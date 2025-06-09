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Россия продолжит разговор с Украиной, заявил Песков - РИА Новости, 09.06.2025
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12:48 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/razgovor-2021765643.html
Россия продолжит разговор с Украиной, заявил Песков
Россия продолжит разговор с Украиной, заявил Песков - РИА Новости, 09.06.2025
Россия продолжит разговор с Украиной, заявил Песков
Россия будет продолжать разговор с Украиной, несмотря на существенные изменения в видении сущности киевского режима, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T12:48:00+03:00
2025-06-09T12:48:00+03:00
россия
дмитрий песков
украина
владимир путин
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
в мире
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россия будет продолжать разговор с Украиной, несмотря на существенные изменения в видении сущности киевского режима, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Речь безусловно пойдет о продолжении разговоров, если вы помните, несмотря на наше существенное изменение, как говорил президент (России Владимир Путин), видения сущности киевского режима, который после ударов по мирным поездам с гражданским населением фактически приобрел все характеристики террористического режима. Все-таки была высказана точка зрения министерства иностранных дел российской федерации, Сергей Викторович Лавров высказал точку зрения, где сказал, что несмотря на это, все-таки на рабочем уровне контакты продолжать нужно. И президент с этим согласился", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, даст ли Россия ответ на украинский меморандум в письменном виде, или понадобится новая встреча делегаций обеих стран.
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россия, дмитрий песков, украина, владимир путин, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире
Россия, Дмитрий Песков, Украина, Владимир Путин, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, В мире
Россия продолжит разговор с Украиной, заявил Песков

Песков: РФ продолжит разговор с Украиной, несмотря на изменения в сущности Киева

© БелТА | Перейти в медиабанкФлажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© БелТА
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Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россия будет продолжать разговор с Украиной, несмотря на существенные изменения в видении сущности киевского режима, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Речь безусловно пойдет о продолжении разговоров, если вы помните, несмотря на наше существенное изменение, как говорил президент (России Владимир Путин), видения сущности киевского режима, который после ударов по мирным поездам с гражданским населением фактически приобрел все характеристики террористического режима. Все-таки была высказана точка зрения министерства иностранных дел российской федерации, Сергей Викторович Лавров высказал точку зрения, где сказал, что несмотря на это, все-таки на рабочем уровне контакты продолжать нужно. И президент с этим согласился", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, даст ли Россия ответ на украинский меморандум в письменном виде, или понадобится новая встреча делегаций обеих стран.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
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