Рейтинг@Mail.ru
Польша и Германия выступили за вывод украинских беженцев из соцподдержки - РИА Новости, 09.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:57 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/polsha-2021887156.html
Польша и Германия выступили за вывод украинских беженцев из соцподдержки
Польша и Германия выступили за вывод украинских беженцев из соцподдержки - РИА Новости, 09.06.2025
Польша и Германия выступили за вывод украинских беженцев из соцподдержки
Министры внутренних дел Польши и Германии Томаш Семоняк и Александр Добриндт выступили за расширение усилий по выводу украинских беженцев из систем социальной... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T20:57:00+03:00
2025-06-09T20:57:00+03:00
в мире
польша
германия
украина
томаш семоняк
александр добриндт
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147279/64/1472796424_0:107:3617:2142_1920x0_80_0_0_8fa27b2f94d9ed091f3a326cf1dd920c.jpg
ВАРШАВА, 9 июн - РИА Новости. Министры внутренних дел Польши и Германии Томаш Семоняк и Александр Добриндт выступили за расширение усилий по выводу украинских беженцев из систем социальной поддержки, сообщило в понедельник польское МВД на официальном сайте по итогам встречи глав ведомств двух стран в Варшаве. "В отношении ситуации с военными беженцами из Украины в Польше и Германии министры ожидают большей поддержки из бюджета ЕС, чем была до сих пор. Необходимо приложить дополнительные усилия, чтобы сделать беженцев независимыми от системы социальной поддержки", - говорится в сообщении. Как напомнило ведомство, Польша и Германия являются странами, где находится наибольшее количество военных беженцев, в том числе находящихся под временной защитой. В Германии, по данным МВД, находится около 1 миллиона 250 тысяч граждан Украины, которые получили убежище в стране. В Польше проживают до полутора миллионов граждан Украины.
https://ria.ru/20250210/bezhentsy-1998443301.html
польша
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147279/64/1472796424_414:0:3391:2233_1920x0_80_0_0_8912f1fafa6df8c39f49c1658ca444c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, германия, украина, томаш семоняк, александр добриндт, евросоюз
В мире, Польша, Германия, Украина, Томаш Семоняк, Александр Добриндт, Евросоюз
Польша и Германия выступили за вывод украинских беженцев из соцподдержки

МВД Польши и ФРГ выступили за вывод украинских беженцев из соцподдержки

© AP Photo / Alik KepliczФлаги Польши и Евросоюза во время демонстрации в Варшаве, Польша
Флаги Польши и Евросоюза во время демонстрации в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© AP Photo / Alik Keplicz
Флаги Польши и Евросоюза во время демонстрации в Варшаве, Польша. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 9 июн - РИА Новости. Министры внутренних дел Польши и Германии Томаш Семоняк и Александр Добриндт выступили за расширение усилий по выводу украинских беженцев из систем социальной поддержки, сообщило в понедельник польское МВД на официальном сайте по итогам встречи глав ведомств двух стран в Варшаве.
"В отношении ситуации с военными беженцами из Украины в Польше и Германии министры ожидают большей поддержки из бюджета ЕС, чем была до сих пор. Необходимо приложить дополнительные усилия, чтобы сделать беженцев независимыми от системы социальной поддержки", - говорится в сообщении.
Как напомнило ведомство, Польша и Германия являются странами, где находится наибольшее количество военных беженцев, в том числе находящихся под временной защитой.
В Германии, по данным МВД, находится около 1 миллиона 250 тысяч граждан Украины, которые получили убежище в стране. В Польше проживают до полутора миллионов граждан Украины.
Центральная площадь в Старом городе Варшавы - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Украинцы начали массово бежать из Польши, пишут СМИ
10 февраля, 15:56
 
В миреПольшаГерманияУкраинаТомаш СемонякАлександр ДобриндтЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала