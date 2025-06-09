Рейтинг@Mail.ru
В Юрьев-Польском районе Владимирской области ввели режим ЧС - РИА Новости, 09.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:50 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/rezhim-2021800524.html
В Юрьев-Польском районе Владимирской области ввели режим ЧС
В Юрьев-Польском районе Владимирской области ввели режим ЧС - РИА Новости, 09.06.2025
В Юрьев-Польском районе Владимирской области ввели режим ЧС
Режим ЧС введен в Юрьев-Польском районе Владимирской области после грозы и усиления ветра, коммунальные службы работают в усиленном режиме, сообщил губернатор... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T14:50:00+03:00
2025-06-09T14:50:00+03:00
происшествия
юрьев-польский район
владимирская область
александр авдеев (дипломат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980845744_0:165:3348:2048_1920x0_80_0_0_61d1f0e4875688460610f4be4cb69a68.jpg
РЯЗАНЬ, 9 июн - РИА Новости. Режим ЧС введен в Юрьев-Польском районе Владимирской области после грозы и усиления ветра, коммунальные службы работают в усиленном режиме, сообщил губернатор Александр Авдеев в своем Telegram-канале. По словам Авдеева, 7 и 8 июня в результате неблагоприятных погодных явлений произошли локальные отключения электроснабжения, оно было восстановлено к утру. В ночь на 9 июня из-за грозы и сильного ветра возникли новые проблемы. Усилиями 21 бригады энергетиков причины временных отключений света к 9.00 ликвидированы. К концу рабочего дня специалисты рассчитывают полностью восстановить электроснабжение. "Особенно сильно от стихии пострадал Юрьев-Польский район. Местные власти оперативно приступили к устранению последствий. На районном уровне введен режим чрезвычайной ситуации. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Среди людей жертв нет - обращений за помощью не поступало", - написал Авдеев.
https://ria.ru/20250609/derevya-2021714208.html
юрьев-польский район
владимирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980845744_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_9d37a0581294c571bb8ee47422d2b91c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, юрьев-польский район, владимирская область, александр авдеев (дипломат)
Происшествия, Юрьев-Польский район, Владимирская область, Александр Авдеев (дипломат)
В Юрьев-Польском районе Владимирской области ввели режим ЧС

В Юрьев-Польском районе Владимирской области ввели режим ЧС из-за сильного ветра

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкДождь
Дождь - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Дождь. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РЯЗАНЬ, 9 июн - РИА Новости. Режим ЧС введен в Юрьев-Польском районе Владимирской области после грозы и усиления ветра, коммунальные службы работают в усиленном режиме, сообщил губернатор Александр Авдеев в своем Telegram-канале.
По словам Авдеева, 7 и 8 июня в результате неблагоприятных погодных явлений произошли локальные отключения электроснабжения, оно было восстановлено к утру. В ночь на 9 июня из-за грозы и сильного ветра возникли новые проблемы. Усилиями 21 бригады энергетиков причины временных отключений света к 9.00 ликвидированы. К концу рабочего дня специалисты рассчитывают полностью восстановить электроснабжение.
"Особенно сильно от стихии пострадал Юрьев-Польский район. Местные власти оперативно приступили к устранению последствий. На районном уровне введен режим чрезвычайной ситуации. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Среди людей жертв нет - обращений за помощью не поступало", - написал Авдеев.
Сломанное ураганом дерево в одном из дворов в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
В Москве в воскресенье ветер повалил 62 дерева
09:24
 
ПроисшествияЮрьев-Польский районВладимирская областьАлександр Авдеев (дипломат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала