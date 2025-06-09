https://ria.ru/20250609/polsha-2021792373.html

Польша не откажется от поддержки Украины, пишет Politico

Польша не откажется от поддержки Украины, пишет Politico - РИА Новости, 09.06.2025

Польша не откажется от поддержки Украины, пишет Politico

Глава МИД Польши Радослав Сикорский считает, что Варшава не откажется от поддержки Украины или укрепления обороны, несмотря на поражение правящей коалиции на... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T14:17:00+03:00

2025-06-09T14:17:00+03:00

2025-06-09T14:18:00+03:00

в мире

украина

россия

польша

радослав сикорский

кароль навроцкий

рафал тшасковски

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/135855/54/1358555468_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_dca3978fd1629cab5f4d6d2f37b80892.jpg

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Глава МИД Польши Радослав Сикорский считает, что Варшава не откажется от поддержки Украины или укрепления обороны, несмотря на поражение правящей коалиции на президентских выборах, пишет газета Politico. По данным государственной избирательной комиссии Польши, во втором туре выборов президента, который состоялся 1 июня, представитель оппозиции Кароль Навроцкий набрал 50,89% голосов избирателей, одержав победу над представителем правящей коалиции Рафалом Тшасковским, получившим 49,11%. "Польша не откажется от поддержки Украины или своей растущей роли в ЕС, несмотря на поражение правительства на президентских выборах", - говорится в публикации, которая ссылается на интервью Сикорского. Министр также подчеркнул, что большая часть оборонных контрактов, которыми сейчас располагает Варшава, были подписаны при предыдущем правительстве. "Поэтому я ожидаю, что он (Навроцкий - ред.) будет выступать в пользу обороны", - добавил Сикорский. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250524/polsha-2018919142.html

https://ria.ru/20250524/polsha-2018910224.html

украина

россия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, польша, радослав сикорский, кароль навроцкий, рафал тшасковски, евросоюз, нато