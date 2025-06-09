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Пушилин: ВСУ несут серьезные потери возле Красноармейска и Дзержинска
Пушилин: ВСУ несут серьезные потери возле Красноармейска и Дзержинска - РИА Новости, 09.06.2025
Пушилин: ВСУ несут серьезные потери возле Красноармейска и Дзержинска
ВСУ несут тяжелые потери в боях в окрестностях Красноармейска и Дзержинска, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T10:06:00+03:00
2025-06-09T10:06:00+03:00
2025-06-09T10:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
дзержинск (донецкая область)
донецкая народная республика
красноармейск
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. ВСУ несут тяжелые потери в боях в окрестностях Красноармейска и Дзержинска, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Главное:Красноармейск (в 2016 году киевские власти переименовали его в Покровск) — важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе, находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка. За город продолжаются ожесточенные бои. Его освобождение позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам ДНР и продолжить наступление на Запорожье.Дзержинск (в 2016-м переименован киевскими властями в Торецк) — мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки, одного из крупнейших городов ДНР. Об освобождении Дзержинска Минобороны сообщило 7 февраля.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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дзержинск (донецкая область), донецкая народная республика, красноармейск, денис пушилин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Дзержинск (Донецкая область), Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ