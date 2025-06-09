https://ria.ru/20250609/rezhim-2021800524.html
В Юрьев-Польском районе Владимирской области ввели режим ЧС
В Юрьев-Польском районе Владимирской области ввели режим ЧС - РИА Новости, 09.06.2025
В Юрьев-Польском районе Владимирской области ввели режим ЧС
Режим ЧС введен в Юрьев-Польском районе Владимирской области после грозы и усиления ветра, коммунальные службы работают в усиленном режиме, сообщил губернатор... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T14:50:00+03:00
2025-06-09T14:50:00+03:00
2025-06-09T14:50:00+03:00
происшествия
юрьев-польский район
владимирская область
александр авдеев (дипломат)
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РЯЗАНЬ, 9 июн - РИА Новости. Режим ЧС введен в Юрьев-Польском районе Владимирской области после грозы и усиления ветра, коммунальные службы работают в усиленном режиме, сообщил губернатор Александр Авдеев в своем Telegram-канале. По словам Авдеева, 7 и 8 июня в результате неблагоприятных погодных явлений произошли локальные отключения электроснабжения, оно было восстановлено к утру. В ночь на 9 июня из-за грозы и сильного ветра возникли новые проблемы. Усилиями 21 бригады энергетиков причины временных отключений света к 9.00 ликвидированы. К концу рабочего дня специалисты рассчитывают полностью восстановить электроснабжение. "Особенно сильно от стихии пострадал Юрьев-Польский район. Местные власти оперативно приступили к устранению последствий. На районном уровне введен режим чрезвычайной ситуации. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Среди людей жертв нет - обращений за помощью не поступало", - написал Авдеев.
https://ria.ru/20250609/derevya-2021714208.html
юрьев-польский район
владимирская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, юрьев-польский район, владимирская область, александр авдеев (дипломат)
Происшествия, Юрьев-Польский район, Владимирская область, Александр Авдеев (дипломат)
В Юрьев-Польском районе Владимирской области ввели режим ЧС
В Юрьев-Польском районе Владимирской области ввели режим ЧС из-за сильного ветра