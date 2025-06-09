https://ria.ru/20250609/protesty-2021696394.html
Двое полицейских были ранены в ходе протестов в Лос-Анджелесе
Двое полицейских были ранены в ходе протестов в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 09.06.2025
Двое полицейских были ранены в ходе протестов в Лос-Анджелесе
Двое полицейских были ранены в результате наезда мотоциклистов во время протестов против миграционной политики президента США Дональда Трампа в Лос-Анджелесе,... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T04:57:00+03:00
2025-06-09T04:57:00+03:00
2025-06-09T10:33:00+03:00
в мире
лос-анджелес
сша
калифорния
дональд трамп
протесты в калифорнии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021708459_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4028dfc3f89acfe5d7bb52e9678828b5.jpg
ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Двое полицейских были ранены в результате наезда мотоциклистов во время протестов против миграционной политики президента США Дональда Трампа в Лос-Анджелесе, сообщило подразделение местной полиции. Рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса 7 июня перерос в стычки с протестующими. В тот же день Ньюсом пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение федерального финансирования со стороны администрации Трампа. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 8 июня заявила, что на фоне протестов в город будут введены силы нацгвардии численностью в 2 тысячи человек. "Два мотоциклиста попытались прорвать оцепление на перекрестке Аламида и Темпл. В результате столкновения пострадали два офицера. Оба водителя задержаны. Медики оказывают помощь пострадавшим полицейским на месте", - следует из заявления правоохранительных органов, опубликованного в соцсети Х. Также полиции стало известно, что участники акции протеста перекрыли движение и начали поджигать автомобили. Пожарные службы прилагают усилия, чтобы добраться до места возгорания, уточнили правоохранительные органы. Власти признали этот протест как несанкционированное собрание. Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии, и Трамп неоднократно подвергал ее критике. В мае он пригрозил сократить финансирование штата из-за участия спортсмена-трансгендера (движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в РФ) в соревнованиях. Ранее администрация США уже отменила проекты по предотвращению наводнений на сумму в 126,4 миллиона долларов и критиковала действия властей Калифорнии по борьбе с лесными пожарами. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.* Запрещенное в России экстремистское движение
https://ria.ru/20250609/kaliforniya-2021692233.html
https://ria.ru/20250608/ssha-2021660035.html
лос-анджелес
сша
калифорния
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021708459_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b5ec18297b1945499db8541e02a2df3d.jpg
Двое полицейских ранены в ходе протестов против миграционной политики Трампа
Двое полицейских ранены в ходе протестов против миграционной политики Трампа в Лос-Анджелесе, сообщает местная полиция. Рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре города 7 июня перерос в стычки с протестующими. В Белом доме 8 июня заявили, что на фоне протестов в город будут введены силы нацгвардии численностью в 2 тысячи человек.
2025-06-09T04:57
true
PT0M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лос-анджелес, сша, калифорния, дональд трамп, протесты в калифорнии
В мире, Лос-Анджелес, США, Калифорния, Дональд Трамп, Протесты в Калифорнии
Двое полицейских были ранены в ходе протестов в Лос-Анджелесе
Мотоциклисты ранили двух полицейских в ходе протестов в Лос-Анджелесе
ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Двое полицейских были ранены в результате наезда мотоциклистов во время протестов против миграционной политики президента США Дональда Трампа в Лос-Анджелесе, сообщило подразделение местной полиции.
Рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса
7 июня перерос в стычки с протестующими. В тот же день Ньюсом пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение федерального финансирования со стороны администрации Трампа
. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 8 июня заявила, что на фоне протестов в город будут введены силы нацгвардии численностью в 2 тысячи человек.
"Два мотоциклиста попытались прорвать оцепление на перекрестке Аламида и Темпл. В результате столкновения пострадали два офицера. Оба водителя задержаны. Медики оказывают помощь пострадавшим полицейским на месте", - следует из заявления правоохранительных органов, опубликованного в соцсети Х.
Также полиции стало известно, что участники акции протеста перекрыли движение и начали поджигать автомобили. Пожарные службы прилагают усилия, чтобы добраться до места возгорания, уточнили правоохранительные органы.
Власти признали этот протест как несанкционированное собрание.
Калифорния
традиционно считается оплотом Демократической партии, и Трамп неоднократно подвергал ее критике. В мае он пригрозил сократить финансирование штата из-за участия спортсмена-трансгендера (движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в РФ
) в соревнованиях. Ранее администрация США
уже отменила проекты по предотвращению наводнений на сумму в 126,4 миллиона долларов и критиковала действия властей Калифорнии по борьбе с лесными пожарами.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.
* Запрещенное в России экстремистское движение