:58:00+03:00
2025-06-09T12:58:00+03:00
россия
дмитрий песков
нато
безопасность
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В какой-то момент РФ оставит за собой свободу действия в вопросе размещения ракет средней и меньшей дальности, в ответ на действия НАТО, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Так или иначе, России придется реагировать на такие экспансионистские и агрессивные действия со стороны НАТО и стран-членов НАТО, новых членов НАТО, хорошо известных нам, которые находятся в непосредственной близости от наших границ. И, конечно, в какой-то момент, когда уже ничто не будет ограничивать наши действия, мы эту свободу действия за собой оставим", - сказал Песков, отвечая на вопрос, разместит ли Россия свои ракеты в наиболее уязвимых с точки зрения безопасности регионах мира после окончания действия моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности.
https://ria.ru/20250322/rossija-2006632512.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_7fab2425dd5e0a36899390936493a865.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, нато, безопасность, в мире
Россия, Дмитрий Песков, НАТО, Безопасность, В мире
Песков допустил размещение ракет средней дальности в ответ на действия НАТО
Песков: РФ может оставить за собой свободу действий в вопросе размещения РСМД