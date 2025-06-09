https://ria.ru/20250609/pvo-2021779208.html

Российские ПВО сбили две ракеты "Нептун" и 212 дронов ВСУ за сутки

Российские ПВО сбили две ракеты "Нептун" и 212 дронов ВСУ за сутки - РИА Новости, 09.06.2025

Российские ПВО сбили две ракеты "Нептун" и 212 дронов ВСУ за сутки

Средства ПВО уничтожили за сутки ракету большой дальности "Нептун", две управляемые авиационные бомбы JDAM и четыре снаряда реактивной системы залпового огня... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T13:37:00+03:00

2025-06-09T13:37:00+03:00

2025-06-09T13:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

сша

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили за сутки ракету большой дальности "Нептун", две управляемые авиационные бомбы JDAM и четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, а также 212 дронов ВСУ, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности "Нептун", две управляемые авиационные бомбы JDAM и четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, а также 212 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении Минобороны. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 62467 беспилотных летательных аппаратов, 610 зенитных ракетных комплексов, 23836 танков и других боевых бронированных машин, 1571 боевая машина реактивных систем залпового огня, 25941 орудие полевой артиллерии и минометов, 36668 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)