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РЭЦ установил новые рекорды по сухой гребле - РИА Новости, 09.06.2025
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11:33 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/rets-2021745854.html
РЭЦ установил новые рекорды по сухой гребле
РЭЦ установил новые рекорды по сухой гребле - РИА Новости, 09.06.2025
РЭЦ установил новые рекорды по сухой гребле
Команда Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) с 6 по 8 июня приняла участие в уникальном спортивном событии — непрерывном заезде по сухой гребле... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T11:33:00+03:00
2025-06-09T11:33:00+03:00
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вероника никишина
экономика
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Команда Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) с 6 по 8 июня приняла участие в уникальном спортивном событии — непрерывном заезде по сухой гребле продолжительностью 40 часов и вышла на два новых рекорда России: по гребле на 100 километров и по продолжительности непрерывной гребли одной команды, сообщает центр."Заезд Группы РЭЦ также претендует на мировой рекорд по общей продолжительности непрерывной гребли", - говорится в сообщении.Мероприятие организовано в честь 10-летнего юбилея Группы РЭЦ и 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Заезд состоялся в рамках Международных соревнований "64-я Большая Московская регата — Кубок сильнейших спортсменов".В течение полутора суток, с 18.30 (мск) 6 июня до 10.30 (мск) 8 июня, смешанная команда из более чем 60 сотрудников Группы РЭЦ вела гонку на тренажере. Каждый три минуты участники сменяли друг друга, так чтобы барабан тренажера не останавливался на протяжении всего заезда."Спорт всегда был частью корпоративной культуры Группы РЭЦ и выступал инструментом "мягкой силы" в продвижении бренда "Сделано в России". Этот рекордный заезд — символ нашей сплоченности и стремления к новым вершинам, как в бизнесе, так и в жизни", — подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина."40 часов непрерывной гребли — это не только испытание физической выносливости, но и проверка командной работы и поддержки друг друга. Команда РЭЦ смогла показать силу и дух, единение вокруг одной цели — продвижения российского экспорта и национального бренда", — отметил президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.Напомним, гребной спорт уже стал традиционным элементом программы продвижения национального бренда "Сделано в России". Старт спортивному треку программы дала промоакция "Российские товары — для чемпионов" в рамках Международной Владивостокской регаты в 2023 году.
https://ria.ru/20250606/rets-2021374196.html
https://ria.ru/20250606/rets-2021374196.html
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спорт, россия, вероника никишина, экономика
Спорт, Россия, Вероника Никишина, Экономика
РЭЦ установил новые рекорды по сухой гребле

РЭЦ установил два рекорда России и один мировой по сухой гребле в 40 часов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГенеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина на церемонии награждения призеров 64-й Большой Московской регаты - Кубка сильнейших спортсменов
Генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина на церемонии награждения призеров 64-й Большой Московской регаты - Кубка сильнейших спортсменов - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина на церемонии награждения призеров 64-й Большой Московской регаты - Кубка сильнейших спортсменов
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Команда Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) с 6 по 8 июня приняла участие в уникальном спортивном событии — непрерывном заезде по сухой гребле продолжительностью 40 часов и вышла на два новых рекорда России: по гребле на 100 километров и по продолжительности непрерывной гребли одной команды, сообщает центр.
"Заезд Группы РЭЦ также претендует на мировой рекорд по общей продолжительности непрерывной гребли", - говорится в сообщении.
Швея за работой на фабрике - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
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6 июня, 16:45
Мероприятие организовано в честь 10-летнего юбилея Группы РЭЦ и 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Заезд состоялся в рамках Международных соревнований "64-я Большая Московская регата — Кубок сильнейших спортсменов".
В течение полутора суток, с 18.30 (мск) 6 июня до 10.30 (мск) 8 июня, смешанная команда из более чем 60 сотрудников Группы РЭЦ вела гонку на тренажере. Каждый три минуты участники сменяли друг друга, так чтобы барабан тренажера не останавливался на протяжении всего заезда.
"Спорт всегда был частью корпоративной культуры Группы РЭЦ и выступал инструментом "мягкой силы" в продвижении бренда "Сделано в России". Этот рекордный заезд — символ нашей сплоченности и стремления к новым вершинам, как в бизнесе, так и в жизни", — подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
"40 часов непрерывной гребли — это не только испытание физической выносливости, но и проверка командной работы и поддержки друг друга. Команда РЭЦ смогла показать силу и дух, единение вокруг одной цели — продвижения российского экспорта и национального бренда", — отметил президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.
Напомним, гребной спорт уже стал традиционным элементом программы продвижения национального бренда "Сделано в России". Старт спортивному треку программы дала промоакция "Российские товары — для чемпионов" в рамках Международной Владивостокской регаты в 2023 году.
Швея за работой на фабрике - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
РЭЦ рассказал, как производителям из РФ покорять мировые рынки
6 июня, 16:45
 
СпортРоссияВероника НикишинаЭкономика
 
 
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