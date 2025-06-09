Рейтинг@Mail.ru
Попова оценила эпидситуацию в Краснодарском крае - РИА Новости, 09.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
18:03 09.06.2025 (обновлено: 18:25 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/popova-2021851344.html
Попова оценила эпидситуацию в Краснодарском крае
Попова оценила эпидситуацию в Краснодарском крае - РИА Новости, 09.06.2025
Попова оценила эпидситуацию в Краснодарском крае
Эпидситуация в Краснодарском крае в преддверии курортного сезона спокойная и благоприятная, но риски завоза опасных инфекций остаются, сообщила глава... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T18:03:00+03:00
2025-06-09T18:25:00+03:00
туризм
краснодарский край
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
туризм
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155329/61/1553296156_0:150:3072:1877_1920x0_80_0_0_2a0b8f39e361552e4e71a01c7666a3ea.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Эпидситуация в Краснодарском крае в преддверии курортного сезона спокойная и благоприятная, но риски завоза опасных инфекций остаются, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.В понедельник глава ведомства и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обсудили в Сочи вопросы готовности региона к летнему курортному сезону."Ситуация на сегодняшний день спокойная и благоприятная, однако риски завоза опасных инфекций остаются. Учитывая высокую загрузку аэропорта Сочи и растущий интерес к черноморским курортам, готовность к сезону и соблюдение гигиенических норм становятся ключевыми факторами для обеспечения безопасности отдыхающих и успешного проведения летнего сезона", - сказала Попова, чьи слова приводит пресс-служба.Руководитель Роспотребнадзора обозначила основные задачи по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в летний период. Отдельно был затронут вопрос детского отдыха, чтобы ребята могли не только отдохнуть, но и укрепить свое здоровье. Отмечена необходимость обследования персонала лагерей и их вакцинации, а также своевременное выявление заболевших."Особое внимание уделяется контролю за общепитом. Профилактические мероприятия в прошлом (2024 - ред.) году в Сочи помогли стабилизировать заболеваемость кишечными инфекциями, что крайне важно для безопасности отдыхающих", - рассказали в пресс-службе.Там уточнили, что количество жалоб на медицинскую помощь значительно снизилось в регионе благодаря организационным изменениям и улучшению медицинского обслуживания."В этом (2025 - ред.) году нам нужно продолжать развивать эти усилия для обеспечения безопасности и здоровья всех отдыхающих", - подчеркнула Попова.
https://ria.ru/20250609/voda-2021856717.html
https://ria.ru/20250605/otpusk-2021062551.html
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155329/61/1553296156_21:0:2752:2048_1920x0_80_0_0_c4ea90f0efb46dcb0f9252c6ca2f099c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), туризм, новости - туризм
Туризм, Краснодарский край, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Туризм, Новости - Туризм
Попова оценила эпидситуацию в Краснодарском крае

Попова: эпидситуация в Краснодарском крае перед курортным сезоном благоприятная

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкХутор Дюрсо в Краснодарском крае
Хутор Дюрсо в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Хутор Дюрсо в Краснодарском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Эпидситуация в Краснодарском крае в преддверии курортного сезона спокойная и благоприятная, но риски завоза опасных инфекций остаются, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
В понедельник глава ведомства и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обсудили в Сочи вопросы готовности региона к летнему курортному сезону.
Черноморское побережье Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Роспотребнадзор оценил пробы воды и песка на Черноморском побережье
Вчера, 18:24
«
"Ситуация на сегодняшний день спокойная и благоприятная, однако риски завоза опасных инфекций остаются. Учитывая высокую загрузку аэропорта Сочи и растущий интерес к черноморским курортам, готовность к сезону и соблюдение гигиенических норм становятся ключевыми факторами для обеспечения безопасности отдыхающих и успешного проведения летнего сезона", - сказала Попова, чьи слова приводит пресс-служба.
Руководитель Роспотребнадзора обозначила основные задачи по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в летний период. Отдельно был затронут вопрос детского отдыха, чтобы ребята могли не только отдохнуть, но и укрепить свое здоровье. Отмечена необходимость обследования персонала лагерей и их вакцинации, а также своевременное выявление заболевших.
"Особое внимание уделяется контролю за общепитом. Профилактические мероприятия в прошлом (2024 - ред.) году в Сочи помогли стабилизировать заболеваемость кишечными инфекциями, что крайне важно для безопасности отдыхающих", - рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что количество жалоб на медицинскую помощь значительно снизилось в регионе благодаря организационным изменениям и улучшению медицинского обслуживания.
"В этом (2025 - ред.) году нам нужно продолжать развивать эти усилия для обеспечения безопасности и здоровья всех отдыхающих", - подчеркнула Попова.
Виноградники, расположенные в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Отпуск на Кубани: что регион предлагает туристам в сезоне-2025
5 июня, 12:33
 
ТуризмКраснодарский крайАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ТуризмНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала