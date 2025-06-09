https://ria.ru/20250609/rossija-2021765867.html

В Кремле рассказали о планах по развитию отношений с Африкой

В Кремле рассказали о планах по развитию отношений с Африкой - РИА Новости, 09.06.2025

В Кремле рассказали о планах по развитию отношений с Африкой

Россия намерена всесторонне развивать взаимодействие с африканскими странами, в том числе в сферах обороны и безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T12:49:00+03:00

2025-06-09T12:49:00+03:00

2025-06-09T12:49:00+03:00

россия

дмитрий песков

африка

в мире

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россия намерена всесторонне развивать взаимодействие с африканскими странами, в том числе в сферах обороны и безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы намерены всесторонне развивать наше взаимодействие с африканскими странами, делая акцент прежде всего на экономическом, инвестиционном взаимодействии. И в том числе это сотрудничество распространяется на такие чувствительные сферы, которые связаны с обороной и безопасностью. В этом плане Россия также продолжит взаимодействие и сотрудничество с африканскими государствами", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250528/ukraina-2019499810.html

россия

африка

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

россия, дмитрий песков, африка, в мире