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Песков оценил уровень отношений России и Венгрии - РИА Новости, 09.06.2025
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12:46 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/rossija-2021764630.html
Песков оценил уровень отношений России и Венгрии
Песков оценил уровень отношений России и Венгрии - РИА Новости, 09.06.2025
Песков оценил уровень отношений России и Венгрии
Россия и Венгрия имеют разногласия, но обоюдная готовность обсуждать их за столом переговоров позволяет более эффективно решать проблемы, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T12:46:00+03:00
2025-06-09T12:46:00+03:00
россия
венгрия
дмитрий песков
виктор орбан
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россия и Венгрия имеют разногласия, но обоюдная готовность обсуждать их за столом переговоров позволяет более эффективно решать проблемы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Совершенно не обязательно, что Россия и Венгрия соглашаются во всем. Мы имеем много разногласий, но тем не менее обоюдная готовность обсуждать самые острые и противоречивые проблемы за столом переговоров позволяет более эффективно решать эти проблемы", - сказал Песков журналистам. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире телеканала LCI заявил, что если президент России Владимир Путин приедет в Венгрию, он будет принят как подобает.
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россия, венгрия, дмитрий песков, виктор орбан, владимир путин, в мире
Россия, Венгрия, Дмитрий Песков, Виктор Орбан, Владимир Путин, В мире
Песков оценил уровень отношений России и Венгрии

Песков: Россия и Венгрия имеют разногласия, но готовы обсуждать их за столом

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россия и Венгрия имеют разногласия, но обоюдная готовность обсуждать их за столом переговоров позволяет более эффективно решать проблемы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Совершенно не обязательно, что Россия и Венгрия соглашаются во всем. Мы имеем много разногласий, но тем не менее обоюдная готовность обсуждать самые острые и противоречивые проблемы за столом переговоров позволяет более эффективно решать эти проблемы", - сказал Песков журналистам.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире телеканала LCI заявил, что если президент России Владимир Путин приедет в Венгрию, он будет принят как подобает.
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