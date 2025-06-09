https://ria.ru/20250609/prigovor-2021753338.html
Защита обжаловала приговор подорвавшему железную дорогу под Рязанью
Защита обжаловала приговор подорвавшему железную дорогу под Рязанью - РИА Новости, 09.06.2025
Защита обжаловала приговор подорвавшему железную дорогу под Рязанью
Защита обжаловала 29-летний приговор в отношении гражданина России и Италии Руслана Сидики* по делу о подрыве железной дороги под Рязанью по заданию украинских... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T12:04:00+03:00
2025-06-09T12:04:00+03:00
2025-06-09T12:19:00+03:00
рязань
происшествия
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Защита обжаловала 29-летний приговор в отношении гражданина России и Италии Руслана Сидики* по делу о подрыве железной дороги под Рязанью по заданию украинских спецслужб и атаке на военный аэродром Дягилево, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Поповский."Подал апелляционную жалобу", - сказал он.* Внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов
https://ria.ru/20250609/moskva-2021751146.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рязань, происшествия
Защита обжаловала приговор подорвавшему железную дорогу под Рязанью
Защита обжаловала 29-летний приговор Сидики*, подорвавшему ж/д под Рязанью