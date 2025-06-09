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Пушилин: ВСУ несут серьезные потери возле Красноармейска и Дзержинска - РИА Новости, 09.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:06 09.06.2025 (обновлено: 10:28 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/pushilin-2021721015.html
Пушилин: ВСУ несут серьезные потери возле Красноармейска и Дзержинска
Пушилин: ВСУ несут серьезные потери возле Красноармейска и Дзержинска - РИА Новости, 09.06.2025
Пушилин: ВСУ несут серьезные потери возле Красноармейска и Дзержинска
ВСУ несут тяжелые потери в боях в окрестностях Красноармейска и Дзержинска, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T10:06:00+03:00
2025-06-09T10:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
дзержинск (донецкая область)
донецкая народная республика
красноармейск
денис пушилин
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. ВСУ несут тяжелые потери в боях в окрестностях Красноармейска и Дзержинска, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Главное:Красноармейск (в 2016 году киевские власти переименовали его в Покровск) — важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе, находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка. За город продолжаются ожесточенные бои. Его освобождение позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам ДНР и продолжить наступление на Запорожье.Дзержинск (в 2016-м переименован киевскими властями в Торецк) — мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки, одного из крупнейших городов ДНР. Об освобождении Дзержинска Минобороны сообщило 7 февраля.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250607/obmen-2021537938.html
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дзержинск (донецкая область), донецкая народная республика, красноармейск, денис пушилин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Дзержинск (Донецкая область), Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ

Пушилин: ВСУ несут серьезные потери возле Красноармейска и Дзержинска

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военный в зоне СВО
Российский военный в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. ВСУ несут тяжелые потери в боях в окрестностях Красноармейска и Дзержинска, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Главное:
  • на Красноармейском направлении сложилась горячая обстановка;
  • ВСУ оказывают сопротивление и перекидывают резервы, пытаясь удержать позиции;
  • противник несет очень серьезные потери;
  • в окрестностях Дзержинска ВСУ продолжают перекидывать резервы, пытаясь сдержать российское наступление;
  • украинская армия несет серьезные потери;
  • городские бои продолжаются в Часовом Яре;
  • там сохраняется непростая обстановка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Красноармейск (в 2016 году киевские власти переименовали его в Покровск) — важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе, находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка. За город продолжаются ожесточенные бои. Его освобождение позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам ДНР и продолжить наступление на Запорожье.
Дзержинск (в 2016-м переименован киевскими властями в Торецк) — мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки, одного из крупнейших городов ДНР. Об освобождении Дзержинска Минобороны сообщило 7 февраля.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Просто сволочи и твари: этому нет ни объяснения, ни прощения
7 июня, 18:02
 
Специальная военная операция на УкраинеДзержинск (Донецкая область)Донецкая Народная РеспубликаКрасноармейскДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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