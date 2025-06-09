https://ria.ru/20250609/primore-2021719993.html
В Приморье вынесли приговор жителям за убийство амурского тигра
В Приморье вынесли приговор жителям за убийство амурского тигра - РИА Новости, 09.06.2025
В Приморье вынесли приговор жителям за убийство амурского тигра
Суд в Приморье назначил от 5 до 5,5 года колонии пятерым местным жителям, которые убили молодого краснокнижного амурского тигра и пытались продать его шкуру... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T10:00:00+03:00
2025-06-09T10:00:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 9 июн – РИА Новости. Суд в Приморье назначил от 5 до 5,5 года колонии пятерым местным жителям, которые убили молодого краснокнижного амурского тигра и пытались продать его шкуру гражданину КНР, сообщает краевая прокуратура. "В судебном заседании установлено, что не ранее октября 2021 года двое подсудимых убили амурского тигра в возрасте 6–8 месяцев, используя самозарядное ружьё. После этого сняли шкуру, законсервировали её и хранили в морозильной камере. Затем они привлекли ещё троих соучастников для незаконного хранения, перевозки и продажи шкуры", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры, фигуранты хранили шкуру в разных местах Приморского края до июля 2022 года, после чего продала её гражданину КНР более чем за 1 миллион рублей. Но сделка прошла в рамках оперативно-розыскных мероприятий, и деньги оказались муляжом. "Суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 5,5 лет со штрафом 100 тысяч рублей. Местом отбывания наказания определены исправительная колония общего режима, одному из участников - строгого режима. Также удовлетворён иск прокурора о солидарном взыскании с подсудимых суммы причинённого ущерба, которая составила более 2,4 миллиона рублей. Приговор в законную силу не вступил", - сообщает ведомство. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей. Особи до года считаются тигрятами. -0-
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происшествия, россия, приморский край
Происшествия, Россия, Приморский край
В Приморье вынесли приговор жителям за убийство амурского тигра
В Приморье пять человек получили от пяти до пяти лет колонии за убийство тигра
ВЛАДИВОСТОК, 9 июн – РИА Новости. Суд в Приморье назначил от 5 до 5,5 года колонии пятерым местным жителям, которые убили молодого краснокнижного амурского тигра и пытались продать его шкуру гражданину КНР, сообщает краевая прокуратура.
"В судебном заседании установлено, что не ранее октября 2021 года двое подсудимых убили амурского тигра в возрасте 6–8 месяцев, используя самозарядное ружьё. После этого сняли шкуру, законсервировали её и хранили в морозильной камере. Затем они привлекли ещё троих соучастников для незаконного хранения, перевозки и продажи шкуры", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, фигуранты хранили шкуру в разных местах Приморского края
до июля 2022 года, после чего продала её гражданину КНР
более чем за 1 миллион рублей. Но сделка прошла в рамках оперативно-розыскных мероприятий, и деньги оказались муляжом.
"Суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 5,5 лет со штрафом 100 тысяч рублей. Местом отбывания наказания определены исправительная колония общего режима, одному из участников - строгого режима. Также удовлетворён иск прокурора о солидарном взыскании с подсудимых суммы причинённого ущерба, которая составила более 2,4 миллиона рублей. Приговор в законную силу не вступил", - сообщает ведомство.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России
эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев
, Амурской и Еврейской автономной областей
. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей. Особи до года считаются тигрятами. -0-