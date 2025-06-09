Рейтинг@Mail.ru
В Красноярском крае увеличился разлив топлива из получившего пробоину судна - РИА Новости, 09.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:20 09.06.2025 (обновлено: 11:14 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/razliv-2021723624.html
В Красноярском крае увеличился разлив топлива из получившего пробоину судна
В Красноярском крае увеличился разлив топлива из получившего пробоину судна - РИА Новости, 09.06.2025
В Красноярском крае увеличился разлив топлива из получившего пробоину судна
Разлив топлива из получившего пробоину судна в Красноярском крае увеличился с 15 до 30 тонн, в районе объявлен режим ЧС, сообщил глава Казачинского... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T10:20:00+03:00
2025-06-09T11:14:00+03:00
происшествия
красноярский край
енисейский район
россия
западно-сибирская транспортная прокуратура
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021738488_0:265:1255:971_1920x0_80_0_0_5693054f3760ece6ea6a0217fd7d9348.jpg
КРАСНОЯРСК, 9 июн – РИА Новости. Разлив топлива из получившего пробоину судна в Красноярском крае увеличился с 15 до 30 тонн, в районе объявлен режим ЧС, сообщил глава Казачинского муниципального образования Юрий Озерских. В Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Енисейского района 8 июня сообщали, что в Казачинском районе судно получило пробоину на реке Енисей, из-за чего в воду попало 10-15 тонн дизельного топлива. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре в понедельник сообщили, что судно ударилось о подводное препятствие и сейчас частично затоплено. В Восточном межрегиональном СК РФ на транспорте сообщили, что начата проверка по факту произошедшего. "Вчера на Казачинских порогах произошёл инцидент с речным судном — оно получило пробоину и село на мель. По предварительным данным, в Енисей попало около 30 тонн дизельного топлива… На территории нашего района введён режим чрезвычайной ситуации", - написал Озерских в своем Telegram-канале. По его словам, угрозы для жителей района нет. При этом существует опасность для местной флоры и фауны. "Казачинские пороги – опасный для судоходства участок, и подобные происшествия ожидаемы. Значит, существуют технологии ликвидации разливов и отработаны механизмы реагирования, включая работу специалистов Енисейского пароходства. Каждый занят своим делом", - отметил глава района.
https://ria.ru/20250601/sudno-2020300081.html
https://ria.ru/20250420/razliv-2012367093.html
красноярский край
енисейский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021738488_0:321:1256:1262_1920x0_80_0_0_2038f76eb4834c99129f763011a365f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярский край, енисейский район, россия, западно-сибирская транспортная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Енисейский район, Россия, Западно-Сибирская транспортная прокуратура, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярском крае увеличился разлив топлива из получившего пробоину судна

Разлив топлива в Енисее в Красноярском крае увеличился до 30 тонн

© Западно-Сибирская транспортная прокуратура/TelegramПоследствия аварии теплохода на реке Енисей в Красноярске
Последствия аварии теплохода на реке Енисей в Красноярске - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© Западно-Сибирская транспортная прокуратура/Telegram
Последствия аварии теплохода на реке Енисей в Красноярске
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОЯРСК, 9 июн – РИА Новости. Разлив топлива из получившего пробоину судна в Красноярском крае увеличился с 15 до 30 тонн, в районе объявлен режим ЧС, сообщил глава Казачинского муниципального образования Юрий Озерских.
В Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Енисейского района 8 июня сообщали, что в Казачинском районе судно получило пробоину на реке Енисей, из-за чего в воду попало 10-15 тонн дизельного топлива. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре в понедельник сообщили, что судно ударилось о подводное препятствие и сейчас частично затоплено. В Восточном межрегиональном СК РФ на транспорте сообщили, что начата проверка по факту произошедшего.
На месте частичного затопления судна у села Териберка Мурманской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
В Мурманской области затонуло судно, произошел разлив топлива
1 июня, 16:21
"Вчера на Казачинских порогах произошёл инцидент с речным судном — оно получило пробоину и село на мель. По предварительным данным, в Енисей попало около 30 тонн дизельного топлива… На территории нашего района введён режим чрезвычайной ситуации", - написал Озерских в своем Telegram-канале.
По его словам, угрозы для жителей района нет. При этом существует опасность для местной флоры и фауны.
"Казачинские пороги – опасный для судоходства участок, и подобные происшествия ожидаемы. Значит, существуют технологии ликвидации разливов и отработаны механизмы реагирования, включая работу специалистов Енисейского пароходства. Каждый занят своим делом", - отметил глава района.
Танкер Александр Кащук - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
В порту Холмска на Сахалине произошел разлив нефтепродуктов
20 апреля, 11:17
 
ПроисшествияКрасноярский крайЕнисейский районРоссияЗападно-Сибирская транспортная прокуратураСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала