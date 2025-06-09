https://ria.ru/20250609/rezhim-2021800524.html

В Юрьев-Польском районе Владимирской области ввели режим ЧС

В Юрьев-Польском районе Владимирской области ввели режим ЧС - РИА Новости, 09.06.2025

В Юрьев-Польском районе Владимирской области ввели режим ЧС

Режим ЧС введен в Юрьев-Польском районе Владимирской области после грозы и усиления ветра, коммунальные службы работают в усиленном режиме, сообщил губернатор... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T14:50:00+03:00

2025-06-09T14:50:00+03:00

2025-06-09T14:50:00+03:00

происшествия

юрьев-польский район

владимирская область

александр авдеев (дипломат)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980845744_0:165:3348:2048_1920x0_80_0_0_61d1f0e4875688460610f4be4cb69a68.jpg

РЯЗАНЬ, 9 июн - РИА Новости. Режим ЧС введен в Юрьев-Польском районе Владимирской области после грозы и усиления ветра, коммунальные службы работают в усиленном режиме, сообщил губернатор Александр Авдеев в своем Telegram-канале. По словам Авдеева, 7 и 8 июня в результате неблагоприятных погодных явлений произошли локальные отключения электроснабжения, оно было восстановлено к утру. В ночь на 9 июня из-за грозы и сильного ветра возникли новые проблемы. Усилиями 21 бригады энергетиков причины временных отключений света к 9.00 ликвидированы. К концу рабочего дня специалисты рассчитывают полностью восстановить электроснабжение. "Особенно сильно от стихии пострадал Юрьев-Польский район. Местные власти оперативно приступили к устранению последствий. На районном уровне введен режим чрезвычайной ситуации. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Среди людей жертв нет - обращений за помощью не поступало", - написал Авдеев.

https://ria.ru/20250609/derevya-2021714208.html

юрьев-польский район

владимирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, юрьев-польский район, владимирская область, александр авдеев (дипломат)