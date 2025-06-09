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Мишустин распорядился выплатить пособие пострадавшим при терактах на ж/д

Мишустин распорядился выплатить пособие пострадавшим при терактах на ж/д - РИА Новости, 09.06.2025

Мишустин распорядился выплатить пособие пострадавшим при терактах на ж/д

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выплатить единовременное пособие пострадавшим в результате терактов на железнодорожном транспорте в Брянской и... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T21:25:00+03:00

2025-06-09T21:25:00+03:00

2025-06-09T22:11:00+03:00

курская область

обрушение моста на поезд в брянской области

обрушение железнодорожного моста в курской области

общество

россия

михаил мишустин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

брянская область

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выплатить единовременное пособие пострадавшим в результате терактов на железнодорожном транспорте в Брянской и Курской областях и членам семей погибших, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов."В целях осуществления компенсационных выплат физическим лицам, которым был причинен ущерб в результате террористических актов, совершенных 31 мая и 1 июня 2025 года на железнодорожном транспорте в Брянской и Курской областях, выплатить единовременное пособие: членам семей (супруге (супругу), детям, родителям и лицам, находившимся на иждивении) граждан, погибших (умерших) в результате указанных террористических актов, в размере 1567,5 тысяч рублей на каждого погибшего (умершего) в равных долях каждому члену семьи; гражданам, получившим в результате указанных террористических актов вред здоровью, с учетом степени тяжести вреда здоровью из расчета степени тяжести вреда (тяжкий вред или средней тяжести вред - в размере 627 тысяч рублей на человека, легкий вред - 313,5 тысяч рублей на человека)", - говорится в распоряжении главы правительства.Также Мишустин поручил властям Брянской и Курской областей предоставить в МЧС России списки граждан, нуждающихся в получении единовременного пособия в связи с гибелью члена семьи, и списки граждан, нуждающихся в получении единовременного пособия в связи с получением вреда здоровью.В распоряжении уточняется, что в 2025 году МЧС России выделят в целях предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Брянской области и бюджету Курской области на финансовое обеспечение осуществления компенсационных выплат бюджетные ассигнования в размере до 88093,5 тысячи рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации, имея в виду выплату единовременных пособий, предусмотренных распоряжением."МЧС России осуществить контроль за целевым и эффективных использованием указанных в пункте 3 настоящего распоряжения бюджетных ассигнований с представлением доклада в правительство Российской Федерации до 1 марта 2026 года", - уточняется в документе.

https://ria.ru/20250608/bastrykin-2021621486.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, обрушение моста на поезд в брянской области, обрушение железнодорожного моста в курской области, общество, россия, михаил мишустин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), брянская область, правительство рф