Попова оценила эпидситуацию в Краснодарском крае
Попова: эпидситуация в Краснодарском крае перед курортным сезоном благоприятная
Хутор Дюрсо в Краснодарском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Эпидситуация в Краснодарском крае в преддверии курортного сезона спокойная и благоприятная, но риски завоза опасных инфекций остаются, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
В понедельник глава ведомства и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обсудили в Сочи вопросы готовности региона к летнему курортному сезону.
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"Ситуация на сегодняшний день спокойная и благоприятная, однако риски завоза опасных инфекций остаются. Учитывая высокую загрузку аэропорта Сочи и растущий интерес к черноморским курортам, готовность к сезону и соблюдение гигиенических норм становятся ключевыми факторами для обеспечения безопасности отдыхающих и успешного проведения летнего сезона", - сказала Попова, чьи слова приводит пресс-служба.
Руководитель Роспотребнадзора обозначила основные задачи по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в летний период. Отдельно был затронут вопрос детского отдыха, чтобы ребята могли не только отдохнуть, но и укрепить свое здоровье. Отмечена необходимость обследования персонала лагерей и их вакцинации, а также своевременное выявление заболевших.
"Особое внимание уделяется контролю за общепитом. Профилактические мероприятия в прошлом (2024 - ред.) году в Сочи помогли стабилизировать заболеваемость кишечными инфекциями, что крайне важно для безопасности отдыхающих", - рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что количество жалоб на медицинскую помощь значительно снизилось в регионе благодаря организационным изменениям и улучшению медицинского обслуживания.
"В этом (2025 - ред.) году нам нужно продолжать развивать эти усилия для обеспечения безопасности и здоровья всех отдыхающих", - подчеркнула Попова.