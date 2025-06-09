В Сан-Франциско во время протестов 8 июня задержали около 60 человек
В Сан-Франциско 8 июня задержали 60 протестующих против миграционной политики
© Getty Images / San Francisco Chronicle/Hearst Newspapers/Scott StrazzanteУчастники акции протеста и полицейские Сан-Франциско. 8 июня 2025
© Getty Images / San Francisco Chronicle/Hearst Newspapers/Scott Strazzante
Участники акции протеста и полицейские Сан-Франциско. 8 июня 2025
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Полиция Сан-Франциско задержала около 60 человек, включая несовершеннолетних, во время акции протеста против миграционной политики США, которая прошла в центре города в субботу вечером, сообщается в заявлении департамента полиции.
Полиция сообщила, что вечером 8 июня акция в районе улиц Сансом и Вашингтон началась мирно, но затем часть участников стала вести себя агрессивно - были зафиксированы нападения, акты вандализма и повреждение патрульной машины. Мероприятие объявили незаконным, участникам приказали разойтись. Некоторые отказались подчиниться и были задержаны уже в районе улицы Монтгомери.
"Были задержаны около 60 человек, в том числе несовершеннолетние. На месте был найден один огнестрельный пистолет", - информировало ведомство на своей странице в соцсети Х.
Кроме того, в ходе беспорядков пострадали двое полицейских, один из них был госпитализирован. В полиции подчеркнули, что, несмотря на право граждан на выражение мнения, насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов не будет терпимо.
Рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса 7 июня перерос в стычки с протестующими. В тот же день Ньюсом пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение федерального финансирования со стороны администрации Трампа. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 8 июня заявила, что на фоне протестов в город будут введены силы нацгвардии численностью в 2 тысячи человек.