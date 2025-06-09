https://ria.ru/20250609/pushilin-2021715422.html

Пушилин рассказал о действиях ВСУ в окрестностях Дзержинска

Пушилин рассказал о действиях ВСУ в окрестностях Дзержинска - РИА Новости, 09.06.2025

Пушилин рассказал о действиях ВСУ в окрестностях Дзержинска

ВСУ пытаются сдержать продвижение российских военных в окрестностях Дзержинска, противник перекидывает резервы и несет серьезные потери, сообщил глава ДНР Денис РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T09:30:00+03:00

2025-06-09T09:30:00+03:00

2025-06-09T09:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

дзержинск (донецкая область)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. ВСУ пытаются сдержать продвижение российских военных в окрестностях Дзержинска, противник перекидывает резервы и несет серьезные потери, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Также мы видим в окрестностях Дзержинска - неся серьезные потери, но тем не менее противник продолжает перекидывать резервы, пытаясь хоть как-то сдержать продвижение наших подразделений", - сказал Пушилин.Он добавил, что городские бои продолжаются и в Часовом Яре, где сохраняется непростая обстановка.

https://ria.ru/20250609/lnr-2021712803.html

дзержинск (донецкая область)

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Варвара Скокшина

дзержинск (донецкая область), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф