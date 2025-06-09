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Песков: Россия готова выполнять договоренности по возврату тел солдат ВСУ

Песков: Россия готова выполнять договоренности по возврату тел солдат ВСУ - РИА Новости, 09.06.2025

Песков: Россия готова выполнять договоренности по возврату тел солдат ВСУ

Россия готова выполнять договоренности по возврату тел солдат ВСУ Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T12:42:00+03:00

2025-06-09T12:42:00+03:00

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россия готова выполнять договоренности по возврату тел солдат ВСУ Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Наши специалисты находятся на месте у границы, на месте в предполагавшейся передаче. Об этом уже говорилось. И мы готовы выполнять (договоренности - ред.)", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как считают в Кремле, повлияет ли отказ украинской стороны принять тела своих погибших солдат на возможность будущих обменов. Как сообщил ранее в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел военнослужащих ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее. Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась.

https://ria.ru/20250607/ukraina-2021529496.html

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в мире, россия, украина, дмитрий песков, владимир мединский, вооруженные силы украины