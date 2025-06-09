https://ria.ru/20250609/razliv-2021723624.html

В Красноярском крае увеличился разлив топлива из получившего пробоину судна

В Красноярском крае увеличился разлив топлива из получившего пробоину судна - РИА Новости, 09.06.2025

В Красноярском крае увеличился разлив топлива из получившего пробоину судна

Разлив топлива из получившего пробоину судна в Красноярском крае увеличился с 15 до 30 тонн, в районе объявлен режим ЧС, сообщил глава Казачинского... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T10:20:00+03:00

2025-06-09T10:20:00+03:00

2025-06-09T11:14:00+03:00

происшествия

красноярский край

енисейский район

россия

западно-сибирская транспортная прокуратура

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 9 июн – РИА Новости. Разлив топлива из получившего пробоину судна в Красноярском крае увеличился с 15 до 30 тонн, в районе объявлен режим ЧС, сообщил глава Казачинского муниципального образования Юрий Озерских. В Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Енисейского района 8 июня сообщали, что в Казачинском районе судно получило пробоину на реке Енисей, из-за чего в воду попало 10-15 тонн дизельного топлива. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре в понедельник сообщили, что судно ударилось о подводное препятствие и сейчас частично затоплено. В Восточном межрегиональном СК РФ на транспорте сообщили, что начата проверка по факту произошедшего. "Вчера на Казачинских порогах произошёл инцидент с речным судном — оно получило пробоину и село на мель. По предварительным данным, в Енисей попало около 30 тонн дизельного топлива… На территории нашего района введён режим чрезвычайной ситуации", - написал Озерских в своем Telegram-канале. По его словам, угрозы для жителей района нет. При этом существует опасность для местной флоры и фауны. "Казачинские пороги – опасный для судоходства участок, и подобные происшествия ожидаемы. Значит, существуют технологии ликвидации разливов и отработаны механизмы реагирования, включая работу специалистов Енисейского пароходства. Каждый занят своим делом", - отметил глава района.

https://ria.ru/20250601/sudno-2020300081.html

https://ria.ru/20250420/razliv-2012367093.html

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, красноярский край, енисейский район, россия, западно-сибирская транспортная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф)