https://ria.ru/20250609/pushilin-2021721015.html

Пушилин: ВСУ несут серьезные потери возле Красноармейска и Дзержинска

Пушилин: ВСУ несут серьезные потери возле Красноармейска и Дзержинска - РИА Новости, 09.06.2025

Пушилин: ВСУ несут серьезные потери возле Красноармейска и Дзержинска

ВСУ несут тяжелые потери в боях в окрестностях Красноармейска и Дзержинска, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T10:06:00+03:00

2025-06-09T10:06:00+03:00

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специальная военная операция на украине

дзержинск (донецкая область)

донецкая народная республика

красноармейск

денис пушилин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. ВСУ несут тяжелые потери в боях в окрестностях Красноармейска и Дзержинска, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Главное:Красноармейск (в 2016 году киевские власти переименовали его в Покровск) — важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе, находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка. За город продолжаются ожесточенные бои. Его освобождение позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам ДНР и продолжить наступление на Запорожье.Дзержинск (в 2016-м переименован киевскими властями в Торецк) — мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки, одного из крупнейших городов ДНР. Об освобождении Дзержинска Минобороны сообщило 7 февраля.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250607/obmen-2021537938.html

дзержинск (донецкая область)

донецкая народная республика

красноармейск

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дзержинск (донецкая область), донецкая народная республика, красноармейск, денис пушилин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф