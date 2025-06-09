https://ria.ru/20250609/protesty-2021770358.html

Полиция Лос-Анджелеса сообщила о мародерстве на фоне протестов

Полиция Лос-Анджелеса сообщила о мародерстве на фоне протестов - РИА Новости, 09.06.2025

Полиция Лос-Анджелеса сообщила о мародерстве на фоне протестов

Полиция Лос-Анджелеса сообщила о случаях мародерства на фоне массовых протестов против миграционной политики США, проходящих в центре города. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T13:05:00+03:00

2025-06-09T13:05:00+03:00

2025-06-09T13:12:00+03:00

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Полиция Лос-Анджелеса сообщила о случаях мародерства на фоне массовых протестов против миграционной политики США, проходящих в центре города. "Поступают сообщения о мародёрстве в магазинах в районе 6-й улицы и Бродвея. Офицеры направлены на место для выяснения обстоятельств", — говорится в заявлении полиции, опубликованном в соцсети Х. Рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса 7 июня перерос в стычки с протестующими. В тот же день губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение федерального финансирования со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 8 июня заявила, что на фоне протестов в город будут введены силы нацгвардии численностью в 2 тысячи человек. Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии, и Трамп неоднократно подвергал ее критике. В мае он пригрозил сократить финансирование штата из-за участия спортсмена-трансгендера* (движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в РФ) в соревнованиях. Ранее администрация США уже отменила проекты по предотвращению наводнений на сумму в 126,4 миллиона долларов и критиковала действия властей Калифорнии по борьбе с лесными пожарами. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.* движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ

https://ria.ru/20250608/khegset-2021587954.html

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в мире, сша, калифорния, лос-анджелес, дональд трамп, протесты в калифорнии