https://ria.ru/20250609/rossija-2021764630.html

Песков оценил уровень отношений России и Венгрии

Песков оценил уровень отношений России и Венгрии - РИА Новости, 09.06.2025

Песков оценил уровень отношений России и Венгрии

Россия и Венгрия имеют разногласия, но обоюдная готовность обсуждать их за столом переговоров позволяет более эффективно решать проблемы, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T12:46:00+03:00

2025-06-09T12:46:00+03:00

2025-06-09T12:46:00+03:00

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россия и Венгрия имеют разногласия, но обоюдная готовность обсуждать их за столом переговоров позволяет более эффективно решать проблемы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Совершенно не обязательно, что Россия и Венгрия соглашаются во всем. Мы имеем много разногласий, но тем не менее обоюдная готовность обсуждать самые острые и противоречивые проблемы за столом переговоров позволяет более эффективно решать эти проблемы", - сказал Песков журналистам. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире телеканала LCI заявил, что если президент России Владимир Путин приедет в Венгрию, он будет принят как подобает.

https://ria.ru/20250215/orban-1999510871.html

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россия, венгрия, дмитрий песков, виктор орбан, владимир путин, в мире