Полиция Лос-Анджелеса сообщила о мародерстве на фоне протестов
Полиция Лос-Анджелеса сообщила о случаях мародерства на фоне протестов
© Getty Images / Anadolu/Tayfun CoskunРазгромленный магазин во время беспорядков в Лос-Анджелесе
© Getty Images / Anadolu/Tayfun Coskun
Разгромленный магазин во время беспорядков в Лос-Анджелесе
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Полиция Лос-Анджелеса сообщила о случаях мародерства на фоне массовых протестов против миграционной политики США, проходящих в центре города.
"Поступают сообщения о мародёрстве в магазинах в районе 6-й улицы и Бродвея. Офицеры направлены на место для выяснения обстоятельств", — говорится в заявлении полиции, опубликованном в соцсети Х.
Рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса 7 июня перерос в стычки с протестующими. В тот же день губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение федерального финансирования со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 8 июня заявила, что на фоне протестов в город будут введены силы нацгвардии численностью в 2 тысячи человек.
Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии, и Трамп неоднократно подвергал ее критике. В мае он пригрозил сократить финансирование штата из-за участия спортсмена-трансгендера* (движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в РФ) в соревнованиях. Ранее администрация США уже отменила проекты по предотвращению наводнений на сумму в 126,4 миллиона долларов и критиковала действия властей Калифорнии по борьбе с лесными пожарами.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.
* движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ