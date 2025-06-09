https://ria.ru/20250609/pushilin-2021825398.html

Пушилин раскритиковал отказ Киева от тел своих военных

Пушилин раскритиковал отказ Киева от тел своих военных - РИА Новости, 09.06.2025

Пушилин раскритиковал отказ Киева от тел своих военных

Глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24" назвал недопустимым отказ Киева от тел своих военнослужащих. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T16:01:00+03:00

2025-06-09T16:01:00+03:00

2025-06-09T16:01:00+03:00

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24" назвал недопустимым отказ Киева от тел своих военнослужащих. "Вооруженные силы Российской Федерации, министерство обороны при освобождении населенных пунктов проводят определенную работу и собирают тела погибших, в том числе и противника. Проводят анализ ДНК, а также при возможности проводят идентификацию тел погибших. Дальше это направляется в места хранения. И вот мы видим, что даже такие действия противника воспринимаются крайне с политической точки зрения, что недопустимо. Просто даже по каким-то христианским обычаям, что ли", - сказал Пушилин.Он добавил, что киевский режим намеренно придаёт политический подтекст отказу от тел погибших военных, чтобы избежать выплат семьям и как можно дольше удержаться у власти. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская сторона в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле на переговорах с украинской делегацией, приступила к гуманитарной акции по репатриации более шести тысяч тел погибших украинских военнослужащих, а также по обмену пленными. По данным ведомства, колонна с 1212 телами погибших уже прибыла в район обмена. Как сообщил в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.

https://ria.ru/20250607/obmen-2021537938.html

https://ria.ru/20250607/ukraina-2021529496.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, донецкая народная республика, денис пушилин, владимир мединский, вооруженные силы украины