https://ria.ru/20250609/protesty-2021696394.html

Двое полицейских были ранены в ходе протестов в Лос-Анджелесе

Двое полицейских были ранены в ходе протестов в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 09.06.2025

Двое полицейских были ранены в ходе протестов в Лос-Анджелесе

Двое полицейских были ранены в результате наезда мотоциклистов во время протестов против миграционной политики президента США Дональда Трампа в Лос-Анджелесе,... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T04:57:00+03:00

2025-06-09T04:57:00+03:00

2025-06-09T10:33:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Двое полицейских были ранены в результате наезда мотоциклистов во время протестов против миграционной политики президента США Дональда Трампа в Лос-Анджелесе, сообщило подразделение местной полиции. Рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса 7 июня перерос в стычки с протестующими. В тот же день Ньюсом пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение федерального финансирования со стороны администрации Трампа. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 8 июня заявила, что на фоне протестов в город будут введены силы нацгвардии численностью в 2 тысячи человек. "Два мотоциклиста попытались прорвать оцепление на перекрестке Аламида и Темпл. В результате столкновения пострадали два офицера. Оба водителя задержаны. Медики оказывают помощь пострадавшим полицейским на месте", - следует из заявления правоохранительных органов, опубликованного в соцсети Х. Также полиции стало известно, что участники акции протеста перекрыли движение и начали поджигать автомобили. Пожарные службы прилагают усилия, чтобы добраться до места возгорания, уточнили правоохранительные органы. Власти признали этот протест как несанкционированное собрание. Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии, и Трамп неоднократно подвергал ее критике. В мае он пригрозил сократить финансирование штата из-за участия спортсмена-трансгендера (движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в РФ) в соревнованиях. Ранее администрация США уже отменила проекты по предотвращению наводнений на сумму в 126,4 миллиона долларов и критиковала действия властей Калифорнии по борьбе с лесными пожарами. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.* Запрещенное в России экстремистское движение

https://ria.ru/20250609/kaliforniya-2021692233.html

https://ria.ru/20250608/ssha-2021660035.html

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Двое полицейских ранены в ходе протестов против миграционной политики Трампа Двое полицейских ранены в ходе протестов против миграционной политики Трампа в Лос-Анджелесе, сообщает местная полиция. Рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре города 7 июня перерос в стычки с протестующими. В Белом доме 8 июня заявили, что на фоне протестов в город будут введены силы нацгвардии численностью в 2 тысячи человек. 2025-06-09T04:57 true PT0M24S

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