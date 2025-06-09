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Роспотребнадзор оценил заболеваемость клещевым боррелиозом в Москве
Роспотребнадзор оценил заболеваемость клещевым боррелиозом в Москве - РИА Новости, 09.06.2025
Роспотребнадзор оценил заболеваемость клещевым боррелиозом в Москве
Заболеваемость инфекционным клещевым боррелиозом в Москве не превышает среднемноголетних значений, случаев заболеваний гранулоцитарным анаплазмозом не выявлено, РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T15:41:00+03:00
2025-06-09T15:41:00+03:00
2025-06-09T15:41:00+03:00
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Заболеваемость инфекционным клещевым боррелиозом в Москве не превышает среднемноголетних значений, случаев заболеваний гранулоцитарным анаплазмозом не выявлено, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора. "Заболеваемость инфекционным клещевым боррелиозом не превышает среднемноголетних значений. Случаев заболеваний людей гранулоцитарным анаплазмозом в автоматизированной информационной системе "Отдела регистрации и учета инфекционных болезней" в Москве не зарегистрировано", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что территория Москвы не эндемична по клещевому вирусному энцефалиту, ежегодно регистрируются только завозные случаи заболевания у лиц, выехавших на эндемичные территории без прививок.
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общество, здоровье - общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор оценил заболеваемость клещевым боррелиозом в Москве
В Москве не выявили случаев заболеваний гранулоцитарным анаплазмозом