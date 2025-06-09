https://ria.ru/20250609/pushilin-2021715422.html
Пушилин рассказал о действиях ВСУ в окрестностях Дзержинска
Пушилин рассказал о действиях ВСУ в окрестностях Дзержинска - РИА Новости, 09.06.2025
Пушилин рассказал о действиях ВСУ в окрестностях Дзержинска
ВСУ пытаются сдержать продвижение российских военных в окрестностях Дзержинска, противник перекидывает резервы и несет серьезные потери, сообщил глава ДНР Денис РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T09:30:00+03:00
2025-06-09T09:30:00+03:00
2025-06-09T09:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
дзержинск (донецкая область)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. ВСУ пытаются сдержать продвижение российских военных в окрестностях Дзержинска, противник перекидывает резервы и несет серьезные потери, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Также мы видим в окрестностях Дзержинска - неся серьезные потери, но тем не менее противник продолжает перекидывать резервы, пытаясь хоть как-то сдержать продвижение наших подразделений", - сказал Пушилин.Он добавил, что городские бои продолжаются и в Часовом Яре, где сохраняется непростая обстановка.
https://ria.ru/20250609/lnr-2021712803.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дзержинск (донецкая область), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Дзержинск (Донецкая область), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Пушилин рассказал о действиях ВСУ в окрестностях Дзержинска
Пушилин: ВСУ пытаются сдержать продвижение ВС России в окрестностях Дзержинска