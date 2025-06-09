https://ria.ru/20250609/prigovor-2021753338.html

Защита обжаловала приговор подорвавшему железную дорогу под Рязанью

Защита обжаловала приговор подорвавшему железную дорогу под Рязанью - РИА Новости, 09.06.2025

Защита обжаловала приговор подорвавшему железную дорогу под Рязанью

Защита обжаловала 29-летний приговор в отношении гражданина России и Италии Руслана Сидики* по делу о подрыве железной дороги под Рязанью по заданию украинских... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T12:04:00+03:00

2025-06-09T12:04:00+03:00

2025-06-09T12:19:00+03:00

рязань

происшествия

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Защита обжаловала 29-летний приговор в отношении гражданина России и Италии Руслана Сидики* по делу о подрыве железной дороги под Рязанью по заданию украинских спецслужб и атаке на военный аэродром Дягилево, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Поповский."Подал апелляционную жалобу", - сказал он.* Внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов

https://ria.ru/20250609/moskva-2021751146.html

рязань

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

рязань, происшествия