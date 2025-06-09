https://ria.ru/20250609/protesty-2021737479.html

В Сан-Франциско во время протестов 8 июня задержали около 60 человек

В Сан-Франциско во время протестов 8 июня задержали около 60 человек - РИА Новости, 09.06.2025

В Сан-Франциско во время протестов 8 июня задержали около 60 человек

Полиция Сан-Франциско задержала около 60 человек, включая несовершеннолетних, во время акции протеста против миграционной политики США, которая прошла в центре... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T11:08:00+03:00

2025-06-09T11:08:00+03:00

2025-06-09T15:53:00+03:00

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сан-франциско

сша

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Полиция Сан-Франциско задержала около 60 человек, включая несовершеннолетних, во время акции протеста против миграционной политики США, которая прошла в центре города в субботу вечером, сообщается в заявлении департамента полиции.Полиция сообщила, что вечером 8 июня акция в районе улиц Сансом и Вашингтон началась мирно, но затем часть участников стала вести себя агрессивно - были зафиксированы нападения, акты вандализма и повреждение патрульной машины. Мероприятие объявили незаконным, участникам приказали разойтись. Некоторые отказались подчиниться и были задержаны уже в районе улицы Монтгомери."Были задержаны около 60 человек, в том числе несовершеннолетние. На месте был найден один огнестрельный пистолет", - информировало ведомство на своей странице в соцсети Х.Кроме того, в ходе беспорядков пострадали двое полицейских, один из них был госпитализирован. В полиции подчеркнули, что, несмотря на право граждан на выражение мнения, насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов не будет терпимо.Рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса 7 июня перерос в стычки с протестующими. В тот же день Ньюсом пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение федерального финансирования со стороны администрации Трампа. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 8 июня заявила, что на фоне протестов в город будут введены силы нацгвардии численностью в 2 тысячи человек.

https://ria.ru/20250609/voyna-2021744213.html

https://ria.ru/20250609/politseyskiy-2021721532.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сан-франциско, сша, протесты в калифорнии