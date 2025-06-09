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Избирком Польши рассмотрел сообщения об ошибках при подсчете голосов - РИА Новости, 09.06.2025
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21:15 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/polsha-2021889691.html
Избирком Польши рассмотрел сообщения об ошибках при подсчете голосов
Избирком Польши рассмотрел сообщения об ошибках при подсчете голосов - РИА Новости, 09.06.2025
Избирком Польши рассмотрел сообщения об ошибках при подсчете голосов
Государственная избирательная комиссия Польши провела в понедельник вечером заседание, посвященное появившимся в стране сообщениям об ошибках при подсчете... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T21:15:00+03:00
2025-06-09T21:15:00+03:00
в мире
польша
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кароль навроцкий
рафал тшасковски
право и справедливость
президентские выборы в польше — 2025
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ВАРШАВА, 9 июн – РИА Новости. Государственная избирательная комиссия Польши провела в понедельник вечером заседание, посвященное появившимся в стране сообщениям об ошибках при подсчете голосов по итогам президентских выборов. Как заявил Избирком в распространенном по итогам встречи заявлении, "комиссия готовит отчет, в том числе путем анализа информации, предоставленной окружными избирательными комиссиями". Согласно закону, этот документ должен быть предоставлен спикеру нижней палаты парламента и Верховному суду в течение 14 дней после обнародования результатов выборов, то есть до 16 июня. "В то же время Государственная избирательная комиссия напоминает, что каждый избиратель, включенный в список избирателей, до 16 июня 2025 года, в случае выявления нарушений в ходе голосования, определения результатов голосования или результатов выборов может подать протест в Верховный суд", - сказано в сообщении на сайте Избиркома. Кроме того, комиссия подчеркивает, что "любой, кому известно о преступлении, связанном с выборами, должен сообщить об этом прокурору или в полицию". В течение последних нескольких дней в Польше вспыхнул скандал из-за нарушений при подсчете голосов во втором туре президентских выборов. Примерами таких нарушений стали случаи в избиркомах в Кракове и в Минске-Мазовецком, где кандидатов перепутали и присвоили им неправильные голоса. СМИ также сообщают о других случаях нарушений в избирательных комиссиях. Бывший президент Польши Лех Валенса 6 июня потребовал еще раз пересчитать голоса избирателей во втором туре президентских выборов или провести второй тур заново. Экс-президент добавил, что подозревает активистов партии "Право и справедливость" (PiS) в фальсификации результатов выборов. По данным государственной избирательной комиссии Польши, во втором туре выборов президента, который состоялся 1 июня, представитель оппозиции Кароль Навроцкий набрал 50,89% голосов избирателей, одержав победу над представителем правящей коалиции Рафалом Тшасковским, получившим 49,11%.
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в мире, польша, краков, лех валенса, кароль навроцкий, рафал тшасковски, право и справедливость, президентские выборы в польше — 2025
В мире, Польша, Краков, Лех Валенса, Кароль Навроцкий, Рафал Тшасковски, Право и справедливость, Президентские выборы в Польше — 2025
Избирком Польши рассмотрел сообщения об ошибках при подсчете голосов

Избирком Польши провел заседание по сообщениям об ошибках при подсчете голосов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Польши и флаг Евросоюза
Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 9 июн – РИА Новости. Государственная избирательная комиссия Польши провела в понедельник вечером заседание, посвященное появившимся в стране сообщениям об ошибках при подсчете голосов по итогам президентских выборов.
Как заявил Избирком в распространенном по итогам встречи заявлении, "комиссия готовит отчет, в том числе путем анализа информации, предоставленной окружными избирательными комиссиями". Согласно закону, этот документ должен быть предоставлен спикеру нижней палаты парламента и Верховному суду в течение 14 дней после обнародования результатов выборов, то есть до 16 июня.
"В то же время Государственная избирательная комиссия напоминает, что каждый избиратель, включенный в список избирателей, до 16 июня 2025 года, в случае выявления нарушений в ходе голосования, определения результатов голосования или результатов выборов может подать протест в Верховный суд", - сказано в сообщении на сайте Избиркома.
Кроме того, комиссия подчеркивает, что "любой, кому известно о преступлении, связанном с выборами, должен сообщить об этом прокурору или в полицию".
В течение последних нескольких дней в Польше вспыхнул скандал из-за нарушений при подсчете голосов во втором туре президентских выборов. Примерами таких нарушений стали случаи в избиркомах в Кракове и в Минске-Мазовецком, где кандидатов перепутали и присвоили им неправильные голоса. СМИ также сообщают о других случаях нарушений в избирательных комиссиях.
Бывший президент Польши Лех Валенса 6 июня потребовал еще раз пересчитать голоса избирателей во втором туре президентских выборов или провести второй тур заново. Экс-президент добавил, что подозревает активистов партии "Право и справедливость" (PiS) в фальсификации результатов выборов.
По данным государственной избирательной комиссии Польши, во втором туре выборов президента, который состоялся 1 июня, представитель оппозиции Кароль Навроцкий набрал 50,89% голосов избирателей, одержав победу над представителем правящей коалиции Рафалом Тшасковским, получившим 49,11%.
Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Биография Кароля Навроцкого
2 июня, 18:30
 
В миреПольшаКраковЛех ВаленсаКароль НавроцкийРафал ТшасковскиПраво и справедливостьПрезидентские выборы в Польше — 2025
 
 
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