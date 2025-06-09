Пушилин раскритиковал отказ Киева от тел своих военных
Глава ДНР Пушилин назвал недопустимым отказ Украины от тел своих военнослужащих
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРефрижераторы с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области
Рефрижераторы с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24" назвал недопустимым отказ Киева от тел своих военнослужащих.
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"Вооруженные силы Российской Федерации, министерство обороны при освобождении населенных пунктов проводят определенную работу и собирают тела погибших, в том числе и противника. Проводят анализ ДНК, а также при возможности проводят идентификацию тел погибших. Дальше это направляется в места хранения. И вот мы видим, что даже такие действия противника воспринимаются крайне с политической точки зрения, что недопустимо. Просто даже по каким-то христианским обычаям, что ли", - сказал Пушилин.
Он добавил, что киевский режим намеренно придаёт политический подтекст отказу от тел погибших военных, чтобы избежать выплат семьям и как можно дольше удержаться у власти.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская сторона в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле на переговорах с украинской делегацией, приступила к гуманитарной акции по репатриации более шести тысяч тел погибших украинских военнослужащих, а также по обмену пленными. По данным ведомства, колонна с 1212 телами погибших уже прибыла в район обмена.
Как сообщил в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.