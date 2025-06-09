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Российские ПВО сбили две ракеты "Нептун" и 212 дронов ВСУ за сутки - РИА Новости, 09.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:37 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/pvo-2021779208.html
Российские ПВО сбили две ракеты "Нептун" и 212 дронов ВСУ за сутки
Российские ПВО сбили две ракеты "Нептун" и 212 дронов ВСУ за сутки - РИА Новости, 09.06.2025
Российские ПВО сбили две ракеты "Нептун" и 212 дронов ВСУ за сутки
Средства ПВО уничтожили за сутки ракету большой дальности "Нептун", две управляемые авиационные бомбы JDAM и четыре снаряда реактивной системы залпового огня... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T13:37:00+03:00
2025-06-09T13:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
сша
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили за сутки ракету большой дальности "Нептун", две управляемые авиационные бомбы JDAM и четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, а также 212 дронов ВСУ, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности "Нептун", две управляемые авиационные бомбы JDAM и четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, а также 212 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении Минобороны. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 62467 беспилотных летательных аппаратов, 610 зенитных ракетных комплексов, 23836 танков и других боевых бронированных машин, 1571 боевая машина реактивных систем залпового огня, 25941 орудие полевой артиллерии и минометов, 36668 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские ПВО сбили две ракеты "Нептун" и 212 дронов ВСУ за сутки

МО РФ: ПВО сбили 2 ракеты большой дальности "Нептун" и 212 дронов ВСУ за сутки

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВоеннослужащие зенитного ракетного полка
Военнослужащие зенитного ракетного полка - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили за сутки ракету большой дальности "Нептун", две управляемые авиационные бомбы JDAM и четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, а также 212 дронов ВСУ, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности "Нептун", две управляемые авиационные бомбы JDAM и четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, а также 212 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении Минобороны.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 62467 беспилотных летательных аппаратов, 610 зенитных ракетных комплексов, 23836 танков и других боевых бронированных машин, 1571 боевая машина реактивных систем залпового огня, 25941 орудие полевой артиллерии и минометов, 36668 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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