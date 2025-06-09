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Польша и Германия выступили за вывод украинских беженцев из соцподдержки

Польша и Германия выступили за вывод украинских беженцев из соцподдержки - РИА Новости, 09.06.2025

Польша и Германия выступили за вывод украинских беженцев из соцподдержки

Министры внутренних дел Польши и Германии Томаш Семоняк и Александр Добриндт выступили за расширение усилий по выводу украинских беженцев из систем социальной... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T20:57:00+03:00

2025-06-09T20:57:00+03:00

2025-06-09T20:57:00+03:00

в мире

польша

германия

украина

томаш семоняк

александр добриндт

евросоюз

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ВАРШАВА, 9 июн - РИА Новости. Министры внутренних дел Польши и Германии Томаш Семоняк и Александр Добриндт выступили за расширение усилий по выводу украинских беженцев из систем социальной поддержки, сообщило в понедельник польское МВД на официальном сайте по итогам встречи глав ведомств двух стран в Варшаве. "В отношении ситуации с военными беженцами из Украины в Польше и Германии министры ожидают большей поддержки из бюджета ЕС, чем была до сих пор. Необходимо приложить дополнительные усилия, чтобы сделать беженцев независимыми от системы социальной поддержки", - говорится в сообщении. Как напомнило ведомство, Польша и Германия являются странами, где находится наибольшее количество военных беженцев, в том числе находящихся под временной защитой. В Германии, по данным МВД, находится около 1 миллиона 250 тысяч граждан Украины, которые получили убежище в стране. В Польше проживают до полутора миллионов граждан Украины.

https://ria.ru/20250210/bezhentsy-1998443301.html

польша

германия

украина

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в мире, польша, германия, украина, томаш семоняк, александр добриндт, евросоюз