https://ria.ru/20250609/rets-2021745854.html

РЭЦ установил новые рекорды по сухой гребле

РЭЦ установил новые рекорды по сухой гребле - РИА Новости, 09.06.2025

РЭЦ установил новые рекорды по сухой гребле

Команда Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) с 6 по 8 июня приняла участие в уникальном спортивном событии — непрерывном заезде по сухой гребле... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T11:33:00+03:00

2025-06-09T11:33:00+03:00

2025-06-09T11:33:00+03:00

спорт

россия

вероника никишина

экономика

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Команда Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) с 6 по 8 июня приняла участие в уникальном спортивном событии — непрерывном заезде по сухой гребле продолжительностью 40 часов и вышла на два новых рекорда России: по гребле на 100 километров и по продолжительности непрерывной гребли одной команды, сообщает центр."Заезд Группы РЭЦ также претендует на мировой рекорд по общей продолжительности непрерывной гребли", - говорится в сообщении.Мероприятие организовано в честь 10-летнего юбилея Группы РЭЦ и 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Заезд состоялся в рамках Международных соревнований "64-я Большая Московская регата — Кубок сильнейших спортсменов".В течение полутора суток, с 18.30 (мск) 6 июня до 10.30 (мск) 8 июня, смешанная команда из более чем 60 сотрудников Группы РЭЦ вела гонку на тренажере. Каждый три минуты участники сменяли друг друга, так чтобы барабан тренажера не останавливался на протяжении всего заезда."Спорт всегда был частью корпоративной культуры Группы РЭЦ и выступал инструментом "мягкой силы" в продвижении бренда "Сделано в России". Этот рекордный заезд — символ нашей сплоченности и стремления к новым вершинам, как в бизнесе, так и в жизни", — подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина."40 часов непрерывной гребли — это не только испытание физической выносливости, но и проверка командной работы и поддержки друг друга. Команда РЭЦ смогла показать силу и дух, единение вокруг одной цели — продвижения российского экспорта и национального бренда", — отметил президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.Напомним, гребной спорт уже стал традиционным элементом программы продвижения национального бренда "Сделано в России". Старт спортивному треку программы дала промоакция "Российские товары — для чемпионов" в рамках Международной Владивостокской регаты в 2023 году.

https://ria.ru/20250606/rets-2021374196.html

https://ria.ru/20250606/rets-2021374196.html

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спорт, россия, вероника никишина, экономика