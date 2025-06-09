https://ria.ru/20250609/rets-2021745093.html

Платформа "Мой экспорт" расширяет поддержку для экспортеров

Платформа "Мой экспорт" расширяет поддержку для экспортеров - РИА Новости, 09.06.2025

Платформа "Мой экспорт" расширяет поддержку для экспортеров

Правительство РФ приняло распоряжение, вносящее важные изменения в перечень государственных услуг и функций, предоставляемых российским экспортерам через... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T11:31:00+03:00

2025-06-09T11:31:00+03:00

2025-06-09T11:31:00+03:00

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

технологии

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Правительство РФ приняло распоряжение, вносящее важные изменения в перечень государственных услуг и функций, предоставляемых российским экспортерам через цифровую платформу "Мой экспорт" (информационная система "Одно окно") Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ), эти изменения направлены на упрощение и расширение доступа к сервисам платформы для клиентов экосистемы, сообщает центр."Распоряжение вносит следующие ключевые уточнения и дополнения в перечень услуг: экспортное лицензирование (пункт 4). Теперь услуга включает процедуру проверки остатка объема квоты в отношении квотируемых товаров. Выдача фитосанитарного сертификата (пункт 15). Добавлена процедура по направлению и получению сведений по товаросопроводительному документу на партию зерна или партию продуктов переработки зерна. Уже сейчас экспортеры могут упростить процессы сертификации и контроля качества зерновой продукции, поставляемой на экспорт", - прокомментированы в сообщении РЭЦ нововведения распоряжения кабмина от 31 мая 2025 года №1408-р.Кроме того, к концу 2025 года на платформе будет доступна услуга "Выдача заключений на трансграничное перемещение озоноразрушающих веществ" (пункт 13). Она будет расширена в части импорта. Этот инструмент появится в рамках сервиса "Интерактивные формы". Воспользовавшись им, российские компании смогут оформить на платформе разрешения на импорт озоноразрушающих веществ.Также в рамках сервиса "Интерактивные формы" к концу этого года будет доступна новая услуга: "Выдача заключений (разрешительных документов) на ввоз средств защиты растений (пестицидов)" (новый пункт 48). Она позволит компаниям получать необходимые разрешения для импорта средств защиты растений, что важно для сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности.Добавлена возможность получения региональных услуг через Единый каталог услуг (новый пункт 49). Первые услуги будут переведены в электронную форму с 1 октября, а до конца года пользователям станут доступны еще 32 региональные услуги. Нововведение позволит заполнять и направлять заявления для получения услуг онлайн на платформе "Мой экспорт", а также получать информацию о ходе рассмотрения заявления и результате оказания услуги в личном кабинете пользователя."Эти изменения являются частью государственной стратегии по развитию цифровой экономики и поддержке экспорта. Они позволят российским компаниям более эффективно использовать возможности платформы "Мой экспорт" для выхода на международные рынки, сократить административные издержки и повысить конкурентоспособность своей продукции", - заключили в РЭЦ.

https://ria.ru/20250606/rets-2021374196.html

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экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), технологии