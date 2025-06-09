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В Рыльске потушили пожар в культурно-досуговом центре после атаки БПЛА
В Рыльске потушили пожар в культурно-досуговом центре после атаки БПЛА - РИА Новости, 09.06.2025
В Рыльске потушили пожар в культурно-досуговом центре после атаки БПЛА
Пожарные расчеты ликвидировали возгорание атакованного ВСУ культурно-досугового центра в курском Рыльском районе, сообщил врио губернатора Курской области... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T14:24:00+03:00
2025-06-09T14:24:00+03:00
2025-06-09T14:55:00+03:00
происшествия
рыльский район
курская область
россия
александр хинштейн
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КУРСК, 9 июн - РИА Новости. Пожарные расчеты ликвидировали возгорание атакованного ВСУ культурно-досугового центра в курском Рыльском районе, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Ранее в понедельник Хинштейн сообщал, что мужчина погиб в результате ракетного удара ВСУ по культурно-досуговому центру имени Гранина в курском Рыльском районе, ещё пять человек пострадали. Он уточнял, что загорелась крыша центра. "Наши расчёты ликвидировали пожар в культурно-досуговом центре имени Гранина в Рыльском районе, который возник в результате обстрела ВСУ. На месте работали пожарные расчёты МЧС России, АНО "Патриот", добровольцы "Барс-Курск". Оперативно открытое горение было локализовано и ликвидировано. Сейчас идёт пролив конструкций", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
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происшествия, рыльский район, курская область, россия, александр хинштейн, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Рыльский район, Курская область, Россия, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Рыльске потушили пожар в культурно-досуговом центре после атаки БПЛА
В Рыльске ликвидировали пожар в культурно-досуговом центре после атаки БПЛА