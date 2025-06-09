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Путин утвердил Стратегию развития корабельного состава ФСБ до 2050 года - РИА Новости, 09.06.2025
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10:05 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/putin-2021720732.html
Путин утвердил Стратегию развития корабельного состава ФСБ до 2050 года
Путин утвердил Стратегию развития корабельного состава ФСБ до 2050 года - РИА Новости, 09.06.2025
Путин утвердил Стратегию развития корабельного состава ФСБ до 2050 года
Президент России Владимир Путин своим указом утвердил Стратегию развития корабельного состава органов Федеральной службы безопасности РФ до 2050 года, этот... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T10:05:00+03:00
2025-06-09T10:05:00+03:00
безопасность
россия
николай патрушев
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом утвердил Стратегию развития корабельного состава органов Федеральной службы безопасности РФ до 2050 года, этот впервые принятый документ, ставящий задачи по усилению охраны российских морских границ и пресечению диверсионно-террористической деятельности, предусматривает создание нового облика состава кораблей органов ФСБ, сообщил помощник главы государства, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. "Указом главы государства утверждена Стратегия развития корабельного состава органов федеральной службы безопасности на период до 2050 года. Ее проект разработан ФСБ России и был обсужден на заседании Морской коллегии с участием заинтересованных министерств и ведомств", - сказал Патрушев в интервью aif.ru. "Стратегия ставит задачи по усилению охраны морских границ, пресечению диверсионно-террористической деятельности, противодействию незаконной транспортировке оружия, наркотиков, нелегально перевозимым морским биоресурсам. Особое внимание уделено и защите прибрежной инфраструктуры от безэкипажных катеров и БПЛА", - пояснил Патрушев. Впервые принятая Стратегия предусматривает создание нового облика корабельного состава органов ФСБ, подчеркнул помощник президента. "В частности, предполагается обеспечить береговую охрану морскими робототехническими комплексами, новыми сторожевыми кораблями и патрульными катерами. Отдельный акцент в документе сделан на необходимости реконструкции пунктов базирования пограничных кораблей", - отметил Патрушев.
https://ria.ru/20250527/flot-2019330373.html
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безопасность, россия, николай патрушев, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Безопасность, Россия, Николай Патрушев, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путин утвердил Стратегию развития корабельного состава ФСБ до 2050 года

Путин утвердил Стратегию развития корабельного состава органов ФСБ до 2050 года

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкРабота береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ в Керченском проливе.
Работа береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ в Керченском проливе. - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Работа береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ в Керченском проливе.. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом утвердил Стратегию развития корабельного состава органов Федеральной службы безопасности РФ до 2050 года, этот впервые принятый документ, ставящий задачи по усилению охраны российских морских границ и пресечению диверсионно-террористической деятельности, предусматривает создание нового облика состава кораблей органов ФСБ, сообщил помощник главы государства, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
"Указом главы государства утверждена Стратегия развития корабельного состава органов федеральной службы безопасности на период до 2050 года. Ее проект разработан ФСБ России и был обсужден на заседании Морской коллегии с участием заинтересованных министерств и ведомств", - сказал Патрушев в интервью aif.ru.
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"Стратегия ставит задачи по усилению охраны морских границ, пресечению диверсионно-террористической деятельности, противодействию незаконной транспортировке оружия, наркотиков, нелегально перевозимым морским биоресурсам. Особое внимание уделено и защите прибрежной инфраструктуры от безэкипажных катеров и БПЛА", - пояснил Патрушев.
Впервые принятая Стратегия предусматривает создание нового облика корабельного состава органов ФСБ, подчеркнул помощник президента.
"В частности, предполагается обеспечить береговую охрану морскими робототехническими комплексами, новыми сторожевыми кораблями и патрульными катерами. Отдельный акцент в документе сделан на необходимости реконструкции пунктов базирования пограничных кораблей", - отметил Патрушев.
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