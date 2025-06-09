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Защита обжаловала приговор подорвавшему железную дорогу под Рязанью - РИА Новости, 09.06.2025
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12:04 09.06.2025 (обновлено: 12:19 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/prigovor-2021753338.html
Защита обжаловала приговор подорвавшему железную дорогу под Рязанью
Защита обжаловала приговор подорвавшему железную дорогу под Рязанью - РИА Новости, 09.06.2025
Защита обжаловала приговор подорвавшему железную дорогу под Рязанью
Защита обжаловала 29-летний приговор в отношении гражданина России и Италии Руслана Сидики* по делу о подрыве железной дороги под Рязанью по заданию украинских... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T12:04:00+03:00
2025-06-09T12:19:00+03:00
рязань
происшествия
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Защита обжаловала 29-летний приговор в отношении гражданина России и Италии Руслана Сидики* по делу о подрыве железной дороги под Рязанью по заданию украинских спецслужб и атаке на военный аэродром Дягилево, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Поповский."Подал апелляционную жалобу", - сказал он.* Внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов
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рязань, происшествия
Рязань, Происшествия
Защита обжаловала приговор подорвавшему железную дорогу под Рязанью

Защита обжаловала 29-летний приговор Сидики*, подорвавшему ж/д под Рязанью

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкГражданин России и Италии Руслан Сидики в режиме видеотрансляции на заседании во Втором Западном окружном военном суде в Москве
Гражданин России и Италии Руслан Сидики в режиме видеотрансляции на заседании во Втором Западном окружном военном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Гражданин России и Италии Руслан Сидики в режиме видеотрансляции на заседании во Втором Западном окружном военном суде в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Защита обжаловала 29-летний приговор в отношении гражданина России и Италии Руслана Сидики* по делу о подрыве железной дороги под Рязанью по заданию украинских спецслужб и атаке на военный аэродром Дягилево, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Поповский.
"Подал апелляционную жалобу", - сказал он.
* Внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов
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ФСБ задержала подозреваемых в подготовке диверсий на московском заводе
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