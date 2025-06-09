https://ria.ru/20250609/rets-2021746240.html

Свирин и Заруцкий стали амбассадорами бренда "Сделано в России"

Свирин и Заруцкий стали амбассадорами бренда "Сделано в России" - РИА Новости, 09.06.2025

Свирин и Заруцкий стали амбассадорами бренда "Сделано в России"

Сертификаты амбассадоров национального бренда "Сделано в России" именитым российским гребцам Алексею Свирину и Антону Заруцкому вручила глава Российского... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T11:35:00+03:00

2025-06-09T11:35:00+03:00

2025-06-09T11:35:00+03:00

спорт

россия

вероника никишина

экономика

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Сертификаты амбассадоров национального бренда "Сделано в России" именитым российским гребцам Алексею Свирину и Антону Заруцкому вручила глава Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина 8 июня на официальной церемонии закрытия рекордного заезда команды центра по сухой гребле, сообщает центр.Гребной спорт уже стал традиционным элементом программы продвижения национального бренда "Сделано в России". Старт спортивному треку программы дала промоакция "Российские товары — для чемпионов" в рамках Международной Владивостокской регаты в 2023 году."Продвижение национального бренда направлено на поддержку отечественных производителей и формирование позитивного имиджа России на международной арене. Спорт, в свою очередь, является мощным инструментом "мягкой силы", объединяющим людей и демонстрирующим силу и дух нашей страны. Мы рады видеть, как такие именитые спортсмены становятся лицами национального бренда, вдохновляя и поддерживая отечественный экспорт", — отметила Никишина.Последнее спортивное мероприятие РЭЦ состоялось 6-8 июня. Это был беспрерывный заезд по сухой гребле — полтора дня, с вечера пятницы до утра воскресенья, команда Группы РЭЦ из более чем 60 сотрудников шла на рекорды по сухой гребле. Команде РЭЦ удалось выйти на два новых рекорда России: по гребле на 100 километров и по продолжительности непрерывной гребли одной команды. Заезд Группы РЭЦ также претендует на мировой рекорд по общей продолжительности непрерывной гребли. Мероприятие состоялось в рамках Международных соревнований "64-я Большая Московская регата — Кубок сильнейших спортсменов"."Большая честь стать амбассадором бренда "Сделано в России". Это не просто символ качества, но и отражение наших ценностей, стремления к развитию и победам. Спорт и экспорт — два мощных направления, которые помогают России укреплять свои позиции в мире", — поделился президент Федерации гребного спорта России, заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион Игр в Афинах 2004 года, двукратный чемпион Европы, многократный победитель чемпионатов России Алексей Свирин.В августе 2024 года РЭЦ в рамках Чемпионата России по академической гребле провел регату под знаменем бренда "Сделано в России" — Кубок Группы РЭЦ. На полях мероприятия также была организована дегустация российской продукции для представителей зарубежного бизнеса и государственного сектора."Спорт — это язык, понятный во всем мире. Через него мы можем показать настоящую силу и потенциал России. Поддержка национального бренда "Сделано в России" — это возможность внести свой вклад в развитие отечественной экономики и показать миру, что Россия умеет создавать качественные и конкурентоспособные продукты", — добавил вице-президент Федерации гребного спорта России, мастер спорта международного класса, двукратный серебряный призер Чемпионата Европы по гребному спорту Заруцкий.

https://ria.ru/20250606/rets-2021374196.html

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спорт, россия, вероника никишина, экономика