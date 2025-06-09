https://ria.ru/20250609/popova-2021851344.html

Попова оценила эпидситуацию в Краснодарском крае

Попова оценила эпидситуацию в Краснодарском крае - РИА Новости, 09.06.2025

Попова оценила эпидситуацию в Краснодарском крае

Эпидситуация в Краснодарском крае в преддверии курортного сезона спокойная и благоприятная, но риски завоза опасных инфекций остаются, сообщила глава... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T18:03:00+03:00

2025-06-09T18:03:00+03:00

2025-06-09T18:25:00+03:00

туризм

краснодарский край

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Эпидситуация в Краснодарском крае в преддверии курортного сезона спокойная и благоприятная, но риски завоза опасных инфекций остаются, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.В понедельник глава ведомства и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обсудили в Сочи вопросы готовности региона к летнему курортному сезону."Ситуация на сегодняшний день спокойная и благоприятная, однако риски завоза опасных инфекций остаются. Учитывая высокую загрузку аэропорта Сочи и растущий интерес к черноморским курортам, готовность к сезону и соблюдение гигиенических норм становятся ключевыми факторами для обеспечения безопасности отдыхающих и успешного проведения летнего сезона", - сказала Попова, чьи слова приводит пресс-служба.Руководитель Роспотребнадзора обозначила основные задачи по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в летний период. Отдельно был затронут вопрос детского отдыха, чтобы ребята могли не только отдохнуть, но и укрепить свое здоровье. Отмечена необходимость обследования персонала лагерей и их вакцинации, а также своевременное выявление заболевших."Особое внимание уделяется контролю за общепитом. Профилактические мероприятия в прошлом (2024 - ред.) году в Сочи помогли стабилизировать заболеваемость кишечными инфекциями, что крайне важно для безопасности отдыхающих", - рассказали в пресс-службе.Там уточнили, что количество жалоб на медицинскую помощь значительно снизилось в регионе благодаря организационным изменениям и улучшению медицинского обслуживания."В этом (2025 - ред.) году нам нужно продолжать развивать эти усилия для обеспечения безопасности и здоровья всех отдыхающих", - подчеркнула Попова.

https://ria.ru/20250609/voda-2021856717.html

https://ria.ru/20250605/otpusk-2021062551.html

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

краснодарский край, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), туризм, новости - туризм