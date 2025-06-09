Мишустин распорядился выплатить пособие пострадавшим при терактах на ж/д

Пострадавшие при терактах на ж/д и семьи погибших получат единовременное пособие
Пассажирский поезд № 86 сообщения Климов — Москва сошел с рельсов в 22:44 мск, ЧП произошло из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта.
Пассажирский поезд № 86 сообщения Климов — Москва сошел с рельсов в 22:44 мск, ЧП произошло из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта.
Губернатор Богомаз заявил о подрыве моста во время движения попавшего в ЧП поезда.
Губернатор Богомаз заявил о подрыве моста во время движения попавшего в ЧП поезда.
В Брянской области семь человек погибли, 66 пострадали.
Госпитализировали 47 человек, в том числе троих детей.
В Брянской области семь человек погибли, 66 пострадали.
Госпитализировали 47 человек, в том числе троих детей.
Первый поезд с пассажирами состава, попавшего в ЧП в Брянской области, уже прибыл в Москву.
На Киевском вокзале в столице медики и психологи готовы оказывать им помощь. Скорые, а также бригады Центра экстренной медицинской помощи находятся на месте с раннего утра.
Первый поезд с пассажирами состава, попавшего в ЧП в Брянской области, уже прибыл в Москву.
На Киевском вокзале в столице медики и психологи готовы оказывать им помощь. Скорые, а также бригады Центра экстренной медицинской помощи находятся на месте с раннего утра.
В Курской области мост обрушился ночью на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка во время движения грузового локомотива.
В Курской области мост обрушился ночью на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка во время движения грузового локомотива.
Тепловоз и три грузовых вагона поезда сошли с рельсов.
У одного из машинистов повреждены ноги, всю бригаду доставили в больницу.
Тепловоз и три грузовых вагона поезда сошли с рельсов.
У одного из машинистов повреждены ноги, всю бригаду доставили в больницу.
Пассажирский поезд № 86 сообщения Климов — Москва сошел с рельсов в 22:44 мск, ЧП произошло из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта.
Губернатор Богомаз заявил о подрыве моста во время движения попавшего в ЧП поезда.
В Брянской области семь человек погибли, 66 пострадали.
Госпитализировали 47 человек, в том числе троих детей.
Первый поезд с пассажирами состава, попавшего в ЧП в Брянской области, уже прибыл в Москву.
На Киевском вокзале в столице медики и психологи готовы оказывать им помощь. Скорые, а также бригады Центра экстренной медицинской помощи находятся на месте с раннего утра.
В Курской области мост обрушился ночью на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка во время движения грузового локомотива.
Тепловоз и три грузовых вагона поезда сошли с рельсов.
У одного из машинистов повреждены ноги, всю бригаду доставили в больницу.