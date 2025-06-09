https://ria.ru/20250609/protesty-2021749432.html

У протестующих в Калифорнии заметили неожиданный символ

У протестующих в Калифорнии заметили неожиданный символ - РИА Новости, 09.06.2025

У протестующих в Калифорнии заметили неожиданный символ

Участник беспорядков в Калифорнии использовал флаг Советского Союза как плащ. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T11:46:00+03:00

2025-06-09T11:46:00+03:00

2025-06-09T14:52:00+03:00

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Участник беспорядков в Калифорнии использовал флаг Советского Союза как плащ.На кадрах можно увидеть, как мужчина носит советский флаг на спине, рассматривая блокаду полицейских машин, устроенную протестующими.Рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса 7 июня перерос в стычки с протестующими. В тот же день губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение федерального финансирования. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 8 июня заявила, что на фоне протестов в город введут силы Нацгвардии численностью в две тысячи человек.Американские СМИ сообщают, что в Калифорнии в воскресенье во время беспорядков задержали более 80 человек. По словам главы полиции Лос-Анджелеса Джима Макдоннелла, предполагаемые правонарушения включают попытку бросить коктейль Молотова в полицейского и таран мотоциклом полицейского кордона. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.

https://ria.ru/20250609/foto-2021701163.html

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Советский флаг на участнике протестов в Лос-Анджелесе Советский флаг на участнике протестов в Лос-Анджелесе 2025-06-09T11:46 true PT0M12S

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в мире, лос-анджелес, калифорния, гэвин ньюсом, протесты в калифорнии