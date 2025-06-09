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Мишустин распорядился выплатить пособие пострадавшим при терактах на ж/д - РИА Новости, 09.06.2025
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21:25 09.06.2025 (обновлено: 22:11 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/posobie-2021890842.html
Мишустин распорядился выплатить пособие пострадавшим при терактах на ж/д
Мишустин распорядился выплатить пособие пострадавшим при терактах на ж/д - РИА Новости, 09.06.2025
Мишустин распорядился выплатить пособие пострадавшим при терактах на ж/д
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выплатить единовременное пособие пострадавшим в результате терактов на железнодорожном транспорте в Брянской и... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T21:25:00+03:00
2025-06-09T22:11:00+03:00
курская область
обрушение моста на поезд в брянской области
обрушение железнодорожного моста в курской области
общество
россия
михаил мишустин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
брянская область
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выплатить единовременное пособие пострадавшим в результате терактов на железнодорожном транспорте в Брянской и Курской областях и членам семей погибших, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов."В целях осуществления компенсационных выплат физическим лицам, которым был причинен ущерб в результате террористических актов, совершенных 31 мая и 1 июня 2025 года на железнодорожном транспорте в Брянской и Курской областях, выплатить единовременное пособие: членам семей (супруге (супругу), детям, родителям и лицам, находившимся на иждивении) граждан, погибших (умерших) в результате указанных террористических актов, в размере 1567,5 тысяч рублей на каждого погибшего (умершего) в равных долях каждому члену семьи; гражданам, получившим в результате указанных террористических актов вред здоровью, с учетом степени тяжести вреда здоровью из расчета степени тяжести вреда (тяжкий вред или средней тяжести вред - в размере 627 тысяч рублей на человека, легкий вред - 313,5 тысяч рублей на человека)", - говорится в распоряжении главы правительства.Также Мишустин поручил властям Брянской и Курской областей предоставить в МЧС России списки граждан, нуждающихся в получении единовременного пособия в связи с гибелью члена семьи, и списки граждан, нуждающихся в получении единовременного пособия в связи с получением вреда здоровью.В распоряжении уточняется, что в 2025 году МЧС России выделят в целях предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Брянской области и бюджету Курской области на финансовое обеспечение осуществления компенсационных выплат бюджетные ассигнования в размере до 88093,5 тысячи рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации, имея в виду выплату единовременных пособий, предусмотренных распоряжением."МЧС России осуществить контроль за целевым и эффективных использованием указанных в пункте 3 настоящего распоряжения бюджетных ассигнований с представлением доклада в правительство Российской Федерации до 1 марта 2026 года", - уточняется в документе.
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курская область, обрушение моста на поезд в брянской области, обрушение железнодорожного моста в курской области, общество, россия, михаил мишустин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), брянская область, правительство рф
Курская область, Обрушение моста на поезд в Брянской области, Обрушение железнодорожного моста в Курской области, Общество, Россия, Михаил Мишустин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Брянская область, Правительство РФ
Мишустин распорядился выплатить пособие пострадавшим при терактах на ж/д

Пострадавшие при терактах на ж/д и семьи погибших получат единовременное пособие

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОдин из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области
Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
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Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выплатить единовременное пособие пострадавшим в результате терактов на железнодорожном транспорте в Брянской и Курской областях и членам семей погибших, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
«
"В целях осуществления компенсационных выплат физическим лицам, которым был причинен ущерб в результате террористических актов, совершенных 31 мая и 1 июня 2025 года на железнодорожном транспорте в Брянской и Курской областях, выплатить единовременное пособие: членам семей (супруге (супругу), детям, родителям и лицам, находившимся на иждивении) граждан, погибших (умерших) в результате указанных террористических актов, в размере 1567,5 тысяч рублей на каждого погибшего (умершего) в равных долях каждому члену семьи; гражданам, получившим в результате указанных террористических актов вред здоровью, с учетом степени тяжести вреда здоровью из расчета степени тяжести вреда (тяжкий вред или средней тяжести вред - в размере 627 тысяч рублей на человека, легкий вред - 313,5 тысяч рублей на человека)", - говорится в распоряжении главы правительства.
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Также Мишустин поручил властям Брянской и Курской областей предоставить в МЧС России списки граждан, нуждающихся в получении единовременного пособия в связи с гибелью члена семьи, и списки граждан, нуждающихся в получении единовременного пособия в связи с получением вреда здоровью.
В распоряжении уточняется, что в 2025 году МЧС России выделят в целях предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Брянской области и бюджету Курской области на финансовое обеспечение осуществления компенсационных выплат бюджетные ассигнования в размере до 88093,5 тысячи рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации, имея в виду выплату единовременных пособий, предусмотренных распоряжением.
«
"МЧС России осуществить контроль за целевым и эффективных использованием указанных в пункте 3 настоящего распоряжения бюджетных ассигнований с представлением доклада в правительство Российской Федерации до 1 марта 2026 года", - уточняется в документе.
Крушение поездов в Брянской и Курской областях
© РИА Новости / Транспортная прокуратура РФ | Перейти в медиабанк

Пассажирский поезд № 86 сообщения Климов — Москва сошел с рельсов в 22:44 мск, ЧП произошло из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта.

Сотрудники спасательной службы МЧС работают на месте обрушения моста на один из вагонов поезда Климов - Москва в Брянской области

Пассажирский поезд № 86 сообщения Климов — Москва сошел с рельсов в 22:44 мск, ЧП произошло из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта.

© РИА Новости / Транспортная прокуратура РФ
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1 из 7
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Губернатор Богомаз заявил о подрыве моста во время движения попавшего в ЧП поезда.

Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области

Губернатор Богомаз заявил о подрыве моста во время движения попавшего в ЧП поезда.

© РИА Новости
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2 из 7
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В Брянской области семь человек погибли, 66 пострадали.

Госпитализировали 47 человек, в том числе троих детей.

Сотрудники полиции дежурят неподалеку от места, где один из вагонов поезда Климов - Москва оказался раздавлен обрушившимся мостом

В Брянской области семь человек погибли, 66 пострадали.

Госпитализировали 47 человек, в том числе троих детей.

© РИА Новости
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3 из 7
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Всего в поезде находились 388 пассажиров.

Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области

Всего в поезде находились 388 пассажиров.

© РИА Новости
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4 из 7
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Первый поезд с пассажирами состава, попавшего в ЧП в Брянской области, уже прибыл в Москву.

На Киевском вокзале в столице медики и психологи готовы оказывать им помощь. Скорые, а также бригады Центра экстренной медицинской помощи находятся на месте с раннего утра.

Автомобили скорой помощи у здания Киевского вокзала в Москве

Первый поезд с пассажирами состава, попавшего в ЧП в Брянской области, уже прибыл в Москву.

На Киевском вокзале в столице медики и психологи готовы оказывать им помощь. Скорые, а также бригады Центра экстренной медицинской помощи находятся на месте с раннего утра.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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5 из 7
© РИА Новости / Московская транспортная прокуратура | Перейти в медиабанк

В Курской области мост обрушился ночью на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка во время движения грузового локомотива.

Обрушение железнодорожного моста на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района в Курской области

В Курской области мост обрушился ночью на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка во время движения грузового локомотива.

© РИА Новости / Московская транспортная прокуратура
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6 из 7
© РИА Новости / Московская транспортная прокуратура | Перейти в медиабанк

Тепловоз и три грузовых вагона поезда сошли с рельсов.

У одного из машинистов повреждены ноги, всю бригаду доставили в больницу.

Обрушение железнодорожного моста на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района в Курской области

Тепловоз и три грузовых вагона поезда сошли с рельсов.

У одного из машинистов повреждены ноги, всю бригаду доставили в больницу.

© РИА Новости / Московская транспортная прокуратура
Перейти в медиабанк
7 из 7

Пассажирский поезд № 86 сообщения Климов — Москва сошел с рельсов в 22:44 мск, ЧП произошло из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта.

© РИА Новости / Транспортная прокуратура РФ
Перейти в медиабанк
1 из 7

Губернатор Богомаз заявил о подрыве моста во время движения попавшего в ЧП поезда.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 7

В Брянской области семь человек погибли, 66 пострадали.

Госпитализировали 47 человек, в том числе троих детей.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 7

Всего в поезде находились 388 пассажиров.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 7

Первый поезд с пассажирами состава, попавшего в ЧП в Брянской области, уже прибыл в Москву.

На Киевском вокзале в столице медики и психологи готовы оказывать им помощь. Скорые, а также бригады Центра экстренной медицинской помощи находятся на месте с раннего утра.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
5 из 7

В Курской области мост обрушился ночью на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка во время движения грузового локомотива.

© РИА Новости / Московская транспортная прокуратура
Перейти в медиабанк
6 из 7

Тепловоз и три грузовых вагона поезда сошли с рельсов.

У одного из машинистов повреждены ноги, всю бригаду доставили в больницу.

© РИА Новости / Московская транспортная прокуратура
Перейти в медиабанк
7 из 7
 
Курская областьОбрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение железнодорожного моста в Курской областиОбществоРоссияМихаил МишустинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Брянская областьПравительство РФ
 
 
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