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Песков: Россия готова выполнять договоренности по возврату тел солдат ВСУ - РИА Новости, 09.06.2025
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12:42 09.06.2025 (обновлено: 12:43 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/rossija-2021763186.html
Песков: Россия готова выполнять договоренности по возврату тел солдат ВСУ
Песков: Россия готова выполнять договоренности по возврату тел солдат ВСУ - РИА Новости, 09.06.2025
Песков: Россия готова выполнять договоренности по возврату тел солдат ВСУ
Россия готова выполнять договоренности по возврату тел солдат ВСУ Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T12:42:00+03:00
2025-06-09T12:43:00+03:00
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россия готова выполнять договоренности по возврату тел солдат ВСУ Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Наши специалисты находятся на месте у границы, на месте в предполагавшейся передаче. Об этом уже говорилось. И мы готовы выполнять (договоренности - ред.)", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как считают в Кремле, повлияет ли отказ украинской стороны принять тела своих погибших солдат на возможность будущих обменов. Как сообщил ранее в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел военнослужащих ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее. Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась.
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в мире, россия, украина, дмитрий песков, владимир мединский, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины

Песков: Россия готова выполнять договоренности по возврату тел солдат ВСУ

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРефрижератор с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области
Рефрижератор с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Рефрижератор с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россия готова выполнять договоренности по возврату тел солдат ВСУ Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Наши специалисты находятся на месте у границы, на месте в предполагавшейся передаче. Об этом уже говорилось. И мы готовы выполнять (договоренности - ред.)", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как считают в Кремле, повлияет ли отказ украинской стороны принять тела своих погибших солдат на возможность будущих обменов.
Как сообщил ранее в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел военнослужащих ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась.
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