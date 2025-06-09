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В Кремле рассказали о планах по развитию отношений с Африкой - РИА Новости, 09.06.2025
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12:49 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/rossija-2021765867.html
В Кремле рассказали о планах по развитию отношений с Африкой
В Кремле рассказали о планах по развитию отношений с Африкой - РИА Новости, 09.06.2025
В Кремле рассказали о планах по развитию отношений с Африкой
Россия намерена всесторонне развивать взаимодействие с африканскими странами, в том числе в сферах обороны и безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T12:49:00+03:00
2025-06-09T12:49:00+03:00
россия
дмитрий песков
африка
в мире
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россия намерена всесторонне развивать взаимодействие с африканскими странами, в том числе в сферах обороны и безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы намерены всесторонне развивать наше взаимодействие с африканскими странами, делая акцент прежде всего на экономическом, инвестиционном взаимодействии. И в том числе это сотрудничество распространяется на такие чувствительные сферы, которые связаны с обороной и безопасностью. В этом плане Россия также продолжит взаимодействие и сотрудничество с африканскими государствами", - сказал Песков журналистам.
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россия, дмитрий песков, африка, в мире
Россия, Дмитрий Песков, Африка, В мире
В Кремле рассказали о планах по развитию отношений с Африкой

Песков: Россия намерена развивать взаимодействие с африканскими странами

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россия намерена всесторонне развивать взаимодействие с африканскими странами, в том числе в сферах обороны и безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы намерены всесторонне развивать наше взаимодействие с африканскими странами, делая акцент прежде всего на экономическом, инвестиционном взаимодействии. И в том числе это сотрудничество распространяется на такие чувствительные сферы, которые связаны с обороной и безопасностью. В этом плане Россия также продолжит взаимодействие и сотрудничество с африканскими государствами", - сказал Песков журналистам.
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