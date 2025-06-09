https://ria.ru/20250609/rospotrebnadzor-2021816324.html

Роспотребнадзор оценил заболеваемость клещевым боррелиозом в Москве

Роспотребнадзор оценил заболеваемость клещевым боррелиозом в Москве - РИА Новости, 09.06.2025

Роспотребнадзор оценил заболеваемость клещевым боррелиозом в Москве

Заболеваемость инфекционным клещевым боррелиозом в Москве не превышает среднемноголетних значений, случаев заболеваний гранулоцитарным анаплазмозом не выявлено, РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T15:41:00+03:00

2025-06-09T15:41:00+03:00

2025-06-09T15:41:00+03:00

общество

здоровье - общество

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Заболеваемость инфекционным клещевым боррелиозом в Москве не превышает среднемноголетних значений, случаев заболеваний гранулоцитарным анаплазмозом не выявлено, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора. "Заболеваемость инфекционным клещевым боррелиозом не превышает среднемноголетних значений. Случаев заболеваний людей гранулоцитарным анаплазмозом в автоматизированной информационной системе "Отдела регистрации и учета инфекционных болезней" в Москве не зарегистрировано", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что территория Москвы не эндемична по клещевому вирусному энцефалиту, ежегодно регистрируются только завозные случаи заболевания у лиц, выехавших на эндемичные территории без прививок.

https://ria.ru/20250312/vrach-2004438904.html

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общество, здоровье - общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)