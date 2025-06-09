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Пушилин раскритиковал отказ Киева от тел своих военных - РИА Новости, 09.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:01 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/pushilin-2021825398.html
Пушилин раскритиковал отказ Киева от тел своих военных
Пушилин раскритиковал отказ Киева от тел своих военных - РИА Новости, 09.06.2025
Пушилин раскритиковал отказ Киева от тел своих военных
Глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24" назвал недопустимым отказ Киева от тел своих военнослужащих. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T16:01:00+03:00
2025-06-09T16:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
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денис пушилин
владимир мединский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24" назвал недопустимым отказ Киева от тел своих военнослужащих. &quot;Вооруженные силы Российской Федерации, министерство обороны при освобождении населенных пунктов проводят определенную работу и собирают тела погибших, в том числе и противника. Проводят анализ ДНК, а также при возможности проводят идентификацию тел погибших. Дальше это направляется в места хранения. И вот мы видим, что даже такие действия противника воспринимаются крайне с политической точки зрения, что недопустимо. Просто даже по каким-то христианским обычаям, что ли&quot;, - сказал Пушилин.Он добавил, что киевский режим намеренно придаёт политический подтекст отказу от тел погибших военных, чтобы избежать выплат семьям и как можно дольше удержаться у власти. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская сторона в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле на переговорах с украинской делегацией, приступила к гуманитарной акции по репатриации более шести тысяч тел погибших украинских военнослужащих, а также по обмену пленными. По данным ведомства, колонна с 1212 телами погибших уже прибыла в район обмена. Как сообщил в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
https://ria.ru/20250607/obmen-2021537938.html
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в мире, россия, украина, донецкая народная республика, денис пушилин, владимир мединский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины
Пушилин раскритиковал отказ Киева от тел своих военных

Глава ДНР Пушилин назвал недопустимым отказ Украины от тел своих военнослужащих

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРефрижераторы с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области
Рефрижераторы с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Рефрижераторы с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24" назвал недопустимым отказ Киева от тел своих военнослужащих.
«

"Вооруженные силы Российской Федерации, министерство обороны при освобождении населенных пунктов проводят определенную работу и собирают тела погибших, в том числе и противника. Проводят анализ ДНК, а также при возможности проводят идентификацию тел погибших. Дальше это направляется в места хранения. И вот мы видим, что даже такие действия противника воспринимаются крайне с политической точки зрения, что недопустимо. Просто даже по каким-то христианским обычаям, что ли", - сказал Пушилин.

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Он добавил, что киевский режим намеренно придаёт политический подтекст отказу от тел погибших военных, чтобы избежать выплат семьям и как можно дольше удержаться у власти.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская сторона в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле на переговорах с украинской делегацией, приступила к гуманитарной акции по репатриации более шести тысяч тел погибших украинских военнослужащих, а также по обмену пленными. По данным ведомства, колонна с 1212 телами погибших уже прибыла в район обмена.
Как сообщил в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВладимир МединскийВооруженные силы Украины
 
 
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