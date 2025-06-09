https://ria.ru/20250609/pozitsiya-2021764790.html
Песков предложил посмотреть на развитие украинской позиции по получению тел
Песков предложил посмотреть на развитие украинской позиции по получению тел - РИА Новости, 09.06.2025
Песков предложил посмотреть на развитие украинской позиции по получению тел
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил дождаться и посмотреть, как будет на неделе развиваться ситуация с позицией Украины по получению тел... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T12:47:00+03:00
2025-06-09T12:47:00+03:00
2025-06-09T12:49:00+03:00
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил дождаться и посмотреть, как будет на неделе развиваться ситуация с позицией Украины по получению тел военнослужащих ВСУ. "Давайте дождемся начала недели, посмотрим, как будет эволюционировать позиция украинской стороны", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как считают в Кремле, повлияет ли отказ украинской стороны принять тела погибших военнослужащих ВСУ на возможность будущих обменов. Отвечая на вопрос о том, может ли обмен состояться в понедельник, Песков предложил подождать и понаблюдать за развитием ситуации. "Что касается сегодняшнего дня, давайте подождем, посмотрим", - сказал он.Как сообщил ранее в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел военнослужащих ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее. Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась.
https://ria.ru/20250608/peredacha-2021576723.html
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в мире, украина, россия, дмитрий песков, владимир мединский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины
Песков предложил посмотреть на развитие украинской позиции по получению тел
Песков предложил посмотреть, как будет развивать позиция Киева по передаче тел