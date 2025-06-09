Рейтинг@Mail.ru
Полиция Лос-Анджелеса сообщила о мародерстве на фоне протестов - РИА Новости, 09.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:05 09.06.2025 (обновлено: 13:12 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/protesty-2021770358.html
Полиция Лос-Анджелеса сообщила о мародерстве на фоне протестов
Полиция Лос-Анджелеса сообщила о мародерстве на фоне протестов - РИА Новости, 09.06.2025
Полиция Лос-Анджелеса сообщила о мародерстве на фоне протестов
Полиция Лос-Анджелеса сообщила о случаях мародерства на фоне массовых протестов против миграционной политики США, проходящих в центре города. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T13:05:00+03:00
2025-06-09T13:12:00+03:00
в мире
сша
калифорния
лос-анджелес
дональд трамп
протесты в калифорнии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021773177_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f4b7a34d3f8a44132eb9dd3c162fdd0a.jpg
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Полиция Лос-Анджелеса сообщила о случаях мародерства на фоне массовых протестов против миграционной политики США, проходящих в центре города. "Поступают сообщения о мародёрстве в магазинах в районе 6-й улицы и Бродвея. Офицеры направлены на место для выяснения обстоятельств", — говорится в заявлении полиции, опубликованном в соцсети Х. Рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса 7 июня перерос в стычки с протестующими. В тот же день губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение федерального финансирования со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 8 июня заявила, что на фоне протестов в город будут введены силы нацгвардии численностью в 2 тысячи человек. Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии, и Трамп неоднократно подвергал ее критике. В мае он пригрозил сократить финансирование штата из-за участия спортсмена-трансгендера* (движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в РФ) в соревнованиях. Ранее администрация США уже отменила проекты по предотвращению наводнений на сумму в 126,4 миллиона долларов и критиковала действия властей Калифорнии по борьбе с лесными пожарами. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.* движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ
https://ria.ru/20250608/khegset-2021587954.html
сша
калифорния
лос-анджелес
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021773177_60:0:2791:2048_1920x0_80_0_0_48a348f07cce4aa7bd42e00de4d60e25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, калифорния, лос-анджелес, дональд трамп, протесты в калифорнии
В мире, США, Калифорния, Лос-Анджелес, Дональд Трамп, Протесты в Калифорнии
Полиция Лос-Анджелеса сообщила о мародерстве на фоне протестов

Полиция Лос-Анджелеса сообщила о случаях мародерства на фоне протестов

© Getty Images / Anadolu/Tayfun CoskunРазгромленный магазин во время беспорядков в Лос-Анджелесе
Разгромленный магазин во время беспорядков в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© Getty Images / Anadolu/Tayfun Coskun
Разгромленный магазин во время беспорядков в Лос-Анджелесе
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Полиция Лос-Анджелеса сообщила о случаях мародерства на фоне массовых протестов против миграционной политики США, проходящих в центре города.
"Поступают сообщения о мародёрстве в магазинах в районе 6-й улицы и Бродвея. Офицеры направлены на место для выяснения обстоятельств", — говорится в заявлении полиции, опубликованном в соцсети Х.
Рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса 7 июня перерос в стычки с протестующими. В тот же день губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение федерального финансирования со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 8 июня заявила, что на фоне протестов в город будут введены силы нацгвардии численностью в 2 тысячи человек.
Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии, и Трамп неоднократно подвергал ее критике. В мае он пригрозил сократить финансирование штата из-за участия спортсмена-трансгендера* (движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в РФ) в соревнованиях. Ранее администрация США уже отменила проекты по предотвращению наводнений на сумму в 126,4 миллиона долларов и критиковала действия властей Калифорнии по борьбе с лесными пожарами.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.
* движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ
Протесты против рейда властей США по поиску нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Хегсет допустил возможность отправки морпехов в Лос-Анджелес
Вчера, 06:11
 
В миреСШАКалифорнияЛос-АнджелесДональд ТрампПротесты в Калифорнии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала