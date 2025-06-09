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Песков оценил уровень отношений России и Венгрии
Песков оценил уровень отношений России и Венгрии - РИА Новости, 09.06.2025
Песков оценил уровень отношений России и Венгрии
Россия и Венгрия имеют разногласия, но обоюдная готовность обсуждать их за столом переговоров позволяет более эффективно решать проблемы, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T12:46:00+03:00
2025-06-09T12:46:00+03:00
2025-06-09T12:46:00+03:00
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россия и Венгрия имеют разногласия, но обоюдная готовность обсуждать их за столом переговоров позволяет более эффективно решать проблемы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Совершенно не обязательно, что Россия и Венгрия соглашаются во всем. Мы имеем много разногласий, но тем не менее обоюдная готовность обсуждать самые острые и противоречивые проблемы за столом переговоров позволяет более эффективно решать эти проблемы", - сказал Песков журналистам. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире телеканала LCI заявил, что если президент России Владимир Путин приедет в Венгрию, он будет принят как подобает.
https://ria.ru/20250215/orban-1999510871.html
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россия, венгрия, дмитрий песков, виктор орбан, владимир путин, в мире
Россия, Венгрия, Дмитрий Песков, Виктор Орбан, Владимир Путин, В мире
Песков оценил уровень отношений России и Венгрии
Песков: Россия и Венгрия имеют разногласия, но готовы обсуждать их за столом