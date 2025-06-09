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Россия и БРИКС будут строить систему равного сотрудничества, заявил Путин - РИА Новости, 09.06.2025
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ПМЭФ — 2025
 
12:23 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/rossija-2021757851.html
Россия и БРИКС будут строить систему равного сотрудничества, заявил Путин
Россия и БРИКС будут строить систему равного сотрудничества, заявил Путин - РИА Новости, 09.06.2025
Россия и БРИКС будут строить систему равного сотрудничества, заявил Путин
Россия вместе с БРИКС намерена продолжать построение системы равноправного международного сотрудничества, свободного от любых форм дискриминации, заявил... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T12:23:00+03:00
2025-06-09T12:23:00+03:00
россия
владимир путин
брикс
в мире
экономика
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россия вместе с БРИКС намерена продолжать построение системы равноправного международного сотрудничества, свободного от любых форм дискриминации, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям XXVIII Петербургского международного экономического форума. Соответствующее послание опубликовано на сайте Кремля. "Вместе с нашими партнёрами, прежде всего по объединению БРИКС, намерены продолжать работу по построению эффективной системы равноправного и взаимовыгодного международного сотрудничества, свободного от любых форм дискриминации, диктата и санкционного давления", - говорится в телеграмме. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, владимир путин, брикс, в мире, экономика
Россия, Владимир Путин, БРИКС, В мире, Экономика, ПМЭФ — 2025
Россия и БРИКС будут строить систему равного сотрудничества, заявил Путин

Путин: РФ и БРИКС будут продолжать строить систему равноправного сотрудничества

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтела на III Международном фестивале театральных школ стран БРИКС в парке "Зарядье" в Москве
Стела на III Международном фестивале театральных школ стран БРИКС в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Стела на III Международном фестивале театральных школ стран БРИКС в парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россия вместе с БРИКС намерена продолжать построение системы равноправного международного сотрудничества, свободного от любых форм дискриминации, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям XXVIII Петербургского международного экономического форума.
Соответствующее послание опубликовано на сайте Кремля.
"Вместе с нашими партнёрами, прежде всего по объединению БРИКС, намерены продолжать работу по построению эффективной системы равноправного и взаимовыгодного международного сотрудничества, свободного от любых форм дискриминации, диктата и санкционного давления", - говорится в телеграмме.
Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ — 2025РоссияВладимир ПутинБРИКСВ миреЭкономика
 
 
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