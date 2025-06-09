https://ria.ru/20250609/polsha-2021792373.html
Польша не откажется от поддержки Украины, пишет Politico
Польша не откажется от поддержки Украины, пишет Politico - РИА Новости, 09.06.2025
Польша не откажется от поддержки Украины, пишет Politico
Глава МИД Польши Радослав Сикорский считает, что Варшава не откажется от поддержки Украины или укрепления обороны, несмотря на поражение правящей коалиции на... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T14:17:00+03:00
2025-06-09T14:17:00+03:00
2025-06-09T14:18:00+03:00
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Глава МИД Польши Радослав Сикорский считает, что Варшава не откажется от поддержки Украины или укрепления обороны, несмотря на поражение правящей коалиции на президентских выборах, пишет газета Politico. По данным государственной избирательной комиссии Польши, во втором туре выборов президента, который состоялся 1 июня, представитель оппозиции Кароль Навроцкий набрал 50,89% голосов избирателей, одержав победу над представителем правящей коалиции Рафалом Тшасковским, получившим 49,11%. "Польша не откажется от поддержки Украины или своей растущей роли в ЕС, несмотря на поражение правительства на президентских выборах", - говорится в публикации, которая ссылается на интервью Сикорского. Министр также подчеркнул, что большая часть оборонных контрактов, которыми сейчас располагает Варшава, были подписаны при предыдущем правительстве. "Поэтому я ожидаю, что он (Навроцкий - ред.) будет выступать в пользу обороны", - добавил Сикорский. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250524/polsha-2018919142.html
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в мире, украина, россия, польша, радослав сикорский, кароль навроцкий, рафал тшасковски, евросоюз, нато
В мире, Украина, Россия, Польша, Радослав Сикорский, Кароль Навроцкий, Рафал Тшасковски, Евросоюз, НАТО
Польша не откажется от поддержки Украины, пишет Politico
Politico: Польша не откажется от поддержки Украины и укрепления обороны