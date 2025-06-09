https://ria.ru/20250609/prezident-2021843846.html

Президент Мексики осудила беспорядки в Лос-Анджелесе

Президент Мексики осудила беспорядки в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 09.06.2025

Президент Мексики осудила беспорядки в Лос-Анджелесе

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум осудила действия участников беспорядков в Лос-Анджелесе, заявив, что насилие не может быть формой протеста, и призвала... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T17:28:00+03:00

2025-06-09T17:28:00+03:00

2025-06-09T17:28:00+03:00

в мире

мексика

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лос-анджелес

клаудия шейнбаум

протесты в калифорнии

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МЕХИКО, 9 июн - РИА Новости. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум осудила действия участников беспорядков в Лос-Анджелесе, заявив, что насилие не может быть формой протеста, и призвала мексиканскую общину в США не поддаваться на провокации. "Мы не согласны с насильственными действиями, которые происходят в стране как форма протеста. Поджог патрульных машин больше похож на акт провокации, чем на сопротивление. Должно быть ясно: мы осуждаем насилие, откуда бы оно ни исходило. Мы призываем мексиканскую общину действовать мирно и не поддаваться на провокации", - заявила Шейнбаум на пресс-конференции, которую транслирует правительство Мексики. Мексиканский лидер подчеркнула при этом, что правительство Мексики непоколебимо привержено защите прав мексиканцев за рубежом независимо от их миграционного статуса, и призвала США соблюдать права мексиканских граждан в ходе миграционных процедур. "Твердо призываем власти США обеспечить, чтобы все миграционные процедуры проводились с соблюдением надлежащей правовой процедуры, в рамках уважения человеческого достоинства и верховенства закона", - добавила Шейнбаум. Мексика, по словам президента, продолжит использовать все доступные дипломатические и правовые каналы, чтобы "выразить свое несогласие с практиками, которые криминализируют миграцию и ставят под угрозу безопасность и благополучие наших сообществ в Соединённых Штатах". Рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса 7 июня перерос в стычки с протестующими. В тот же день губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение федерального финансирования со стороны администрации Трампа. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 8 июня заявила, что на фоне протестов в город будут введены силы нацгвардии численностью в две тысячи человек.

https://ria.ru/20250608/tramp-2021601417.html

https://ria.ru/20250609/protesty-2021749432.html

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в мире, мексика, сша, лос-анджелес, клаудия шейнбаум, протесты в калифорнии